Policía: Sujeto apuñala a muerte a su primo en West New York, NJ

Un veinteañero de West New York está acusado de apuñalar a muerte a su primo la madrugada del domingo.

El sospechoso, identificado como Edman Arnulfo Chipix, de 20 años, fue arrestado más tarde el domingo en la Oficina del Fiscal de Jersey City, dijo el lunes la fiscal del condado de Hudson, Esther Suárez.

Chipix y la víctima, cuya identidad no fue revelada, eran compañeros de cuarto, según la Oficina del Fiscal de Jersey City. Sin embargo, las fuerzas del orden no revelaron que motivó el ataque entre primos.

Arnulfo Chipix está acusado de homicidio, tenencia de arma (cuchillo) con fines ilícitos y tenencia ilícita de un arma. Será retenido en la cárcel del condado de Hudson en espera de su primera aparición.

La policía de West New York acudió al 6414 Dewey Avenue tras recibir un informe de un hombre herido justo después de las 5 a.m. del domingo. Los oficiales encontraron en el lugar a la víctima con una aparente herida de arma blanca en la parte superior del torso. Su muerte fue declarada en el lugar aproximadamente a las 5:30 a.m.

Suárez le dio crédito a la Unidad de Homicidios de la Oficina del Fiscal del Condado de Hudson por la investigación y el arresto con la asistencia del Departamento de Policía de West New York.