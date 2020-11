NY ordena a sinagoga cancelar grandes bodas a menos que se cumplan las pautas de COVID-19

Lo que debes saber Los funcionarios de Nueva York ordenaron a la congregación Yetev Lev D'Satmar en Monroe que cancele cuatro grandes ceremonias de boda programadas para el lunes por la noche a las que se espera que asistan cientos, si no miles de personas, a menos que las ceremonias se puedan llevar a cabo siguiendo estrictamente las pautas de seguridad del COVID-19.

NUEVA YORK - Los funcionarios de Nueva York ordenaron a la congregación Yetev Lev D'Satmar en Monroe que cancele cuatro grandes ceremonias de boda programadas para el lunes por la noche a las que se espera que asistan cientos, si no miles de personas, a menos que las ceremonias se puedan llevar a cabo siguiendo estrictamente las pautas de seguridad del COVID-19.

Según el Departamento de Salud de Nueva York, los funcionarios estatales recibieron un aviso de que los miembros de la sinagoga planeaban celebrar grandes ceremonias de boda el lunes en el santuario principal de la congregación y en Bais Rachel Paradise Hall. Además, el departamento recibió información de que la congregación también planeaba realizar recepciones previas a la ceremonia el lunes en Ohel Yehosua y en Vayoel Moshe Hall.

La gran cantidad de personas que se espera que asistan a estos eventos generará un distanciamiento físico inseguro y "creará un riesgo indebido de aumento de la propagación del COVID-19, y representará un peligro para la salud y la seguridad de las personas del estado de Nueva York ", según el Departamento de Salud.

Los funcionarios estatales anunciaron que la congregación debe "cancelar inmediatamente las [cuatro] ceremonias de boda programadas antes mencionadas, a menos que crea razonablemente que puede llevar a cabo dichas ceremonias en estricto cumplimiento de los requisitos de cubrirse el rostro y el distanciamiento físico…y ha desarrollado e implementado un plan para tal adherencia".

Si las ceremonias no se cancelan, la sinagoga debe adherirse a las pautas estatales, incluida la posibilidad de denegar la entrada o expulsar a cualquier persona de 2 años o más que pueda "tolerar médicamente cubrirse la cara" pero que no lo esté cumpliendo y no es "capaz de mantener una distancia física de seis pies de cualquier individuo que no esté en el mismo hogar". La congregación también debe "cancelar inmediatamente cualquier recepción relacionada con la boda a la que probablemente asistan más de cincuenta personas".

Nuestra cadena hermana NBC 4 New York se acercó a la congregación de Yetev Lev D'Satmar en Monroe para hacer comentarios.

La noticia llega un día después de que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, emitiera una advertencia el domingo de que una sinagoga de Brooklyn debería ser investigada por los informes de que celebró una boda secreta con miles de invitados sin mascarillas a principios de este mes.

"Si eso sucedió, fue un flagrante incumplimiento de la ley", dijo Cuomo durante una sesión informativa en la Ciudad de Nueva York. "Es ilegal. También fue una falta de respeto a la gente de Nueva York ".

El New York Post informó que los invitados, en su mayoría sin mascarillas, se reunieron dentro del templo Yetev Lev en Williamsburg para la boda, el 8 de noviembre, de Yoel Teitelbaum, nieto del gran rabino de Satmar Aaron Teitelman, en flagrante violación de las restricciones de coronavirus que prohíben las grandes reuniones en interiores. La sinagoga tiene una capacidad de 7,000 personas.