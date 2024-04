Sentencian a hombre por matar a tiros a joven de Queens en 2019 en una cancha de baloncesto

Lo que debes saber El hombre acusado del asesinato de un querido adolescente de Queens pasará décadas tras las rejas, luego de ser sentenciado el miércoles.

NUEVA YORK -- El hombre acusado del asesinato de un querido adolescente de Queens pasará décadas tras las rejas después de ser sentenciado el miércoles.

Sean Brown fue sentenciado a 30 años de prisión: 25 años por homicidio involuntario por la muerte a tiros de Aamir Griffin, de 14 años, un destacado baloncesto de la escuela secundaria Cardozo, en 2019, y cinco años adicionales por un cargo de arma no relacionado.

Brown, que tenía 18 años en el momento de la muerte a tiros, disparó tres veces, según la fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz, con una pistola calibre .38, y una de las balas alcanzó a Griffin en el torso. El presunto pandillero disparó varios tiros en la cancha de baloncesto, confundiendo a Griffin con un miembro de una pandilla rival que Brown creía que le había robado el teléfono.

En cambio, Griffin fue asesinado a tiros mientras practicaba en las canchas de Baisley Park Houses.

"La gente comete errores y sé que es un error que desearías no haber cometido nunca", le dijo Shaneqwa Griffin, la madre de Aamir, a Brown en la sentencia. "Me quitaste a mi hijo. No he dormido en cuatro o cinco años".

La abuela de Griffin también habló y describió a Aamir como un adolescente compasivo que sueña con llegar a la NBA.

"Que Dios tenga misericordia de tu alma por el dolor y el sufrimiento que nos has infligido", dijo Quaintana Griffin.

Durante la sentencia del miércoles, Brown intentó retirar nuevamente su acuerdo de declaración de culpabilidad, lo que el juez Kenneth Holder calificó de “táctica dilatoria”. Brown dijo que estaba tratando de ganar tiempo para conseguir un nuevo abogado.

El 14 de marzo participó en la selección del jurado, iba a ir a juicio y decidió aceptar el acuerdo de culpabilidad. A principios de enero de este año, Brown rechazó un acuerdo de culpabilidad y pidió un juicio.

Al final, el miércoles Holder negó el retiro del acuerdo de culpabilidad y avanzó con la sentencia. El juez también denunció el aumento de delincuentes juveniles responsables de tiroteos. Dijo que Brown es el resultado de la cultura de la violencia de las pandillas y que tendrá mucho tiempo para pensar en sus acciones.

"El área del sur de Jamaica parece ser una galería de tiro", dijo Holder.

El video de vigilancia del trágico tiroteo del 26 de octubre muestra a Brown huyendo de la escena momentos después del tiroteo, incluso admitiendo que golpeó a su rival en la cabeza.

"Pero la persona que pensó que había matado no fue el adolescente cuyo último aliento fue en esta cancha de baloncesto", dijo Katz.

Posteriormente, Brown fue arrestado en California y luego devuelto a la Ciudad de Nueva York para enfrentar cargos.

La comunidad del sur de Jamaica ha trabajado incansablemente para mantener vivo el espíritu de Griffin en los años transcurridos desde su muerte, incluso completando una renovación de la cancha de baloncesto donde murió con fotografías del adolescente.

Después de la sentencia, se preguntó a la madre de Aamir si sentía alguna sensación de cierre.

"Un poquito. No mucho. No cambia la situación. No cambia el hecho de que mi hijo ya no está aquí", dijo.