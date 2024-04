Abren oficina de servicios de inmigración gratuitos en Queens College: qué saber

NUEVA YORK -- El martes, Queens College abrió oficialmente la oficina de Citizenship Now, donde se ofrecerán servicios de inmigración gratuitos a estudiantes, sus familias y el público en general.

Los servicios del nuevo centro, que son gratuitos para todos, se ofrecen únicamente con cita previa.

El centro, ubicado en el edificio de la Unión de Estudiantes en la sala 137 (en el vestíbulo del primer piso) de Queens College, cuenta con personal que puede ayudar a los solicitantes con:

convertirse en ciudadano estadounidense

petición para los miembros de su familia

obtener acción diferida para los llegados en la infancia (DACA)

pagar una tarifa reducida o ninguna tarifa cuando solicita algunos beneficios de inmigración

obtener estado de protección temporal (TPS)

Obtenga la ciudadanía estadounidense para su hijo cuando usted se convierta en ciudadano

renovar o reemplazar sus documentos de inmigración perdidos, dañados o vencidos

Los servicios estan disponibles para todos los miembros del público. No existe un requisito de ingreso mínimo ni es necesario ser estudiante de CUNY para poder recibir servicios.

Sin embargo, los estudiantes sí tienen horas dedicadas en el centro para sus necesidades, que están disponibles todos los martes y miércoles de 10 a.m. a 4 p.m., solo por cita.

Los estudiantes, el personal y los miembros de la comunidad de Queens College pueden comunicarse con la Iniciativa de Apoyo a Estudiantes Inmigrantes en ImmigrantSupport@qc.cuny.edu o al 718-997-3990 si tienen alguna pregunta.

Desde que se creó el programa de Citizenship Now en otras localidades de Nueva York, el programa a ayudado a más de 100 mil estudiantes con sus trámites migratorios.

No se brinda asistencia legal para ningún caso relacionado con el empleo, como visas (de inmigrante o no inmigrante, como H1B, etc.) o ajuste de estatus, cambio de estatus o extensión de estatus relacionado con el empleo.

Para obtener ayuda con otros problemas de inmigración, visite aquí para obtener una lista de proveedores gratuitos o de bajo costo, o llame al 311.

La Iniciativa de Apoyo a Estudiantes Inmigrantes en Queens College ofrece un servicio sólido a los estudiantes, independientemente de su estatus migratorio. Allí, los estudiantes pueden acceder a servicios como:

cómo acceder a la matrícula estatal

asistencia comprensión ayuda financiera

ayuda para identificar becas y más

Para obtener más información, haga clic aquí.