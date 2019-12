NJ: Funcionarios y candidatos políticos detenidos tras investigación de corrupción

NUEVA JERSEY -- Cinco funcionarios y candidatos políticos en Nueva Jersey enfrentan cargos de aceptar sobornos luego de una gran investigación de corrupción, anunció el jueves el fiscal general del estado.

Los cinco individuos ​​están acusados ​​de aceptar miles de dólares en sobornos en forma de contribuciones de campaña de parte de un testigo que cooperó con las autoridades, dijo el Procurador General Gurbir Grewal. A cambio, los acusados ​​supuestamente les prometió al testigo cooperante, que es abogado fiscal, que votarían o usarían su autoridad o influencia oficial para contratar o continuar contratando a su bufete de abogados para lucrativos trabajos legales del gobierno.

El testigo cooperante entregó sobres y bolsas de papel llenas de dinero en efectivo, e incluso una copa para tomar café llena de dinero, a los acusados ​​en restaurantes, estacionamientos, un evento político y una sede de campaña, según Grewal. Otras veces, el testigo les ofreció cheques de “donantes de paja”, que son individuos reembolsados ​​para emitir cheques a la campaña del acusado en montos que cumplían con el límite legal de donaciones individuales.

El presidente de la Junta Escolar de Jersey City, Sudhan Thomas, quien en el momento de la supuesta conducta inapropiada detallada por los fiscales también se estaba preparando para postularse para Concejal de Jersey City en 2021, está acusado de aceptar $35,000 en sobornos en efectivo, según los fiscales.

La supuesta conducta de Thomas tuvo lugar entre mayo y julio de 2019. Thomas perdió su candidatura a la reelección a la Junta Escolar de Jersey City en noviembre. Su termino en la junta llega a su fin este mes.

El abogado de Thomas no respondió de inmediato a la solicitud para comentario de nuestra cadena hermana NBC 4 New York.

El ex asambleísta estatal Jason O'Donnell, quien se postuló sin éxito para alcalde de Bayonne en 2018, está acusado de aceptar un soborno de $10,000. O’Donnell supuestamente solicitó el dinero para su campaña de alcalde del testigo cooperante.

El abogado Leo Hurley, que representa a O'Donnell, dijo que su cliente "ha dedicado su vida a servir a su comunidad, siempre se ha comportado de una manera que enorgullece a su familia y amigos, y ha luchado constante y vigorosamente por sus intereses. Tiene la intención de impugnar estas acusaciones con igual vigor y declararse inocente de los cargos en su contra ".

Además, el ex politico del condado de Morris John Cesaro también fue acusado tras la investigación.

Cesaro, que era un funcionario del condado en el momento de la presunta conducta delictiva, solicitó contribuciones del testigo cooperante para su campaña de 2021 para el alcalde de Parsippany-Troy Hills.

Los fiscales dicen que Cesaro aceptó sobornos del testigo cooperante y le prometió asegurar más trabajo del condado de Morris y hacerlo asesor fiscal de Parsippany-Troy Hills si fuera elegido alcalde.

Robert Dunn, el abogado de Cesaro, llamó a su cliente un "abogado dedicado, hombre de familia y servidor público".

"Niega todas las acusaciones [...] y lo defenderemos agresivamente en este asunto", dijo Dunn.

El ex concejal de Mount Arlington John Windish supuestamente aceptó un soborno en efectivo de $7,000.

La información del abogado de Windish no se supo de inmediato.

Mary Dougherty, una agente de inmobiliaria de Morristown, supuestamente aceptó un soborno de $10,000 del testigo cooperante, inicialmente entregado en efectivo pero luego convertido a cheques de "donantes de paja", para su campaña para Morris County Freeholder en 2018, dicen los fiscales. A cambio, supuestamente prometió apoyar la reelección del testigo cooperante como abogado del condado de Morris.

En una declaración de Dougherty, proporcionada a News 4 por su abogado, ella dijo que planea luchar contra las acusaciones presentadas en su contra.

"Me enteré hoy de que he sido acusada de delitos relacionados con el financiamiento en relación con mi campaña de 2018 para el condado de Morris. Tengo la intención de defenderme de estas acusaciones en corte y no en la prensa, diré que soy una persona de gran integridad y conciencia, y espero presentar mi versión de la historia, después de lo cual espero de ser reivindicada", decía la declaración.