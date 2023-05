Rusia lanza 30 misiles de crucero contra objetivos en Ucrania; derriban 29, según funcionarios

KIEV, Ucrania — Rusia disparó 30 misiles de crucero sobre distintas zonas de Ucrania a primera hora en la última prueba nocturna para las defensas antiaéreas del país, que derribaron 29 de ellos, según funcionarios.

Una persona falleció y otras dos resultaron heridas a causa de un misil ruso que logró alcanzar un edificio industrial en la provincia de Odesa, en el sur del país, indicó Serhiy Bratchuk, vocero de la administración regional provincial.

Recibe actualizaciones de lo que acontece en el área triestatal directo al buzón de tu correo electrónico. Suscríbete a los boletines de Telemundo 47.

Ante el reciente recrudecimiento de los ataques aéreos rusos, China dijo que su enviado especial se reunió con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, durante el encuentro que mantuvo con el jefe de la diplomacia ucraniana en Kiev a principios de semana.

Hasta el momento, la propuesta de paz de Beijing no ha provocado avances aparentes en la guerra, y el vocero del Ministerio de Exteriores chino, Wang Wenbin, indicó el jueves que ambos bandos deben “acumular confianza mutua” para que haya progresos.

Durante las conversaciones, los funcionarios ucranianos trataron de recabar el respaldo chino para su propio plan de paz, según la oficina presidencial. La propuesta de Zelenskyy incluye la restauración de la integridad territorial del país, la retirada de las fuerzas rusas y hacer que el presidente ruso, Vladímir Putin, responda ante los tribunales por la invasión de febrero de 2022.

ACUSAN A UCRANIA DE SABOTAJE

Por su parte, las autoridades de la anexionada península de Crimea nombradas por el Kremlin reportaron el descarrilamiento de ocho vagones debido a una explosión el jueves, lo que renovó las sospechas sobre un posible sabotaje ucraniano tras las líneas rusas. Los medios estatales rusos reportaron que el convoy transportaba grano.

Citando una fuente de los servicios de emergencias, la agencia noticiosa estatal RIA Novosti publicó que el incidente ocurrió no muy lejos de la ciudad de Simferopol. La autoridad ferroviaria regional dijo que el incidente estuvo causado “por la interferencia de personas no autorizadas” y que no hubo víctimas.

Las autoridades ucranianas se negaron a comentar posibles actos de sabotaje. El portavoz de la inteligencia militar ucraniana, Andriy Yusov, destacó en la televisora estatal que las líneas de tren rusas “también se utilizan para transportar armas, munición y vehículos blindados”.

Los restos de drones impactaron contra un edificio de apartamentos de dos plantas en el distrito occidental de Svyatoshynskyi.

Durante la noche, en Kiev se escucharon fuertes explosiones en el noveno ataque aéreo ruso que alcanzó la capital este mes, una clara escalada tras semanas de calma y antes de la esperada contraofensiva de las tropas ucranianas con las nuevas armas avanzadas proporcionadas por Occidente.

Los restos de los proyectiles cayeron sobre dos distritos de la capital y provocaron un incendio un garaje. No se reportaron víctimas de inmediato, dijo Serhiy Popko, máximo responsable de la administración militar de Kiev en una publicación en Telegram.

Ucrania derribó también dos dos drones explosivos rusos y otros dos de reconocimiento, señalaron las autoridades.

Los misiles se dispararon desde bases navales, aéreas y de tierra rusas, escribió el jefe del Estado Mayor ucraniano, el general Valerii Zaluzhnyi, en Telegram. Varias oleadas de proyectiles se dirigieron contra distintas zonas de Ucrania entre las 21:00 horas del miércoles y las 05:30 del jueves, agregó.

Las fuerzas rusas emplearon bombarderos estratégicos en la región del Caspio y aparentemente dispararon misiles del tipo X-101 y x-55, desarrollados durante la época soviética, según las autoridades de Kiev. Moscú desplegó más tarde aviones de reconocimiento sobre la capital ucraniana.

El martes, en el último gran ataque sobre Kiev, las defensas antiaéreas ucranianas, mejoradas por los sofisticados sistemas occidentales, derribaron todos los proyectiles entrantes, afirmaron funcionarios.