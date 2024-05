El sindicato de maestros propone una forma de reducir el tamaño de las clases en NYC

NUEVA YORK -- El presidente del sindicato de maestros de la Ciudad de Nueva York está presionando al Departamento de Educación para que haga realidad y rápidamente la ley estatal sobre el tamaño de las clases, que limita el número de estudiantes por aula.

El sindicato de docentes dice que el tamaño de las clases sigue siendo demasiado grande, a pesar de una ley reciente que ya está en vigor. Según esa ley, los tamaños de clase requeridos para los grados son:

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Jardín de infantes a tercer grado: 20 o menos estudiantes

Cuarto a octavo grado: 23 o menos estudiantes

Escuela secundaria (noveno a duodécimo grado): 25 o menos estudiantes

El Departamento de Educación del estado tiene cinco años para implementar las reducciones descritas en la ley relativamente nueva. Pero el sindicato dijo que no hay razón para que los cambios no puedan ocurrir de inmediato.

La Federación Unida de Maestros dijo el martes que hay suficiente espacio en más de 850 escuelas públicas de alta necesidad para que los cambios se realicen en septiembre, el inicio del calendario académico del próximo año.

"Ya es hora de arremangarnos y hacer esto; han pasado décadas desde que los niños de la Ciudad de Nueva York tenían el mismo tamaño de clase que el resto del estado", dijo el presidente de la UFT, Michael Mulgrew, señalando que los hallazgos surgieron después de un análisis de Documentos del DOE.

El DOE le dijo a nuestra cadena hermana NBC New York que los cálculos del sindicato parecen excluir el preescolar y el 3-K en algunos de los edificios.

"La ley exige que el 20% de las clases cumplan con el mandato de tamaño de clase este año y nosotros cumplimos con ese requisito. La ley exige que el 40% de las clases cumplan con el mandato el próximo año, y estamos en camino de cumplir ese requisito con algunas políticas nuevas para el año que viene", dijo un portavoz a NBC 4.

Mulgrew dijo que con el nuevo presupuesto estatal que dirige a la ciudad a hacer de las clases más pequeñas una prioridad, y con fondos disponibles, esto puede ser una realidad más temprano que tarde.

"La ley es específica, dice que la Ciudad de Nueva York financiará a cada escuela individual con fondos adicionales para que pueda cumplir con la ley sobre el tamaño de las clases", según Mulgrew.

El presidente del sindicato dijo que sería necesario contratar alrededor de 3,000 maestros adicionales para su plan. Si bien el DOE ha dicho que cada año se contratan hasta 6,000 maestros, estos reemplazan a los maestros que abandonaron el sistema.

Los padres y cuidadores solo quieren lo que más ayude a sus hijos a tener éxito.

"Me alegro de que esta ley entre en vigor y espero que suceda rápidamente… Ella no puede recibir esa atención directa cuando tienes 30 niños en una clase", dijo Martine Baron, cuya nieta está en segundo grado en Flatbush. . "Hay entre 25 y 30 niños en segundo grado y la mitad de esos niños no hablan inglés. No lo sé, es difícil".

El Departamento de Educación dijo a NBC New York que ha estado en constante contacto con los sindicatos de maestros y directores y que seguirá cumpliendo con la ley.