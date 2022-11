Trump llega a un acuerdo con manifestantes en NYC que lo demandaron tras protestas

What to Know Un abogado de un grupo de manifestantes que presentó una demanda alegando que en 2015 los guardias de seguridad del entonces candidato Donald Trump los agredieron fuera de la Torre Trump dice que resolvieron su caso con Trump ya que el caso estaba en medio de la selección del jurado.

Benjamin Dictor, abogado de los demandantes, dice que “el asunto se resolvió a satisfacción de todas las partes el tercer día de la selección del jurado”.

Dictor no quiso comentar sobre los términos del acuerdo o si el expresidente admitió haber actuado mal.

En una declaración conjunta proporcionada por Dictor y firmada por los demandantes y la abogada de Trump, Alina Habba, que firma en nombre de Trump, las partes acuerdan que han llegado a un acuerdo, desestimarán el caso y "todas las partes acuerdan que los demandantes en el acción, y todas las personas tienen derecho a participar en protestas pacíficas en las aceras públicas”.

La demanda se deriva de un incidente en septiembre de 2015, cuando, según las denuncias de un grupo que protestaba por los comentarios del entonces candidato Trump sobre los inmigrantes mexicanos, los guardias de seguridad de Trump los agredieron en la acera frente al edificio de la Quinta Avenida de Trump. La demanda acusa que el jefe de seguridad de Trump golpeó a uno de los manifestantes en la cabeza mientras intentaba arrebatarle su cartel de "hacer que Estados Unidos vuelva a ser racista".

Los manifestantes demandaron a Trump, su empresa, su campaña y los guardias por el incidente, que dijeron interrumpió su "reunión pacífica y legal".

En una declaración jurada de febrero de 2016, Trump dijo que no debería tener que declarar porque no sabía nada sobre la escaramuza y no había estado involucrado en la contratación de seguridad. El caso iba a ser escuchado en la Corte Suprema del Condado de Bronx de Nueva York.

“Dada la amplitud y el alcance del negocio, he delegado toda la responsabilidad y autoridad para la contratación y supervisión de todo el personal de seguridad y las operaciones de seguridad relacionadas en Matthew Calamari”, dijo Trump, vicepresidente ejecutivo y director de operaciones de la Organización Trump.

Los abogados de los manifestantes sostuvieron que Trump era responsable de las acciones de sus empleados, y el juez ordenó a Trump que hiciera una declaración, diciendo que su testimonio era "indispensable".

Al reaccionar al acuerdo, Dictor dice: “mi reacción a la noticia es que este es un día increíble para nuestros clientes que son activistas de toda la vida en la comunidad… que se levantaron para defender el derecho a la expresión en la acera pública y han litigado durante siete años. Y hoy el asunto se resolvió en términos con los que están muy, muy contentos”.

Nos comunicamos con un representante de los abogados de Trump para obtener comentarios.