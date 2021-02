Tres niños y un adulto resultan heridos por explosión de caldera en Long Island

Tres niños y un adulto que alquilaban la parte inferior de una casa en Long Island resultaron heridos cuando una caldera aparentemente "sobrepresurizada" explotó la madrugada del viernes, dijeron los bomberos.

Uno de los tres niños fue llevado a un hospital después de la explosión informada en Expressway Drive North en Medford alrededor de las 6:30 a.m., pero se esperaba que el niño estuviera bien. Se dijo que las otras tres víctimas habían sufrido heridas leves.

La vivienda sufrió graves daños estructurales y ha sido condenada.

A joint investigation by the Brookhaven Town Fire Marshal's Office and the Suffolk County Police Arson Squad is ongoing. No other details were immediately available.