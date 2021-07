Tres mujeres son atacadas y amenazadas con ser agredidas sexualmente en parque de Manhattan

NUEVA YORK - Tres mujeres que caminaban solas dentro de un parque de Manhattan a plena luz del día fueron atacadas con solo unos minutos de diferencia, y el sospechoso de los tres incidentes amenazó con agredirlas sexualmente, dijo la policía.

El primer ataque ocurrió alrededor de las 11 a.m. del lunes en Inwood Hill Park en el Alto Manhattan, dijo la policía. Una mujer de 34 años fue golpeada por un hombre que dijo que quería violarla.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Poco después, alrededor de las 11:45 a.m., un hombre se acercó a una mujer de 40 años con su perro y le dijo que quería cometer un acto sexual, y luego amenazó con matar al perro, según la policía. Esa mujer vio a un corredor y pidió ayuda a gritos, asustando al posible atacante.

Minutos después, una mujer de 44 años también estaba paseando a su perro cuando fue golpeada en la cabeza con una rama de árbol, dijo la policía. El atacante supuestamente intentó quitarle la ropa. Posteriormente, la víctima fue hospitalizada con un corte en la frente.

"Definitivamente no soy de los que me ponen en una situación como esa para que suceda, pero a las 11 a.m. tengo que pasear a mi perro antes de ir a trabajar, ¿quién está pensando que eso va a suceder? Y especialmente con COVID, hay muchas más personas caminando en el parque ", dijo uno de los asistentes al parque.

La policía está investigando para ver si los tres casos están conectados. No se han hecho arrestos.