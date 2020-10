Trabajadores inmigrantes marchan para exigir un alivio económico en NY

NUEVA YORK – Unos 200 trabajadores inmigrantes organizaron el lunes una marcha en el puente de Mario M. Cuomo para pedir al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que apruebe un alivio económico que los ayude durante la crisis que ha generado el COVID-19.

Los trabajadores, entre los que se encuentran jornaleros, vendedores ambulantes, empleados de la industria de restaurantes, entre otros, también aprovecharon la ocasión para conmemorar a aquellas personas que han perdido la vida debido al coronavirus.

La marcha viene debido a la crisis que se vive en comunidades inmigrantes del Estado donde miles de personas que trabajan en empleos que se consideran “esenciales” fueron excluidas de la ayuda económica.

“Los trabajadores esenciales excluidos se han quedado totalmente afuera de cualquier alivio económico federal y estatal”, dijo Jorge Torres de la Red Nacional de Jornaleros. “La pregunta es clara y concisa: gobernador Cuomo, ¿qué vas hacer? ¿Por qué no nos está dando un alivio económico y Nueva York no ha hecho nada para ayudar a los trabajadores indocumentados?”, añadió.

En Nueva York, grupos de derechos de los inmigrantes piden al gobernador Cuomo que los trabajadores inmigrantes puedan tener acceso a licencia por enfermedad, seguro de desempleo, equipo de protección necesaria, acceso a pruebas y tratamiento.

“Se ha acabado el trabajo o no hay trabajo y bastante gente como yo ya no tenemos para pagar las obligaciones como la renta, no nos ha llegado la ayuda que le ha llegado a mucha gente”, señaló Jorge García, participante de la marcha.

Se estima que 1.2 millones de personas han sido excluidas del alivio económico, en su mayoría trabajadores indocumentados.

Nueva York es el hogar de casi tres cuartos de un millón de inmigrantes indocumentados. Aproximadamente 1 de cada 12 niños ciudadanos estadounidenses en el Estado viven con al menos un familiar indocumentado. Los trabajadores indocumentados pagan un estimado de mil millones al año en impuestos estatales y locales en Nueva York y, sin embargo, actualmente se encuentran fuera de los programas de ayuda federales y estatales.