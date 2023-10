Todo sobre las elecciones de 2023 en NY, NJ y CT, incluyendo la votación anticipada

El próximo 7 de noviembre los electores del área triestatal acudirán a las urnas para emitir su voto en las diversas elecciones locales que se están llevando a cabo.

Con esto en mente, NBC New York/Telemundo 47 compiló una guía sobre lo que necesita saber sobre el día de las elecciones de 2023 en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut. Desplácese hacia abajo para ver información de algunas de las elecciones que se llevarán a cabo.

ELECCIONES EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK

FECHAS IMPORTANTES

La junta electoral debe recibir la solicitud de inscripción el último día para ser elegible para votar en las elecciones generales: sábado 28 de octubre .

. Último día para solicitar EN PERSONA la boleta de voto ausente: lunes 6 de noviembre

Último día para enviar la boleta por correo (debe ser recibida por la junta electoral local a más tardar el 14 de noviembre): martes 7 de noviembre

Último día para entregar la boleta EN PERSONA a la junta electoral local o en cualquier sitio de votación en su condado: martes 7 de noviembre

Votación anticipada para las elecciones generales: del 28 de octubre al 5 de noviembre

Día de las elecciones: martes 7 de noviembre

¿QUIÉN ESTÁ CALIFICADO PARA REGISTRARSE PARA VOTAR EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK?

Para registrarse para votar en la ciudad de Nueva York, debe:

Ser ciudadano de los Estados Unidos (incluye aquellas personas nacidas en Puerto Rico, Guam y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos);

Ser residente de la ciudad de Nueva York durante al menos 30 días;

Tener 18 años cumplidos el día de las elecciones o antes;

No estar en prisión por una condena por un delito grave;

No ser declarado mentalmente incompetente por un tribunal;

No reclamar el derecho a votar en ningún otro lugar (fuera de la Ciudad de Nueva York).

Es importante señalar que los adolescentes que tengan al menos 16 años y que de otro modo calificarían para registrarse para votar tienen la oportunidad de preinscribirse. A través de esta preinscripción quedarán registrados automáticamente una vez cumplan 18 años.

VOTACIÓN EN LAS ELECCIONES GENERALES

¿Cuándo estarán abiertas las urnas?

El día de las elecciones de 2023 es el martes 7 de noviembre. Las urnas estarán abiertas de 6 a.m. a 9 p.m.

Sin embargo, el período de votación anticipada comienza el 28 de octubre y se extiende hasta el 5 de noviembre. Los votantes deben votar en el sitio de votación anticipada asignado.

¿Dónde puedo encontrar qué sitio de votación tengo asignado?

Los votantes pueden visitar el localizador de sitios de votación de la ciudad para encontrar su sitio de votación anticipada o el día de las elecciones.

A continuación encontrará las fechas y horarios en los que estarán abiertas las urnas durante el período de votación anticipada.

sábado 28 de octubre de 2023 9:00 AM to 5:00 PM domingo 29 de octubre de 2023 9:00 AM to 5:00 PM lunes 30 de octubre de 2023 9:00 AM to 5:00 PM martes 31 de octubre de 2023 8:00 AM to 4:00 PM miércoles 1 de noviembre de 2023 10:00 AM to 8:00 PM jueves 2 de noviembre de 2023 10:00 AM to 8:00 PM viernes 3 de noviembre de 2023 8:00 AM to 4:00 PM sábado 4 de noviembre de 2023 9:00 AM to 5:00 PM domingo 5 de noviembre de 2023 9:00 AM to 5:00 PM

¿QUIÉN SE ESTÁ POSTULANDO EN LAS ELECCIONES?

Los puestos de jueces de tribunales civiles, miembros del concejo municipal y fiscales de distrito están en juego este día de elecciones. Para ver una lista completa de candidatos, haz clic aquí.

¿CÓMO PUEDO REPORTAR PROBLEMAS EN LAS URNAS, SITIO DE VOTACIÓN Y OTRAS PREOCUPACIONES?

Puede reportar un problema a un sitio de votación o a un trabajador electoral. Los problemas que se pueden reportar incluyen, entre otros:

Sitios de votación que abrieron tarde o cerraron temprano;

Sitios de votación que no son accesibles para votantes con discapacidades;

Líneas largas;

Falta de privacidad;

Problemas con la máquina de votación o con la papeleta;

Trabajadores electorales que no ayudan a los votantes;

Trabajadores electorales que no ayudan a garantizar que las elecciones sean justas e imparciales;

Trabajadores electorales que intentan influir en su voto.

Estos problemas y otros se pueden informar a la Junta Electoral a través del Vote Phone Bank, llamando al (866) 868-3692.

OTRAS ELECCIONES LOCALES EN NUEVA YORK

CONDADO DE NASSAU

¿QUIÉN ESTÁ CALIFICADO PARA REGISTRARSE PARA VOTAR EN EL CONDADO DE NASSAU?

Para registrarse para votar en el Condado de Nassau, debe ser ciudadano de los Estados Unidos, tener 18 años (aunque puede preinscribirse a los 16 o 17 pero no podrá votar hasta los 18), vivir en el condado, ciudad o aldea durante al menos 30 días antes de una elección, no estar cumpliendo una condena por un delito grave y no reclamar el derecho a votar en otro lugar.

VOTACIÓN EN LAS ELECCIONES GENERALES

Si va a votar en el condado de Nassau, tenga en cuenta que el lugar de votación anticipada se realizará entre el 28 de octubre y el 5 de noviembre. Para votar en persona, el votante debe acudir al lugar de votación asignado el 7 de noviembre, entre las 6 a. m. y las 9 p. m.

¿QUIÉN SE ESTÁ POSTULANDO EN LAS ELECCIONES?

Los supervisores del condado, los legisladores del condado, los secretarios municipales, los alcaldes y los jueces se encuentran entre algunas de las elecciones que se llevarán a cabo en todo el condado. Haz clic aquí para una lista completa.

¿CÓMO PUEDO REPORTAR PROBLEMAS EN LAS URNAS, SITIO DE VOTACIÓN Y OTRAS PREOCUPACIONES?

Los votantes de Nueva York pueden presentar una queja haciendo clic aquí.

CONDADO DE SUFFOLK

¿QUIÉN ESTÁ CALIFICADO PARA REGISTRARSE PARA VOTAR EN EL CONDADO DE SUFFOLK?

Para registrarse para votar en el condado de Suffolk, debe ser ciudadano de los Estados Unidos, tener 18 años (aunque puede preinscribirse a los 16 o 17 pero no podrá votar hasta los 18), vivir en el condado, ciudad o aldea durante al menos 30 días antes de una elección, no estar cumpliendo una condena por un delito grave y no reclamar el derecho a votar en otro lugar.

VOTACIÓN EN LAS ELECCIONES GENERALES

Los votantes del condado de Suffolk pueden optar por la votación anticipada, que se llevará a cabo del 28 de octubre al 5 de noviembre. Los votantes pueden votar en cualquiera de los 27 lugares de votación anticipada del condado. Para obtener una lista de los lugares y horarios de votación anticipada, haz clic aquí.

Un votante también puede acudir en persona el día de las elecciones a su lugar de votación designado. Las urnas estarán abiertas ese día de 6 a. m. a 9 p. m.

¿QUIÉN SE ESTÁ POSTULANDO EN LAS ELECCIONES?

Los supervisores del condado, los legisladores del condado y los secretarios municipales se encuentran entre algunas de las elecciones que se llevan a cabo en todo el condado. Para tener una lista completa, haz clic aquí.

¿CÓMO PUEDO REPORTAR PROBLEMAS EN LAS URNAS, SITIO DE VOTACIÓN Y OTRAS PREOCUPACIONES?

Los votantes de Nueva York pueden presentar una queja haciendo clic aquí.

CONDADO DE WESTCHESTER

VOTACIÓN EN LAS ELECCIONES GENERALES

Los votantes registrados del condado de Westchester son elegibles para emitir un voto anticipado. El período de votación anticipada se extiende desde el 28 de octubre hasta el 5 de noviembre. Los votantes registrados podrán emitir su voto en cualquiera de los 24 lugares designados para la votación anticipada. Para la lista completa, haz click aquí.

Sin embargo, si prefiere votar en persona el día de las elecciones, el votante debe acudir al lugar de votación asignado el 7 de noviembre entre las 6 a. m. y las 9 p. m. Para encontrar su lugar de votación, haz clic aquí.

¿QUIÉN SE ESTÁ POSTULANDO EN LAS ELECCIONES?

Hay varias elecciones locales para alcalde, incluidas las de New Rochelle, Yonkers y Mount Vernon. También están en juego puestos de juez de condado, legisladores de condado y miembros del concejo local. Consulte con el secretario municipal local para obtener más información sobre su ciudad o pueblo.

¿CÓMO PUEDO REPORTAR PROBLEMAS EN LAS URNAS, SITIO DE VOTACIÓN Y OTRAS PREOCUPACIONES?

Los votantes de Nueva York pueden presentar una queja haciendo clic aquí.

CONDADO DE ROCKLAND

FECHAS IMPORTANTES

Hay fechas límite importantes para estas elecciones generales, que incluyen:

Fecha límite para registrarse para las Elecciones Generales de 2023: 28 de octubre ;

; La fecha límite para solicitar una boleta de voto ausente en persona ante la Junta Electoral: 6 de noviembre ;

; La fecha límite para sellar/enviar por correo su boleta de voto en ausencia: 7 de noviembre

VOTACIÓN EN LAS ELECCIONES GENERALES

Los votantes registrados en el condado de Rockland son elegibles para emitir un voto anticipado. El período de votación anticipada se extiende desde el 28 de octubre hasta el 5 de noviembre. Los votantes registrados podrán emitir su voto en cualquiera de los siete lugares designados para la votación anticipada. Para la lista completa, haz click aquí.

Sin embargo, si prefiere votar en persona el día de las elecciones, el votante debe acudir al lugar de votación asignado el 7 de noviembre entre las 6 a. m. y las 9 p. m.

¿QUIÉN SE ESTÁ POSTULANDO EN LAS ELECCIONES?

Los secretarios municipales, el sheriff, el juez de distrito y los miembros del consejo son algunos de los puestos locales en juego en varias ciudades. Haz clic aquí para más información.

¿CÓMO PUEDO REPORTAR PROBLEMAS EN LAS URNAS, SITIO DE VOTACIÓN Y OTRAS PREOCUPACIONES?

Los votantes de Nueva York pueden presentar una queja haciendo clic aquí.

NUEVA JERSEY

FECHAS IMPORTANTES

La fecha límite para registrarse para votar por los habitantes de Nueva Jersey ya pasó (17 de octubre). Sin embargo, todavía hay una serie de plazos que es importante tener en cuenta:

Fecha límite para solicitar la boleta por correo: martes 31 de octubre (si es por correo), o antes de las 3 p.m. el lunes 6 de noviembre (si se presenta en persona al secretario del condado) ;

; Fecha límite para devolver la boleta por correo: matasellos antes de las 8 p.m. el martes 7 de noviembre ;

; Votación anticipada para las elecciones generales: del 28 de octubre al 5 de noviembre ;

; Día de las elecciones: martes 7 de noviembre

¿QUIÉN CALIFICA PARA REGISTRARSE PARA VOTAR EN NUEVA JERSEY?

Para calificar para registrarse para votar en Nueva Jersey, una persona debe ser:

Un ciudadano estadounidense;

Tener al menos 17 años (aunque no podrán votar hasta los 18);

Residente del condado durante 30 días antes de las elecciones;

Una persona que no cumple una sentencia de encarcelamiento por una condena por cualquier delito procesable según las leyes de este u otro estado o de los Estados Unidos.

Además, es importante tener en cuenta que el solicitante de registro también debe completar una Solicitud de registro de votante y/o un Formulario de afiliación partidista al momento de registrarse.

VOTACIÓN EN LAS ELECCIONES GENERALES



¿Cuándo estarán abiertas las urnas el día de las elecciones para la votación en persona?

Las urnas estarán abiertas el día de las elecciones, el martes 7 de noviembre, de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.

Se harán adaptaciones para los votantes con discapacidades.

¿Cuándo estarán abiertas las urnas para la votación anticipada?

Además, la votación anticipada comenzará el 28 de octubre y se extenderá hasta el 5 de noviembre. Cuando se trata de lugares de votación anticipada, estarán abiertos al menos desde las 10 a. m. hasta las 8 p. m. de lunes a sábado, y de al menos 10 a.m. a 6 p.m. los domingos. No es necesaria cita previa.

Es importante tener en cuenta que una boleta de voto por correo NO PUEDE devolverse a su centro de votación anticipada en persona ni a un centro de votación el día de las elecciones.

Para obtener más información sobre su lugar de votación, vaya a la página de lugares de votación en el sitio web vote.nj.gov.

¿Qué son las urnas electorales?

Además, los votantes que utilizan boletas por correo tienen la opción de dejarlas en un buzón de entrega de boletas. Los votantes pueden depositar sus boletas en estas estructuras seguras y cerradas con llave desde el momento en que las reciben por correo hasta las 8 p.m. el día de las elecciones. Los boxes están bajo vigilancia y están disponibles las 24 horas del día.

Hay al menos 10 buzones en cada condado.

La ubicación de estas cajas se puede encontrar en el portal de información para votantes de Nueva Jersey.

¿QUIÉN SE ESTÁ POSTULANDO EN LAS ELECCIONES?

En el Estado Jardín, hay varios candidatos que compiten por escaños en la legislatura estatal. Aquí hay una lista completa de candidatos al Senado estatal y candidatos a la Asamblea General.

Además, varios comisionados y secretarios del condado también están candidatos a elecciones. Para obtener más información sobre las elecciones municipales hiperlocales, incluidos la Junta de Educación y los miembros del concejo municipal, haz clic aquí para comunicarse con la Oficina Electoral de su condado local.

¿CÓMO PUEDO REPORTAR PROBLEMAS EN LAS URNAS, SITIO DE VOTACIÓN Y OTRAS PREOCUPACIONES?

Para denunciar un posible delito electoral o un incidente de fraude electoral, llame al 1-877-NJ-VOTER.

CONNECTICUT

FECHAS IMPORTANTES

Si es un votante que reside en Connecticut, hay un par de fechas límite importantes a las que debe estar atento:

Los registradores deben recibir la documentación de registro por correo en persona o tener matasellos antes del: 31 de octubre ;

; El último día para obtener una boleta de voto ausente en persona en la oficina del secretario municipal local: 6 de noviembre

¿QUIÉN CALIFICA PARA REGISTRARSE PARA VOTAR EN CONNECTICUT?

Para calificar para votar en Connecticut, debe:

Tener al menos 17 años y cumplir 18 años el día de las elecciones o antes;

Ser ciudadano estadounidense viviendo en Connecticut;

Haber completado el encarcelamiento si es declarado culpable de un delito grave.

VOTACIÓN EN LAS ELECCIONES GENERALES

¿Cuándo estarán abiertas las urnas el día de las elecciones para la votación en persona?

Para una elección o primaria, las urnas en Connecticut están abiertas de 6 a. m. a 8 p. m. Los votantes en lin en las urnas a las 8 p.m. podrá emitir su voto.

Sin embargo, los votantes deben consultar con el secretario municipal los horarios de votación en un referéndum, ya que son diferentes de una ciudad a otra.

¿Dónde votas?

Los votantes pueden consultar su localizador de lugares de registro y votación haciendo clic aquí.

¿QUIÉN SE ESTÁ POSTULANDO EN LAS ELECCIONES?

El día de las elecciones en Connecticut incluye elecciones por la alcaldía en muchas de las ciudades más grandes del estado, incluidas New Haven, Bristol y Hartford, entre muchas otras.

¿CÓMO PUEDO REPORTAR PROBLEMAS EN LAS URNAS, SITIO DE VOTACIÓN Y OTRAS PREOCUPACIONES?

Los votantes que tengan problemas el día de las elecciones deben comunicarse con la línea directa del día de las elecciones llamando al 1-866-733-2463 o por correo electrónico a elecciones@ct.gov.