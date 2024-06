‘De Niro Con’ en NYC rinde homenaje al galardonado actor Robert De Niro

Lo que debes saber La edición del festival de este año rinde homenaje al actor Robert De Niro quien junto con Jane Rosenthal y Craig Hatkoff cofundó el Festival en 2002 para revitalizar Lower Manhattan después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

En celebración de su cumpleaños número 80 y con el fin de conmemorar sus impresionantes logros artísticos, "De Niro Con" se llevará a cabo del 14 al 16 de junio en Spring Studios NYC.

Un componente destacado de este tributo es la experiencia "De Niro Is an Icon: An Exhibit & Immersive Film", abierta al público del 6 al 16 de junio.

NUEVA YORK -- Una nueva experiencia inmersiva del Festival de Cine de Tribeca (Tribeca Film Festival) honra uno de sus fundadores.

La edición del festival de este año rinde homenaje al actor Robert De Niro quien junto con Jane Rosenthal y Craig Hatkoff cofundó el Festival en 2002 para revitalizar Lower Manhattan después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. En celebración de su cumpleaños número 80 y con el fin de conmemorar sus impresionantes logros artísticos, "De Niro Con" se llevará a cabo del 14 al 16 de junio en Spring Studios NYC. Estos tres días estarán llenos de una gran variedad de eventos, incluyendo apariciones especiales de sus colaboradores, una serie de proyecciones de sus películas, música en vivo y exhibiciones interactivas.

Un componente destacado de este tributo es la experiencia "De Niro Is an Icon: An Exhibit & Immersive Film", abierta al público del 6 al 16 de junio.

El cortometraje inmersivo en 360° “De Niro, New York”, el cual debutará en el Festival Tribeca este año, utiliza cientos de muestras cinematográficas para poner en diálogo a personajes de más de 40 películas de a lo largo de la carrera de De Niro, creando así un retrato exhaustivo del artista. “Tenemos a De Niro a lo largo de más de 5 décadas”, dijo Jay Rinsky, el productor de la película, a NBC New York. Centrándose en las películas ambientadas en la Gran Manzana, agregó, “De Niro también es tan Nueva York”.

La película es exhibida utilizando lo último de la tecnología por el Institute of Sound and Music en Berlín: El Hexadome. Con 6 pantallas de cine, proyectores láser y 52 canales de sonido, el espectador se teletransporta en seguida al mundo de De Niro.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Alrededor de esta instalación se encuentra una galería que recorre una gran parte de los trabajos de De Niro. Cuenta con más de 300 objetos nunca antes vistos, desde guiones y fotografías originales hasta vestuarios utilizados en las películas.

El Festival de Cine de Tribeca se inauguró el miércoles pasado y hasta el 16 de junio, continuará destacando una gran variedad de películas y documentales y ofreciendo una amplia programación cultural desde talleres y conversaciones con expertos de la industria.

NBC New York y Telemundo 47 son los medios patrocinadores del Festival de Cine de Tribeca.