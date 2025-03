Policía: Joven de 16 años muere a tiros al bajar de un autobús en Queens

NUEVA YORK -- Un joven de 16 años murió tras recibir disparos al bajar de un autobús en Queens el miércoles por la tarde, según fuentes policiales.

Se escucharon disparos poco después de las 2 p.m. en Liberty Avenue, Jamaica, cerca de 169th Street, según informó la policía. El adolescente bajaba del autobús cuando se vio involucrado en un altercado, y recibió un disparo poco después.

El tiroteo no ocurrió en el autobús ni cerca de una escuela en ese momento, informaron fuentes a nuestra cadena hermana NBC New York. No quedó claro de inmediato de qué tipo de autobús se bajaba el adolescente, si era urbano o escolar.

Los agentes que acudieron al lugar encontraron a la víctima inconsciente e inconsciente, con una herida de bala en el pecho. Fue trasladado de urgencia al Hospital Jamaica en estado crítico, donde falleció.

El adolescente aún no ha sido identificado.

No se han realizado arrestos en relación con el tiroteo, y la policía indicó que no hay una descripción de un posible sospechoso.

Esta noticia está en desarrollo. Por favor, vuelva a consultarla para obtener actualizaciones.