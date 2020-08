Tercera persona muere tras un choque en una moto de Revel luego del cierre del servicio en Nueva York

NUEVA YORK - Una tercera persona murió después de estrellarse en una moto de Revel en la ciudad de Nueva York, sucumbiendo a las lesiones sufridas el mes pasado antes de que el servicio suspendiera sus operaciones.

La policía de Nueva York dijo que un hombre de El Bronx de 30 años, Francis Nuñez, sufrió heridas en la cabeza en un accidente el 25 de julio en Washington Heights, y murió pocos días después en el hospital.

Revel, un servicio que ofrece uso compartido de motonetas eléctricas en varias ciudades, suspendió las operaciones en la ciudad de Nueva York el 28 de julio, horas después de que un cliente muriera en un accidente. Esta muerte recientemente reportada significa que tres personas finalmente sufrieron heridas mortales en accidentes de Revel en solo 10 días.

"A partir del martes 28 de julio, estaremos pausando nuestro servicio de Nueva York hasta nuevo aviso mientras revisamos y fortalecemos las medidas de seguridad y responsabilidad de nuestros pasajeros. Esperamos poder servir a nuestros pasajeros de Nueva York nuevamente en un futuro cercano", una pancarta en el dice el sitio web de la empresa. Continúa operando en Austin, Miami, Oakland y Washington DC.

La compañía se ha negado a hacer comentarios más allá de la declaración en su sitio web y cuenta de Twitter.

El alcalde Bill de Blasio ha dicho que los funcionarios de la ciudad hablaron con los ejecutivos de Revel después de la muerte del 28 de julio y dejaron en claro que el historial de seguridad de la empresa es "un compendio de cosas inaceptables".

“Cuando ves un incidente, algunos incidentes, causa preocupación”, dijo De Blasio en ese momento. “Nuestra gente ha estado hablando con Revel y ha estado haciendo cambios, pero lo fundamental es que no hay suficientes cambios. Esto acaba de llegar a ser demasiado ".

La suspensión del servicio de Revel en Nueva York se produjo menos de 8 horas después de que un hombre de Brooklyn muriera en el accidente de un moto en Queens. La policía de Nueva York dijo que Jeremy Malave, de 32 años, se estrelló con un poste de luz en una mediana en Woodhaven Boulevard y murió de lesiones en la cabeza.

El 18 de julio, la reportera de WCBS, Nina Kapur, murió después del accidente de un scooter Revel.

Los ciclomotores eléctricos de Revel están limitados a velocidades de 30 millas por hora, y sus reglas publicadas requieren que los pasajeros usen un casco, pero ese no siempre ha sido el caso, ya que antes se veía a los pasajeros sin casco. Los vehículos también están prohibidos en las aceras y en los carriles para bicicletas, y están destinados a circular en las carreteras con tráfico.

La motonetas negras y azules, que requieren una licencia de conducir pero no capacitación para alquilar, se habían considerado una alternativa a los taxis y al metro durante la pandemia de coronavirus. La compañía había visto casi el doble de pasajeros desde marzo.

Un abogado que representa a siete personas que han sufrido lesiones en accidentes de Revel dice que la compañía no cumplió con estándares lo suficientemente estrictos como, por ejemplo, Citi Bike.

"Creo que Revel podría haber hecho más para que los pasajeros comprendan que estos no son juguetes, hay un riesgo al montarlos", dijo el abogado Daniel Flanzig. "Finalmente, la ciudad está interviniendo y se está dando cuenta de que Revel necesita tomar un descanso, dar un paso atrás, echar un vistazo a sus prácticas en términos de seguridad y averiguar si esto es algo que Nueva York puede manejar".

Revel desplegó sus ciclomotores eléctricos en las calles de la ciudad en mayo de 2019, marcando el comienzo de una nueva ola de viajes compartidos en una industria dominada por servicios de automóviles como Uber y Lyft. Desde entonces, se han presentado al menos una docena de demandas contra la empresa por lesiones y mal funcionamiento de las motos.

A principios de este verano, Revel dijo que suspendió a más de 1,000 pasajeros por no usar cascos, andar en aceras y otras violaciones de las reglas durante los 30 días anteriores.

“Cuando la gente hace un mal uso de Revel, se refleja mal en cada uno de nosotros. Altera las comunidades en las que operamos, amenaza las relaciones que tenemos con los líderes locales y, lo peor de todo, pone en riesgo a otros en el camino ”, dijo la compañía en un correo electrónico anunciando esa medida.

Revel enfrentará un mayor escrutinio a medida que se reagrupa, y un portavoz de la compañía le dijo a NBC New York que se están comunicando activamente con los funcionarios de la ciudad mientras reevalúan los protocolos de seguridad.

De Blasio dijo que Revel suspender sus operaciones en la ciudad de Nueva York es "lo correcto" y que la empresa debe encontrar una manera de hacer que el servicio sea seguro antes de que la ciudad permita que se reanude.

"Nadie debería tener un negocio que no sea seguro", dijo De Blasio durante una conferencia de prensa en julio. "Desafortunadamente, se ha demostrado que esto no es seguro. Trabajaremos con Revel, no permitiremos que vuelvan a abrir a menos que estemos convencidos de que se puede hacer de manera segura".