Sexta mujer recibe un puñetazo a plena luz del día en Manhattan

NUEVA YORK -- Las autoridades están buscando a otro hombre que golpeó aleatoriamente a una mujer en la cara en Manhattan, esta vez en Union Square, mientras buscan a otros en una serie de ataques similares no provocados en las últimas semanas.

Este caso, que fue denunciado por la policía el jueves pero ocurrió el 20 de marzo, marca al menos el sexto ataque de este tipo desde esa fecha. A principios de esta semana, la Policía de Nueva York informó que ese mismo día se había producido otro puñetazo no provocado en Chelsea. La Policía de Nueva York no considera que la serie de ataques sea una tendencia y no dirá si alguno de los golpes del 20 de marzo está relacionado con los otros incidentes.

Telemundo 47 ha rastreado al menos seis de ellos desde el 20 de marzo, incluido el recientemente reportado.

En ese caso, una mujer de 33 años caminaba por Union Square East alrededor de las 4:30 p.m. cuando un extraño se acercó por detrás y le dio un puñetazo en la cara. Luego huyó hacia el norte por Park Avenue. La mujer rechazó atención médica por heridas leves en el lugar.

Esa misma mañana, una mujer de 23 años recibió un puñetazo en la cara en Chelsea. Fue trasladada a un hospital para recibir tratamiento por una lesión en la nariz.

Las otras historias han sido similares: todas mujeres, en su mayoría veinteañeras, atacadas a plena luz del día por un hombre que les propina un puñetazo en la cara. La Policía de Nueva York dice que hasta ahora ha arrestado a tres personas en diversos casos.

Como todavía hay otros por ahí y los ataques continúan, el municipio está al límite.

"Es muy difícil vivir en la Ciudad de Nueva York en este momento", dijo Reina Rodríguez en Chelsea. "Personalmente, tengo miedo de estar en la calle."

La violencia es parte de un aumento del 10% en agresiones por delitos menores en la ciudad año tras año, según las estadísticas de la Policía de Nueva York.

La policía está revisando las imágenes de vigilancia y pide a cualquier persona que tenga información que llame a Crime Stoppers al 1-800-577-TIPS.