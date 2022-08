Senadora de NY pide que se invoque ley federal para aumentar acceso a vacunas contra la viruela del mono

Lo que debes saber La senadora Kirsten Gillibrand, tiene previsto la tarde del miércoles pedirle a la administración Biden que invoque la ley de producción de defensa para aumentar el acceso a las vacunas contras la viruela del mono.

Actualmente, hay más de 5,000 casos confirmados de viruela del mono en los Estados Unidos y el estado de Nueva York se ha convertido en el centro del brote, ya que casi 1 de cada 4 casos de la viruela del mono en EE.UU. se encuentran en el estado de Nueva York.

Al estado de Nueva York recientemente se le han asignado solo 170,000 dosis de vacunas a medida que los casos continúan disparándose.

NUEVA YORK -- A penas dos días después de que la Ciudad de Nueva York declarara un estado de emergencia local en respuesta al creciente brote de viruela del mono, la senadora por Nueva York, Kirsten Gillibrand, tiene previsto la tarde del miércoles pedirle a la administración Biden que invoque la ley de producción de defensa para aumentar el acceso a las vacunas contras la viruela del mono.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Actualmente, hay más de 5,000 casos confirmados de viruela del mono en los Estados Unidos y el estado de Nueva York se ha convertido en el centro del brote, ya que casi 1 de cada 4 casos de la viruela del mono en EE.UU. se encuentran en el estado de Nueva York.

Se espera que aumenten los casos, pero EE.UU. actualmente no tiene suficientes vacunas para proteger a todas las personas en riesgo, dice Gillibrand. Al estado de Nueva York recientemente se le han asignado solo 170,000 dosis de vacunas a medida que los casos continúan disparándose.

Según la legisladora es el momento de actuar y garantizar dosis en zonas como Nueva York.

La Ley de Producción de Defensa (DPA, por sus siglas en inglés) provee facultades que se están aplicando para apoyar los esfuerzos de aceleración y expansión. Es la fuente principal el presidente puede usar para agilizar y expandir los suministros y servicios críticos del sector privado que se necesitan, según describe FEMA. Recientemente, el presidente Joe Biden ha invocado esta ley para para aumentar el suministro de fórmula para bebés tras una grave escasez en el país. El anuncio significa que el gobierno federal dará prioridad a los ingredientes clave para la producción de fórmulas y obligará a los proveedores a proporcionar los recursos necesarios a los fabricantes de fórmulas.

ESTADO DE EMERGENCIA EN NYC POR VIRUELA DEL MONO

La Ciudad de Nueva York declaró el lunes un estado de emergencia local en respuesta al creciente brote de viruela del mono, y el alcalde Eric Adams firmó la última de una serie de órdenes ejecutivas a medida que se intensifican los esfuerzos para detener la ola.

No debería ser una sorpresa. Hasta el lunes, la Ciudad de Nueva York ha reportado 1,472 casos de viruela del mono, una cifra que se cree no cuenta todos los casos de la Gran Manzana y que representa el 28 % de los 5,189 casos nacionales probablemente también no informados por los CDC.

"Seguimos viendo cómo aumentan los números. Esta orden reforzará nuestros esfuerzos existentes para educar, vacunar, evaluar y tratar a tantos neoyorquinos como sea posible y garantizar una respuesta de todo el gobierno a este brote", Adams, un demócrata , dijo en parte. "Junto con funcionarios federales, estatales y locales, continuaremos respondiendo con la urgencia requerida para mantener a las personas seguras y esta orden es otra herramienta para ayudarnos a hacerlo".

El Departamento de Salud también lanzó una nueva página de datos de viruela del mono, registrando los casos diarios desde que comenzó el brote en la Ciudad de Nueva York en junio y desglosando la demográfica por condado, edad, género y otros factores. Para aquellos que se preguntan, Manhattan tiene la mayor cantidad de casos de todos los distritos (562), más de un tercio del total conocido en toda la ciudad, y solo tres casos se identifican como mujeres. Las personas de 30 a 39 años representan más de un tercio del total conocido, aunque parece existir más paridad desde una perspectiva racial/étnica: un poco más de un cuarto son blancos, mientras que un cuarto son latinos y un quinto son negros.

El sábado entró en vigencia una emergencia de salud pública en toda la ciudad por la enfermedad que aún se propaga, un día después de que la administración de la gobernadora Kathy Hochul emitiera órdenes de emergencia de salud pública y estatal para la viruela del mono.

CÓMO PREVENIR LA VIRUELA DEL MONO

El Departamento de Salud del Estado de Nueva York enumeró los pasos que las personas deben tomar para ayudar a prevenir la propagación de la viruela del simio: