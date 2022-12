¿Se pueden convertir los edificios de oficinas vacíos de Manhattan en apartamentos?

NUEVA YORK -- Tres años de pandemia han impactado fuertemente a la Ciudad de Nueva York y, en muchos aspectos, la ciudad aún no ha vuelto a la normalidad por completo.

Las multitudes han regresado, particularmente en los puntos calientes de vacaciones, pero algunos edificios de oficinas siguen vacíos. Pero ahora hay un plan para llenar esos espacios vacíos, no con oficinas, sino con espacios habitables.

Recibe actualizaciones de lo que acontece en el área triestatal directo al buzón de tu correo electrónico. Suscríbete a los boletines de Telemundo 47.

La gobernadora Kathy Hochul, mientras compartía un escenario en el Bajo Manhattan con el alcalde Eric Adams el miércoles, reconoció que la recuperación post-COVID se ha nivelado.

“Realmente no estamos viviendo en el mismo Nueva York que en marzo de 2020”, dijo Hochul. "Parece que nos hemos estancado. Piense en la ocupación diaria de oficinas, las tasas de vacantes, la cantidad de pasajeros en el metro, el tráfico peatonal en el centro de la ciudad".

El número de pasajeros del metro es solo del 62 por ciento de los niveles previos a la pandemia, y solo el 40-50 por ciento de los neoyorquinos que solían ir a sus oficinas de Manhattan todavía vienen todos los días.

¿La solución? Una propuesta surge de un informe de 160 páginas publicado el miércoles llamado Making New York Work For Everyone.

"¿Cómo podemos hacer que esos sean vecindarios a los que la gente quiera volver?", dijo el ex vicealcalde Richard Buery.

Buery y otro ex teniente de alcalde, Dan Doctoroff, escribieron el informe que pide convertir las oficinas vacías en viviendas, viajes más rápidos a través de un mejor tránsito y una mirada más honesta a los patrones de trabajo futuros. Eso incluye continuar trabajando desde casa, con pros… y contras.

"Vamos a tener que tener una conversación real sobre cómo eso afecta a las empresas familiares con la pérdida de tráfico peatonal", dijo Adams.

En cuanto al objetivo principal del informe, convertir las oficinas en apartamentos, se le preguntó a Doctoroff si eso era plausible, o incluso posible.

"Sí, lo es. Depende del tamaño del edificio. Son posibles edificios más pequeños", dijo Doctoroff.

Los defensores de la vivienda dicen que Adams y Hochul tendrán que caminar el camino para hacer el trabajo. Pero el nuevo plan tiene un ejemplo reciente sobre el que basarse: el Bajo Manhattan triplicó su población después del 11 de septiembre, en parte porque la ciudad y el estado cambiaron las leyes de zonificación.