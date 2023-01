Se esperan posibles protestas en NYC al publicarse video de golpiza de Tyre Nichols por oficiales

What to Know La fuerza policial más grande del país está aconsejando a sus casi 36,000 oficiales que estén alertos en el trabajo durante los próximos días, ya que el NYPD, y otros departamentos policiales en todo el país, se preparan para una posible ola de protestas contra la brutalidad policial tras la publicación de imágenes de una cámara corporal discordante que muestra la golpiza que condujo a la muerte de un hombre afroamericano en Tennessee esperadas que se hagan públicas este viernes.

Tyre Nichols, un padre de 29 años de un niño de 4 años, murió en un hospital tres días después del enfrentamiento con la policía el 7 de enero durante una parada de tráfico en Memphis.

Cinco policías de Memphis involucrados en el arresto de Nichols, todos ellos afroamericanos, fueron despedidos después de que una investigación interna determinó que usaron fuerza excesiva y no intervinieron ni prestaron ayuda. También enfrentan varios cargos, incluyendo el de asesinato en segundo grado.

Las fuerzas del orden y los funcionarios públicos, incluidos los del departamento de policía de Memphis, que vieron el video de Tire Nichols expresaron consternación en todos los ámbitos, una condena unificada aparentemente plagada de lo que parece ser, a veces, incredulidad ante la depravación de lo que presenciaron -- un previsto ominoso de lo que el público vería más tarde.

"Defendí durante años, durante mi tiempo en 100 Blacks in Law Enforcement y como activista de los derechos civiles… Ver lo que se informa, que cinco oficiales afroamericanos estén involucrados en esto, realmente me lastimó personalmente", dijo Adams cuando se le preguntó acerca de Nichols en una sesión informativa de seguridad del metro no relacionada el viernes. "Siempre creí que diversificar nuestros departamentos con diferentes grupos étnicos nos permitiría tener el nivel de vigilancia que todos merecemos".

El trabajador de FedEx fue detenido por conducir de manera imprudente a minutos de su casa, cuando regresaba de tomar fotos del atardecer en un parque suburbano, esa noche. En un comunicado un día después, la policía dijo que "ocurrió un enfrentamiento" cuando los policías se acercaron al auto y Nichols corrió. Otro "ocurrió" cuando llegaron a él.

Un día antes del lanzamiento del video planeado, los fiscales federales acusaron a los cinco ahora ex policías de Memphis involucrados en el caso de Nichols de asesinato y otros delitos, tal vez otro reconocimiento tácito de su preocupación de que el contenido pueda incitar una reacción pública extrema.

Los cinco agentes de la policía fueron acusados el jueves ​​de asesinato en segundo grado y otros delitos por el arresto y la muerte de Nichols, según mostraron los registros.

Los cinco oficiales, despedidos luego de una investigación interna este mes, también son afroamericanos. El alcalde Eric Adams dice que ha resultado especialmente difícil para él absorberlo personal y profesionalmente.

Los registros en línea de la Oficina del Sheriff del condado de Shelby muestran que Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Desmond Mills, Jr., Emmitt Martin III y Justin Smith estaban bajo custodia. Los cinco están acusados ​​de asesinato en segundo grado, asalto agravado, secuestro agravado, mala conducta oficial y opresión oficial.

El abogado defensor William Massey confirmó a The Associated Press que su cliente, Emmitt Martin III, había sido acusado y se había entregado.

No quedó claro de inmediato si Smith tenía un abogado para hablar en su nombre sobre los cargos. Blake Ballin, el abogado de Mills, dijo que planeaba realizar una conferencia de prensa más tarde el jueves.

El asesinato en segundo grado es un delito grave de clase A punible con 15 a 60 años de prisión según la ley de Tennessee.

Adams dijo que verá las imágenes después de que se publiquen, pero según los informes, "parece que estos oficiales empañan el trabajo que muchos de nosotros intentamos lograr".

En cuanto a las posibles protestas, el alcalde dijo que la comisionada de la policía de Nueva York, Keechant Sewell, al igual que sus homólogos en todo Estados Unidos, había estado elaborando estrategias con sus principales ayudantes y el departamento para garantizar que las manifestaciones pacíficas pudieran continuar.

“Están completamente preparados para permitir que los neoyorquinos expresen pacíficamente sus preocupaciones”, dijo Adams sobre la policía de Nueva York.

La gobernadora Kathy Hochul, quien asistió a la sesión informativa de la MTA el viernes junto con Adams, dijo que la policía del estado de Nueva York también estaba lista. Mientras tanto, les pidió a todos que prestaran atención a las palabras que la madre de Nichols pronunció más temprano ese día.

"En nombre de su familia y su hijo de 4 años, si van a protestar, háganlo pacíficamente en memoria de su hijo", dijo Hochul. "Eso es algo que todos debemos tomar en serio".

Las imágenes de video del arresto no se han hecho públicas, pero los funcionarios se comprometieron a publicarlas este viernes.

Las cámaras corporales capturaron la serie de eventos que condujeron a la golpiza, aunque hasta ahora no se habían revelado partes al público.

Sin embargo, la familia de Nichols lo vio a principios de la semana.

Uno de sus abogados, el destacado abogado de derechos civiles Ben Crump, dijo que los policías lo golpearon como una "piñata humana" durante tres minutos. Crump comparó el arresto de Nichols con la notoria golpiza de Rodney King en 1991 a manos del Departamento de Policía de Los Ángeles, y describió el encuentro como "violento" y "problemático en todos los niveles".

Otro abogado de la familia describió las imágenes como "salvajes" y fuera del ámbito de lo que justificaba el delito.

Nichols, quien fue electrocutado, rociado con gas pimienta y contenido, según muestra el video, y se le escuchó gritando por su madre, fue llevado a un hospital después de quejarse de dificultad para respirar. Los familiares acusaron a los policías de darle una paliza tan brutal que causó que Nichols sufriera un ataque al corazón y que sus riñones fallaran.

Las autoridades solo han dicho que Nichols experimentó una emergencia médica. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha abierto una investigación de derechos civiles sobre el caso. Los resultados de la autopsia no han sido publicados.

La familia de Nichols quiere que los cinco oficiales sean acusados ​​de asesinato en primer grado, y Crump dijo que el hecho de que fueran de la misma raza es irrelevante. Dijo que subraya las desigualdades raciales generales y de larga data en torno a las paradas de tráfico.

La ciudad de Memphis ha estado nerviosa por la publicación de las imágenes policiales debido a la posibilidad de disturbios. El padrastro de Nichols, Rodney Wells, pidió que las protestas sean pacíficas y dijo que la violencia “no es lo que Tyre quería y no lo traerá de vuelta”.

El Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York ha dicho, como lo hace en todos los casos relacionados con posibles manifestaciones, que apoyará el derecho a la protesta pacífica. Sin embargo, dada la naturaleza inquietante de las imágenes, se insta a los oficiales a tener mayor precaución.

Protestas violentas estallaron en los cinco condados a fines de la primavera de 2020 luego de la muerte de George Floyd bajo custodia policial. Más de 160 edificios fueron incendiados. Los vehículos policiales fueron incendiados. Se arrojaron cócteles molotov y se saquearon tiendas. Las acusaciones de mala conducta abundaron durante los días de protestas, que se vieron exacerbadas en parte por manifestantes de otros estados empeñados en avivar más el caos y la división nacional en el período previo a las elecciones presidenciales.

Decenas de personas fueron arrestadas y más de 100 policías de la policía de Nueva York finalmente fueron citados por mala conducta.