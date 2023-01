Policía del NYPD suspendido después de que un video lo mostrará golpeando a una niña de 12 años en Staten Island

NUEVA YORK -- El video que muestra a un oficial de la Policía de Nueva York golpeando a una niña mientras intentaba detener a su hermana adolescente durante una pelea callejera en Staten Island ha llevado a la suspensión del policía por parte del departamento.

El violento encuentro después de la escuela entre los menores y la policía fue captado por la cámara y ha estado dando vueltas en las redes sociales desde entonces. La policía dijo que comenzó con una pelea en una parada de autobús entre un grupo de adolescentes.

El incidente ocurrió cerca de la intersección de Willowbrook Road y Forest Avenue en la sección de Port Richmond justo antes de las 3 p.m. del martes, según testigos y fuentes policiales, cuando se decía que los agentes intentaban poner fin a la pelea entre dos grupos de chicas.

Apareció un nuevo video que mostraba a los oficiales tratando de reducir la situación. Testigos y fuentes policiales dijeron que el oficial fue a detener a una niña de 14 años cuando su hermana de 12 años se abalanzó sobre el oficial, y él retrocedió.

Fuentes policiales dijeron que la intersección donde ocurrió el incidente se conoce como un "lugar problemático", razón por la cual los oficiales estaban estacionados allí para empezar.

La joven de 14 años fue arrestada y la hermana menor recibió un informe juvenil. En cuanto al oficial, ha sido suspendido, según la Policía de Nueva York, con una investigación en curso sobre lo que condujo al encuentro.

“Las acciones de esos oficiales están siendo investigadas por la Oficina de Asuntos Internos”, dijo el departamento en un tuit.

El nombre del oficial no ha sido revelado, y la policía no suele identificar a los menores vinculados a un delito.

El sindicato del oficial suspendido, la Asociación Benéfica de la Policía, dijo en un comunicado que los oficiales involucrados "tienen derecho al debido proceso, no a un juicio sumario basado en unos pocos segundos de video… Lo que se necesita ahora es una investigación exhaustiva de la circunstancias completas, no solo lo que se ha publicado en línea".

Carol Smith, oficial jubilada de jóvenes escolares de la Policía de Nueva York, está de acuerdo con el sindicato y no está de acuerdo con la suspensión.

"Trabajamos con muchos niños. Muchas escuelas. Y tuvimos nuestra parte de niños peleando", dijo Smith. "Ella sintió que necesitaba pelear con el oficial, él usó la cantidad correcta de fuerza para controlar la situación. Necesita investigación. Verán que eso estuvo mal".

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, abordó el incidente durante una conferencia de prensa el miércoles, diciendo que la policía había intervenido después de que otros dos menores asaltaran a una niña, y dijo que habrá imágenes de cámaras corporales de los oficiales para ser revisadas.

"Era la Policía de Nueva York, no los agentes de seguridad escolar, por lo que vamos a ver la cámara corporal de los agentes de policía. Es por eso que las cámaras corporales son buenas. Vamos a usar el video que se publicó en Instagram. Ahí es donde me llamó la atención por primera vez", dijo Adams, y agregó: "No estaba satisfecho con lo que vi en el video".