Republicanos ven victoria en múltiples contiendas por la Cámara en los suburbios de NYC

Qué saber La fuerte actuación de los republicanos en Long Island se produjo después de que los suburbios de la ciudad emergieran como un campo de batalla improbable por el control de la Cámara.

Los republicanos tuvieron una actuación inesperadamente sólida en las elecciones locales de Long Island el año pasado, lo que animó a los candidatos a buscar posibles victorias en dos distritos del Congreso ahora representados por demócratas.

Los republicanos también estaban en contiendas reñidas en los distritos del Congreso en Hudson Valley y Catskills.

NUEVA YORK -- Los candidatos republicanos a la Cámara de Representantes de EEUU lograron varias victorias en los suburbios de la Ciudad de Nueva York, ocupando un escaño en un área que alguna vez se consideró segura para los demócratas, defendiendo a otros y pareciendo estar a punto de obtener victorias adicionales en distritos que el partido no ha ganado en años. .

La fuerte actuación de los republicanos en Long Island se produjo después de que los suburbios de la ciudad emergieran como un campo de batalla improbable por el control de la Cámara. Varias contiendas observadas de cerca seguían siendo demasiado pronto para convocar el miércoles por la mañana, incluida la contienda de reelección del representante estadounidense Sean Patrick Maloney.

Para la madrugada del miércoles, los republicanos habían ganado al menos siete escaños en el Congreso de Nueva York, solo uno menos que su representación actual en la delegación del estado. Estaban liderando o dentro de un punto porcentual del liderazgo en cinco contiendas más.

En uno, el republicano George Santos derrotó al demócrata Robert Zimmerman en lo que fue la primera elección del Congreso conocida con dos candidatos abiertamente homosexuales.

Esta fue la segunda candidatura de Santos al Congreso. Hace dos años, perdió por un margen considerable ante el estadounidense Tom Suozzi, un demócrata que renunció a la oportunidad de ser reelegido en una candidatura fallida a la gobernación.

En el otro, la demócrata Laura Gillen, abogada y supervisora de un mandato de la ciudad de Hempstead, estaba en una contienda reñida con el republicano Anthony D'Esposito, miembro del consejo de la ciudad de Hempstead y exdetective del Departamento de Policía de Nueva York.

En otra parte de Long Island, el representante republicano Andrew Garbarino derrotó al demócrata Jackie Gordon en una contienda en la costa sur de Long Island. Su victoria fue una repetición de una victoria sobre Gordon en un distrito con fronteras diferentes hace dos años.

Y el republicano Nicholas LaLota derrotó a la demócrata Bridget Fleming en una versión reelaborada del distrito del Congreso ahora representado por el representante estadounidense Lee Zeldin, quien decidió no buscar la reelección para poder ser el candidato republicano a gobernador.

Uno de los estados más azules de la nación, Nueva York se convirtió en una oportunidad inesperada para los republicanos debido a la insatisfacción de los votantes y un mapa político más favorable.

Maloney, quien como presidente del Comité de Campaña del Congreso Demócrata se suponía que lideraría el intento de su partido de aferrarse a la Cámara, estaba en una lucha por la supervivencia en su distrito de Hudson Valley contra el asambleísta estatal republicano Mike Lawler, quien dirigió una campaña enérgica centrada en sobre el alto costo de la gasolina y otros asuntos de bolsillo.

Maloney, quien fue el primer neoyorquino abiertamente homosexual elegido para el Congreso, tenía un historial de victorias en un distrito de tendencia republicana, pero el plan de redistribución de distritos lo colocó en un territorio reconfigurado donde menos votantes lo conocen.

Los grupos republicanos nacionales, al percibir una oportunidad, gastaron millones en anuncios que apoyaban a Lawler, un exdirector ejecutivo del partido republicano estatal que trabajó en el gobierno local antes de su elección a la Asamblea en 2020.

Los republicanos también estaban en contiendas reñidas en los distritos del Congreso en Hudson Valley y Catskills. Ese resultado parecía poco probable a principios de este año, cuando la Legislatura estatal controlada por los demócratas volvió a trazar los límites de los distritos electorales de Nueva York siguiendo líneas favorables a los partidos.

Sin embargo, los tribunales descartaron esos mapas, citando errores de procedimiento y partidismo manifiesto. Luego, una persona designada por el tribunal dibujó nuevos mapas de los 26 distritos electorales del estado, que priorizó la creación de tantos distritos competitivos como fuera posible.

Eso permitió a los republicanos postularse en distritos más favorables, donde atacaron implacablemente a los demócratas por la inflación y el miedo a la delincuencia.

Los candidatos demócratas enfatizaron el apoyo al derecho al aborto luego de la decisión de la Corte Suprema de anular Roe v. Wade. Algunos se presentan como campeones de la democracia, compitiendo contra republicanos que no aceptaron los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

La única representante republicana en la Ciudad de Nueva York, Nicole Malliotakis, ganó su revancha con el demócrata Max Rose en un distrito que consta de Staten Island y una parte de Brooklyn. Rose representó a Staten Island en el Congreso hasta que Malliotakis lo expulsó en 2020.

En el área de Rochester, el representante estadounidense Joe Morelle, demócrata, derrotó al retador republicano La'Ron Singletary. Singletary fue destituido como jefe de policía de Rochester en 2020 por su manejo de la muerte de Daniel Prude, un hombre negro que se asfixió mientras los oficiales lo retenían en la calle. Le quitaron el soporte vital una semana después.

En el valle de Hudson, el recién nombrado representante estadounidense Pat Ryan, un demócrata, está tratando de replicar su sorpresiva victoria en una elección especial de agosto.

Ryan levantó el ánimo de los demócratas después de ganar una contienda para terminar el mandato del exrepresentante federal Antonio Delgado, quien renunció para convertirse en vicegobernador de Nueva York.

Ryan hizo una fuerte campaña por el derecho al aborto y los demócratas nacionales esperaban que su victoria pudiera proporcionar una hoja de ruta para más victorias en el Congreso en noviembre.

Luego se postuló para un mandato completo en un distrito diferente contra el republicano Colin Schmitt, un asambleísta estatal de segundo mandato que hizo campaña sobre temas económicos y su servicio como sargento en la Guardia Nacional del Ejército.

La contienda parecía extremadamente reñida el miércoles por la mañana temprano, pero Schmitt, sin embargo, admitió y dijo que esperaba que Ryan "haga grandes cosas por nuestras familias de Hudson Valley". The Associated Press no ha declarado un ganador en la contienda.

El republicano que Ryan derrotó en la elección especial, el ejecutivo del condado de Dutchess, Marc Molinaro, ahora está compitiendo de manera reñida contra el demócrata Josh Riley en un nuevo distrito en expansión que se extiende desde la frontera de Massachusetts hasta Ithaca, la pequeña ciudad en la región de Finger Lakes. que es el hogar de la Universidad de Cornell.

Una contienda seguida de cerca en el norte del estado de Nueva York es en el área de Syracuse, donde el representante republicano John Katko se va después de cuatro mandatos. Esa contienda enfrenta al republicano Brandon Williams contra el demócrata Francis Conole.

Williams, un candidato primerizo que vive fuera del distrito, es un veterano de la Marina de los EEUU y empresario tecnológico que se mudó a la región a tiempo completo hace varios años. Conole es graduada de la Academia Naval de los EEUU y actual capitana de la Reserva Naval de los EEUU. El residente de Syracuse nunca ha ocupado un cargo electivo.