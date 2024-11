Pruebas defectuosas de fentanilo impulsaron iniciativa de NYC para prohibir el correo en Rikers Island

NUEVA YORK -- En 2022, el comisionado de prisiones de la Ciudad de Nueva York, Louis Molina, lanzó una advertencia terrible a los legisladores locales: el fentanilo estaba llegando a Rikers Island por correo, dijo, lo que provocó una crisis de sobredosis entre los detenidos de la cárcel y puso en riesgo a los guardias.

Como evidencia de la amenaza insidiosa, Molina distribuyó un dibujo infantil de un reno, uno de los cientos de artículos incautados que, según él, habían sido "literalmente empapados en la droga y enviados por correo a las personas detenidas".

Pero esa afirmación se basó en kits de prueba de drogas defectuosos con una sorprendente tasa de falsos positivos del 85%, según un informe publicado el miércoles por el Departamento de Investigación de la ciudad. El informe encontró que la ciudad exageró enormemente la prevalencia del fentanilo enviado por correo a los detenidos.

Cuando los investigadores volvieron a analizar 71 piezas de correo que inicialmente las pruebas de campo habían señalado como que contenían fentanilo, solo 10 mostraron realmente rastros de la droga. El dibujo de un reno que destacó Molina no contenía fentanilo.

Las pruebas de campo que indicaban un flujo de correo contaminado con fentanilo a Rikers Island impulsaron una campaña de años de la administración del alcalde Eric Adams para prohibir que las personas detenidas por la ciudad recibieran correo físico.

Como reemplazo, los funcionarios de la ciudad propusieron redirigir el correo a un proveedor externo, que luego lo subiría digitalmente para que la persona encarcelada lo lea en una tableta, una práctica utilizada en otros sistemas penitenciarios, incluidas las prisiones estatales de Nueva York. Hasta ahora, la propuesta ha sido bloqueada por una junta de supervisión de prisiones.

Jocelyn Strauber, comisionada del Departamento de Investigación, dijo que la ciudad debería reevaluar su esfuerzo en curso para prohibir que los detenidos reciban correo, dadas las conclusiones del informe.

"Las pruebas de campo no respaldan la preocupación de que una alta tasa de objetos contaminados con fentanilo lleguen por correo", dijo a The Associated Press. “En la medida en que las decisiones políticas se basan en datos erróneos, deberían reconsiderarse”.

Los defensores de los detenidos han sostenido durante mucho tiempo que las drogas ingresan al sistema penitenciario principalmente a través de los empleados, quienes pueden contrabandearlas fácilmente y venderlas a los líderes de las pandillas. En los últimos años, decenas de funcionarios penitenciarios han sido acusados ​​en múltiples investigaciones de redes de contrabando en Rikers Island.

En su informe, el Departamento de Investigación dijo que los funcionarios penitenciarios no habían implementado muchas de las recomendaciones anteriores del departamento destinadas a examinar al personal en busca de contrabando.

En una declaración por correo electrónico, un portavoz del Departamento de Correcciones dijo que la agencia revisaría el informe y continuaría perfeccionando sus procesos de prueba. “Las pruebas de campo son una herramienta que se utiliza para evaluar rápidamente las amenazas potenciales y, aunque no son perfectas, desempeñan un papel importante en nuestros protocolos de seguridad”, decía la declaración.

Estas pruebas de campo han ganado popularidad en los últimos años junto con un aumento en las muertes por sobredosis de opioides en todo el país, lo que permite a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley eludir el largo proceso de laboratorio para determinar si una sustancia contiene narcóticos.

Sin embargo, los expertos llevan mucho tiempo planteando dudas sobre la eficacia de las tiras. Según las normas federales, los fabricantes deben incluir en sus envases una indicación de que los resultados son preliminares hasta que los confirme un laboratorio, algo que rara vez ocurre en los centros penitenciarios.

El pasado mes de noviembre, se descubrió que el sistema penitenciario estatal de Nueva York había castigado erróneamente a más de 2,000 detenidos debido a falsos positivos en las pruebas de detección de drogas fabricadas por Sirchie Finger Print Laboratories.

Durante años, las tiras reactivas utilizadas en Rikers Island, el sistema penitenciario administrado por la ciudad, también eran proporcionadas por Sirchie. Pero tras las quejas sobre la fiabilidad de las pruebas, el Departamento de Correcciones cambió a los kits fabricados por DetectaChem el pasado mes de abril.

La revisión realizada por el Departamento de Investigación descubrió que las tiras reactivas de DetectaChem tenían una tasa de falsos positivos del 79%, mientras que las de Sirchie se equivocaban el 91% de las veces.

Las consultas a Sirchie no fueron devueltas.

Travis Kisner, director de operaciones de DetectaChem, dijo que la compañía todavía estaba revisando el informe, pero agregó: "Respaldamos nuestro producto".