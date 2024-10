Arrestan a varias personas durante protestas por los ataques en Gaza en la Bolsa de Nueva York

Un grupo de manifestantes realizó una sentada en protesta frente a la Bolsa de Nueva York el lunes por la mañana en medio de los ataques israelíes en Gaza.

Representantes de Jewish Voices for Peace (Voces Judías por la Paz), un grupo pro palestino dirigido por judíos, llegaron a la Bolsa, situada en el 85 de la calle Broad, en el marco de una "protesta no programada: justo antes de la apertura oficial de la Bolsa a las 9:30 a.m., según un portavoz del Departamento de Policía de Nueva York.

Se produjeron varias detenciones, dijo el portavoz, pero no se pudo obtener inmediatamente una cifra exacta. Un representante de la NYSE dijo que al menos una persona se había esposado entre una puerta interior y otra exterior.

En un correo electrónico enviado a NBC News antes de la acción, un portavoz del grupo de protesta dijo que "cientos" planeaban reunirse en la bolsa para exigir que el gobierno de Estados Unidos "financie FEMA, no el genocidio."

"Mientras Gaza es bombardeada, Wall Street se dispara", dijo Jewish Voices for Peace en un post en X. »Los precios de las acciones de los fabricantes de armas se han disparado este año. La economía de guerra estadounidense se beneficia del genocidio".

El conflicto israelí superó la semana pasada el primer aniversario de los mortíferos atentados del 7 de octubre perpetrados por militantes de Hamás.

Una nueva operación israelí en el norte de Gaza sitió durante el fin de semana un campo de refugiados y los hospitales de la zona, donde murieron más de 200 personas.

A primera hora del lunes, se declaró un incendio en un campamento que albergaba a civiles desplazados tras los ataques israelíes en el patio del Hospital de los Mártires de Al-Aqsa, en el centro de Gaza.

Associated Press informó el lunes de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, estaba estudiando un plan para sellar el norte de Gaza en un intento de "matar de hambre" a los militantes de Hamás en la zona, algo que también afectaría a cientos de miles de palestinos que no quieren o no pueden abandonar sus hogares.

Esta nota fue publicada por NBC News en inglés.