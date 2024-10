Chofer muere y 20 pasajeros heridos en accidente del River Line de NJ Transit

Un conductor murió y otros 20 pasajeros resultaron heridos luego de que un tren del River Line de NJ Transit chocara contra un árbol caido en los rieles, la madrugada del lunes en el sector de Mansfield, en Burlington County, según las autoridades.

Se informó que el incidente se produjo alrededor de las 6:03 a.m. cuando una locomotora se accidentó.

El gobernador Phil Murphy confirmó en la red social X que el perecido es el conductor del ferrocarril.

I have been briefed on an accident on the @NJTRANSIT_RL earlier today in which the light rail struck a tree on the tracks, leading to the death of the train operator and injuring passengers.



An investigation is underway. Our prayers are with all affected by this tragic incident.