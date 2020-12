Policía: legislador electo de Suffolk arrestado en incidente doméstico

NUEVA YORK -- Un legislador electo del condado de Suffolk fue arrestado en relación con un presunto incidente doméstico, según la policía.

La policía del condado de Suffolk dice que Nicholas Caracappa, de 53 años, fue arrestado el martes en su casa por desacato criminal en primer grado y obstrucción criminal de la respiración relacionada con un incidente doméstico.

La presunta víctima del incidente ya contaba con orden de protección, según la denuncia.

Caracappa fue puesto en libertad bajo fianza tras su comparecencia ante un juez el miércoles. Debe regresar a la corte el 21 de enero de 2021. Nuestra cadena hermana News 4 New York intentó contactar a su abogado para obtener comentarios.

Caracappa, un republicano, ganó una elección especial el mes pasado para ocupar el puesto vacante del cuarto distrito de la Legislatura de Suffolk que dejó el legislador de Suffolk Thomas Muratore, quien murió en octubre.

El presidente de la legislatura del condado de Suffolk, Rob Calarco, emitió un comunicado el miércoles en el que señaló que, aunque no conoce los detalles del caso, las acusaciones "son muy serias".

“El arresto y las acusaciones contra el legislador electo Nicolás Caracappa son muy graves”, dijo Calarco, un demócrata. “No conozco los detalles del caso y no puedo comentar más. No iba a prestar juramento hasta enero, pero estos hechos no deshacen la elección. Tiene derecho a su día en la corte. En este momento, mis oraciones están con su familia ”.