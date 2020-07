Policía de Long Island usó fuerza excesiva al aturdir a un hombre según demanda

NUEVA YORK -- Un hombre de Oakdale está demandando a un oficial de policía del condado de Suffolk por daños derivados de un incidente en enero, cuando el oficial fue probado por un oficial "sin razón aparente".

Craig Costello, de 52 años, dice que conducía a la casa de su hermano en West Islip después de detenerse en una farmacia de CVS. Ahí es donde un policía de Suffolk comenzó a seguir a Costello hasta a la residencia del hermano.

Cuando Costello llegó a la casa en West Islip fue cuando el oficial usó un Taser para someterlo; El incidente fue captado por una cámara Ring. Costello también alega que el oficial lo pateó en el pecho, todo mientras le apuntaba con una pistola.

Costello insiste en que no hizo nada para mercer que le dispararan co un taser esa noche de enero. En ese momento, Costello dice que no tenía idea de por qué el oficial lo siguió a la casa.

"¿Qué hice?" Costello pregunta después de haber caído al suelo.

"Ponga sus manos detrás de su espalda o lo aturdiré nuevamente", dijo el oficial, diciéndole a Costello que era "buscado".

Según el abogado de Costello, su cliente conducía con una licencia vencida. Esa infracción de tráfico, dice, es lo que provocó el violento incidente con el oficial.

"Un oficial de policía razonable no habría hecho lo que hizo este oficial de policía", dijo Alex Klein, el abogado de Costello, a nuestra cadena hermana de News 4 el viernes.

Los abogados que representan a Costello llaman al ataque "inexplicable", "un disparo primero, hacen preguntas después" incidente. Presentaron una demanda federal alegando que el oficial usó fuerza excesiva. La demanda identifica al policía solo como Oficial Grenia.

"El video habla por sí mismo. ¿Qué estaba haciendo mal?" Costello dice.

El Departamento de Policía del Condado de Suffolk respondió con una declaración diciendo que el departamento no hace comentarios sobre litigios pendientes.