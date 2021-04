Peruanos participan en jornada histórica electoral en el área triestatal

NUEVA YORK – Los peruanos en el área triestatal salieron a las urnas en medio de la lluvia para ejercer su derecho al voto y elegir entre 18 candidatos el que podría ser el próximo presidente del país.

Las urnas abrieron a las 8:00 de la mañana y cerraron a las 4:00 de la tarde. Uno de los centros de votación asignados fue el centro de convenciones en Meadowlands en Nueva Jersey donde cientos de peruanos llegaron para participar en la jornada electoral. Esta fue la primera vez que los ecuatorianos en el exterior podían votar por dos congresistas en el exterior.

Aunque la mayoría no presentó problemas al votar algunos votantes se encontraron con inconvenientes en las mesas de votación.

“La mesa que me corresponde está cerrada, eso no es justo de que esté cerrada y no haya otra persona que pueda reemplazarlo”, dijo Isabel a Telemundo 47 al no poder votar.

Ante esto la cónsul general del Perú, Yvan Solari, explicó que los residentes tenían que votar en la mesa donde estaban registrados y si no había mesa y se ha cerrado al mediodía no podían votar.

La cónsul también señaló que se esperaba que de unos 15,000 a 20,000 electores participaran durante la jornada.

En Perú, por su parte, la apertura de las urnas se dio a la sombra de la crisis en salud pública que ha traído consigo la pandemia. Por eso, las normas de bioseguridad tomaron prioridad.