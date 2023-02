Oficina de George Santos en Queens destrozada con pintura dorada

NUEVA YORK -- El asediado congresista de Nueva York se encontró a sí mismo como blanco de vandalismo al final de otra semana plagada de escándalos.

Alguien llevó pintura dorada en aerosol a la oficina de distrito del representante George Santos en Queens, confirmó la policía el viernes.

Una foto compartida en línea muestra la pintura rociada en la ventana delantera de su oficina en Northern Boulevard en Douglaston.

La Policía de Nueva York dijo que los oficiales respondieron alrededor de las 10 a.m. por informes de vandalismo, pero no ha habido informes de arrestos. No estaba claro de inmediato si la policía tenía una descripción del sospechoso.

“Este acto de comportamiento cobarde es más que inaceptable y compromete la seguridad de mi personal y de mis electores. Mi personal nunca debería tener que preocuparse por ingresar al lugar de trabajo, ni los electores que requieren asistencia federal”, dijo Santos en un comunicado.

El incidente se produce la misma semana en que una nueva encuesta sugiere que Santos casi no tiene apoyo público entre sus electores, se recusó de los dos comités de la Cámara a los que fue asignado y el FBI confirmó su investigación sobre la afirmación de que Santos robó miles de dólares recaudados para el perro moribundo de un veterano.