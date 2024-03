NYPD usa las redes sociales contra sus críticos, una medida que está generando controversia

Lo que debes saber El cambio estratégico ha generado críticas de ex funcionarios de policía y grupos de libertades civiles que dicen que los líderes del departamento no deberían utilizar recursos públicos para promover su propia agenda política o atacar a otros funcionarios públicos.

NUEVA YORK -- El primer vídeo de “NYPD: Most Wanted” pretendía ser intimidante.

Sobre una banda sonora contundente, el montaje alterna imágenes de archivo y metraje de cámaras corporales de redadas policiales reales. Se dispara un arma falsa. Oficiales reales derriban una puerta y ladran órdenes a un hombre dormido en un sofá.

Mientras una llave gira en la cerradura de una celda de la cárcel, un agente de policía de la ciudad de Nueva York aparece en la pantalla para anunciar el arresto de un adolescente sospechoso (no la persona vista en el video momentos antes) en un tiroteo en una plataforma del metro del Bronx.

Producido internamente por el Departamento de Policía de Nueva York y promocionado a través de sus canales oficiales de redes sociales, el dramático clip de dos minutos refleja un esfuerzo concertado de la fuerza policial más grande del país para involucrar al público e influir en las políticas a través de una presencia en línea más agresiva.

El cambio estratégico ha generado críticas de ex funcionarios de policía y grupos de libertades civiles que dicen que los líderes del departamento no deberían utilizar recursos públicos para promover su propia agenda política o atacar a otros funcionarios públicos. Pero la policía de Nueva York no ha dado marcha atrás.

“Queremos acudir a las redes sociales y combatir la desinformación que existe”, dijo a The Associated Press Tarik Sheppard, el principal portavoz de la policía de Nueva York. "Porque si no lo hacemos, podríamos dañar la reputación de nuestros policías y el trabajo que estamos haciendo".

En los últimos meses, el departamento ha agregado personal experto en producción a su brazo de comunicaciones, con planes de lanzar una serie documental de larga duración a finales de este año.

Al mismo tiempo, ha alentado a los jefes de policía a ser más vocales en las redes sociales, dándoles luz verde para perseguir a jueces y fiscales considerados demasiado indulgentes con el crimen y criticar las políticas públicas a las que se opone la policía.

En una publicación compartida en X la semana pasada, el jefe de patrulla John Chell arremetió contra una jueza estatal por su nombre, diciendo que había liberado a un hombre que él consideraba un "depredador" que había sido acusado de robar un teléfono celular y transportar drogas.

Más tarde se descubrió que el mensaje había identificado erróneamente tanto al juez como al fiscal involucrados, aunque no antes de generar docenas de comentarios de odio, algunos de ellos con la fotografía del juez.

"Es una forma manifiesta de intimidación contra el poder judicial, que es peligrosa y aterradora", dijo Steven Zeidman, director de la clínica de defensa criminal de CUNY Law. “Su trabajo es investigar crímenes, no actuar como portavoces para escupir odio y generar miedo”.

Más tarde, Chell se disculpó por el error, aunque sigue publicado en las cuentas oficiales de Instagram y X del departamento. Los funcionarios de la policía de Nueva York dijeron que continuarían responsabilizando a los jueces.

La policía de Nueva York ha utilizado durante mucho tiempo las redes sociales para solicitar pistas sobre delitos y compartir noticias sobre arrestos y emergencias. Pero los observadores cercanos del departamento ven una escalada tanto en el contenido como en la retórica bajo el gobierno del alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, ex capitán de policía.

En las últimas semanas, las cuentas oficiales de la policía de Nueva York han perseguido a periodistas por su nombre, han amenazado con “inundar” las cárceles con manifestantes perturbadores y han destacado casos de delitos de tránsito de bajo nivel, una iniciativa que coincidió con la decisión de la gobernadora Kathy Hochul de enviar cientos de miembros de la Guardia Nacional al sistema de metro.

Un video del mes pasado mostraba a Adams reuniendo a los oficiales antes de una redada temprano en la mañana en un edificio de viviendas públicas. Se llevan a tres hombres esposados, descritos por Kaz Daughtry, el subcomisionado de operaciones, como “inmigrantes que se aprovechan de neoyorquinos vulnerables”.

Zachary Tumin, un exfuncionario de la policía de Nueva York que supervisó el despliegue de cuentas de redes sociales para los comandantes y jefes de distrito a partir de 2015, dijo que inicialmente los agentes de policía recibieron instrucciones de mantener un tono positivo.

"Las pautas básicas eran: no atacar, no personalizar y no nombrar", dijo Tumin. "Buscar peleas en las redes sociales con miembros del público… era algo de lo que queríamos mantenernos alejados".

No es raro que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley utilicen las redes sociales para atacar a los jueces y a políticas específicas, como los cambios en las leyes de libertad bajo fianza. Los sheriffs electos desde Arizona hasta Florida han adoptado cada vez más las redes sociales como herramienta para impulsar sus propias narrativas.

Un análisis realizado por el Centro Brennan para la Justicia, un grupo de expertos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, encontró que muy pocos departamentos mantienen una guía pública que detalla cómo la policía está haciendo uso de las plataformas.

La sección de la guía administrativa de la policía de Nueva York que trata sobre las cuentas de redes sociales del departamento no está disponible en línea. Según la guía de patrulla, los policías uniformados -un grupo que incluye a los jefes- tienen prohibido expresar públicamente opiniones sobre “cualquier asunto de política pública o legislación pendiente ante cualquier organismo gubernamental”.

En enero, varios jefes compartieron un video oponiéndose a un proyecto de ley del Concejo Municipal que requeriría que los agentes registraran datos adicionales sobre sus interacciones con el público. El clip de tres minutos, descrito como una “simulación”, mostraba a una madre desesperada pidiendo ayuda a la policía para localizar a su hijo desaparecido. Afirmó que la ley exigiría que los agentes registraran la raza y el sexo de cada testigo al que pidieran ayuda, una caracterización que el consejo cuestionó.

Otro conjunto de publicaciones compartidas por altos líderes policiales que persiguen a un periodista independiente por supuestamente difundir “narrativas falsas” sobre el trato a los manifestantes pro palestinos. Posteriormente, esas publicaciones fueron eliminadas sin explicación.