NYPD: hombre buscado por manosear a mujer en estación de metro de Manhattan

NUEVA YORK -- La policía está buscando a un hombre que, según dicen, manoseó a una mujer en una estación de metro del Bajo Manhattan.

Según la Policía de Nueva York, los oficiales recibieron un informe que indica que el miércoles alrededor de las 10:30 p.m. una mujer de 26 años salía de las escaleras de la línea 4/5 de la estación de metro de Broadway y Wall Street, cuando el hombre desconocido se le acercó por detrás y la agarró con fuerza de los glúteos.

El hombre luego se dio a la fuga.

La policía describe al hombre desconocido como de 30 a 40 años de edad, 5'10 "de altura, 160 libras, con cabello negro y visto por última vez con una camiseta blanca, jeans azules, sandalias multicolores y un tatuaje en la derecha. antebrazo.

Crime Stoppers de NYPD compartió videos de vigilancia y fotos, obtenidas de la MTA, que muestran al individuo masculino adjunto.

Las autoridades instan a cualquier persona que tenga información con respecto a este incidente a que llame a la línea directa de Crime Stoppers del NYPD en español al 1-888-57-PISTA (74782).

Esta última agresión sexual sigue a una serie de ataques sexuales en Manhattan que ha dejado a los residentes alarmados.

Dos mujeres, una corredora de 43 años, la otra desconocida, fueron víctimas de ataques sexuales en Manhattan el jueves temprano, y uno de los sospechosos puede ser un depredador en serie vinculado a otros dos ataques este año, según la policía.

En uno de los ataques del jueves, una mujer corría en el Pier 45 en West Village poco antes de las 6 a.m., dijeron las autoridades. La víctima fue violada debajo de un mirador en el muelle, y la policía dijo que la víctima les dijo que el sospechoso se fue en una bicicleta Citi. Se dijo que vestía un suéter color burdeos, pantalones negros y un sombrero amarillo.

“Claramente se había lastimado, se había caído o algo así. Tenía sangre en los codos aquí mismo”, dijo Gabrielle Sumkin, quien también salió a correr y notó a la mujer angustiada. Sumkin llamó al 911 y se quedó con la víctima hasta que llegaron la policía y los socorristas. Dijo que la mujer parecía desorientada mientras se quedaba con ella.

“Ella estaba como, ‘Necesito ayuda. Necesito ayuda’. Una y otra vez", dijo Sumkin. "Ella estaba sentada allí, no sabía qué hacer. No quería acercarme demasiado. No quería preguntarle qué pasó o entrometerme ni nada por el estilo".

La mujer fue llevada al hospital por sus heridas.

Un alto oficial de policía dijo que el sospechoso más tarde intentó comprar un boleto de autobús con una tarjeta de crédito robada en la Autoridad Portuaria, pero se lo negaron. Luego fue a Target y compró $39 en Red Bull con una tarjeta robada diferente, dijo el funcionario. Los policías de la Autoridad Portuaria lo esposaron una hora después de eso, dijo el alto oficial de policía.

Ese sospechoso fue identificado como Carl Phanor, de 28 años, de Manhattan. La policía dijo que también lo buscaban en otros dos ataques en Manhattan entre marzo y octubre de este año. El ataque sexual y el robo del 27 de marzo ocurrieron en el Muelle 40, en el lado oeste de Manhattan, mientras que el incidente de principios de octubre ocurrió en una vía de servicio de FDR cerca de la calle 37.

Phanor fue arrestado por oficiales de Víctimas Especiales de Manhattan y enfrenta una serie de cargos con respecto a los tres presuntos incidentes. La policía dijo que fue acusado de robo por los ataques de marzo y octubre, el último de los cuales también fue acusado de estrangulamiento y agresión sexual. Por el ataque del jueves, enfrenta cargos por violación, agresión sexual, hurto mayor y uso inválido de una tarjeta de crédito, según la policía.

Fuentes policiales dijeron que cuando Phanor fue detenido en la Terminal de Autobuses de la Autoridad Portuaria el jueves por la tarde, aparentemente se había afeitado las cejas desde los dos ataques anteriores.

Pocos detalles estaban disponibles en el otro ataque sexual del jueves, que ocurrió en Central Park, cerca de East 109th Street y East Drive alrededor de la 1:30 a.m. Una persona de interés fue detenida pero aún no se han presentado cargos. Al parecer, la mujer, que también estaba hospitalizada, conocía a su atacante en ese incidente.