NYPD anuncia campaña de concientización sobre estafas en toda la ciudad

NUEVA YORK -- El jueves, la comisionada del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, Keechant Sewell, anunció el lanzamiento de una nueva iniciativa para ayudar a los lugareños a reconocer y evitar caer en estafas de levantamiento y delitos cibernéticos.

Según las autoridades, el engaño es una táctica principal utilizada en estos delitos, ya que los estafadores pueden defraudar a las víctimas desprevenidas a través de una variedad de estratagemas en línea.

La campaña de concientización sobre estafas del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York está diseñada para crear conciencia sobre la variedad de esquemas que utilizan los delincuentes para atacar y explotar a las personas, robar su dinero u otra propiedad, y causar daños incalculables a individuos, familias y comunidades.

En la lista de beneficios que se están implementando para ayudar a los neoyorquinos se incluye una nueva línea directa de información disponible las 24 horas, que se puede usar para plantear preguntas o inquietudes sobre los delitos de nuevo nivel.

La línea directa puede derivarlos a servicios, incluido el 911, para delitos que requieren una respuesta policial. Al recopilar y compartir inteligencia sobre estos delitos en evolución, las fuerzas del orden pueden analizar y neutralizarlos.

“La Policía de Nueva York está luchando contra este desafiante y complejo panorama de la criminalidad”, dijo la comisionada de Policía Sewell. “Estos crímenes insidiosos ocurren en toda la ciudad y tienen como objetivo a algunos de nuestros más comunidades vulnerables, incluidas nuestras poblaciones de inmigrantes, ancianos y personas con desventajas socioeconómicas. Pero la policía de Nueva York está siempre atenta y le pedimos al público que se una a nosotros para detener estas estafas y haciendo que los que están detrás de ellos rindan cuentas por completo”.

Si bien aún existe el crimen tradicional y algunas estafas aún se pueden realizar en persona, la amenaza digital va en aumento, según la policía. Los delincuentes incorporaron pasos digitales en sus estafas, como hacer el contacto inicial por correo electrónico, teléfono, mensaje de texto o redes sociales. En algunas de las formas más comunes de las estafas, los estafadores buscan crear urgencia con respecto a un ser querido y piden que se envíe, transfiera o entregue dinero a través de tarjetas de regalo. Otros intentan ganarse la confianza de la víctima o bajar la guardia para obtener información personal diciéndoles, por ejemplo, que han ganado y necesitan reclamar un gran premio en efectivo.

Como un esfuerzo por reducir la cantidad de estafas que ocurren en toda la ciudad, la Policía de Nueva York recomienda a las personas que estén alertas a los contactos sospechosos de cualquiera que afirme ser lo siguiente: parte de una agencia, autoridad o servicio público del gobierno; un cobrador de deudas; un representante de un banco o de una empresa minorista; o un contacto de una aplicación o sitio web de citas.

“Tenga en cuenta que ninguna empresa legítima o agencia gubernamental le exigirá que compre o envíe tarjetas de regalo para pagar una factura o resolver una deuda”, dijo la comisionada Sewell. “Si tiene alguna inquietud que

o alguien que usted conoce puede ser víctima de una estafa, llame a nuestra línea directa de información. Para denunciar un delito, llame al 911 oa su comisaría local. Siempre hay ayuda disponible”.

El NYPD está trabajando con todos sus socios gubernamentales, grupos comunitarios y minoristas en toda la Ciudad de Nueva York para emitir y distribuir volantes con información sobre esta campaña de concientización y prevención, y para brindar más detalles sobre las estafas en sí. Además, el personal de la policía de Nueva York visitará a los minoristas de tarjetas de regalo y a los miembros vulnerables de la comunidad en toda la ciudad para educarlos sobre la seguridad de las tarjetas de regalo.

Entre los consejos de seguridad para los neoyorquinos, directamente de la Policía de Nueva York: no responda a llamadas o mensajes de texto desconocidos; utilizar sitios web oficiales para enviar información personal; no permita que otros usen su teléfono móvil; ten cuidado de tu entorno; consultar a amigos y familiares sobre sospechas de estafas; y use tarjetas de regalo solo para comprar, nunca para hacer cualquier otro tipo de pago.