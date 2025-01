NYC ofrece intercambio de bicicletas eléctricas no certificadas: ¿Quién es elegible?

NUEVA YORK -- El Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York está aceptando oficialmente solicitudes para su programa de intercambio de bicicletas eléctricas (E-Bike Trade-In Program), que busca sacar de las calles y de los hogares de la ciudad bicicletas eléctricas y ciclomotores no certificados, así como sus baterías.

Este programa, el primero en su tipo, permitirá a los trabajadores de reparto de comida que son elegibles que intercambien una bicicleta eléctrica no certificada, un ciclomotor eléctrico no certificado o un ciclomotor de gasolina que no pueda registrarse legalmente en el Departamento de Vehículos Motorizados a cambio de una nueva bicicleta eléctrica con certificación UL y batería de repuesto con certificación UL.

El objetivo del programa es mejorar la seguridad pública reduciendo los riesgos de incendio que plantean las baterías de iones de litio no certificadas.

¿QUIÉN ES ELEGIBLE?

Para ser elegible para el intercambio, los solicitantes deben ser trabajadores de entrega de alimentos que:

ha ganado un mínimo de $1,500 en 2024 como repartidor de alimentos;

vive en uno de los cinco distritos de la Ciudad de Nueva York (Manhattan, Queens, Brooklyn, Bronx, Staten Island);

tener al menos 18 años de edad; y

poseer y utilizar uno de los dispositivos de transporte elegibles para completar sus entregas de alimentos.

Los dispositivos elegibles para el intercambio incluyen:

Una bicicleta eléctrica sin certificación UL con su batería, incluidas baterías de repuesto y cargador de batería;

Un ciclomotor eléctrico sin certificación UL con su batería, incluidas baterías de repuesto y cargador de batería; o

Un ciclomotor que no puede registrarse en el DMV y carece de un número de identificación del vehículo (VIN).

Si son seleccionados, los participantes podrán canjear un dispositivo elegible y sus baterías asociadas por una bicicleta eléctrica nueva con una batería de repuesto.

No hay ningún costo para participar en el programa. Sin embargo, la oferta es limitada. Si la cantidad de solicitantes elegibles es mayor que la cantidad de bicicletas eléctricas disponibles, el NYC DOT seleccionará a los participantes del programa mediante una lotería.

PARA APLICAR:

Los repartidores interesados ​​en participar en el programa deben completar una solicitud y cargar los documentos necesarios. (Haz clic aquí para ver la solicitud).

El plazo de solicitud se abrirá el 27 de enero a las 9 a.m. y concluirá el 17 de febrero a las 9 p.m.

¿PREGUNTAS?

Si los solicitantes tienen alguna pregunta, el NYC DOT les pide que se comuniquen con el NYC DOT en línea con sus preguntas o que llamen al 212-839-7100. Si tiene una preferencia de idioma, incluya esa información en el correo electrónico.