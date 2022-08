NYC declara estado de emergencia por viruela del mono: Lo que debes de saber

Lo que debes saber La Ciudad de Nueva York declaró el lunes un estado de emergencia local en respuesta al creciente brote de viruela del mono, y el alcalde Eric Adams firmó la última de una serie de órdenes ejecutivas a medida que se intensifican los esfuerzos para detener la marea.

La Ciudad de Nueva York ha reportado 1,472 casos de viruela del mono, una cifra que se cree no cuenta todos los casos de la Gran Manzana. y que representa el 28 % de los 5,189 casos nacionales probablemente también no informados por los CDC.

Los estados de emergencia esencialmente amplían drásticamente el acceso a la ayuda para una crisis; en este caso, permiten que Nueva York obtenga más dosis de vacuna contra la viruela del mono más rápido y busque asistencia estatal y federal adicional a través de fondos, personal u otros medios.

No debería ser una sorpresa. Hasta el lunes, la Ciudad de Nueva York ha reportado 1,472 casos de viruela del mono, una cifra que se cree no cuenta todos los casos de la Gran Manzana y que representa el 28 % de los 5,189 casos nacionales probablemente también no informados por los CDC.

"Seguimos viendo cómo aumentan los números. Esta orden reforzará nuestros esfuerzos existentes para educar, vacunar, evaluar y tratar a tantos neoyorquinos como sea posible y garantizar una respuesta de todo el gobierno a este brote", Adams, un demócrata , dijo en parte. "Junto con funcionarios federales, estatales y locales, continuaremos respondiendo con la urgencia requerida para mantener a las personas seguras y esta orden es otra herramienta para ayudarnos a hacerlo".

El Departamento de Salud también lanzó una nueva página de datos de viruela del mono, registrando los casos diarios desde que comenzó el brote en la Ciudad de Nueva York en junio y desglosando la demográfica por condado, edad, género y otros factores. Para aquellos que se preguntan, Manhattan tiene la mayor cantidad de casos de todos los distritos (562), más de un tercio del total conocido en toda la ciudad, y solo tres casos se identifican como mujeres. Las personas de 30 a 39 años representan más de un tercio del total conocido, aunque parece existir más paridad desde una perspectiva racial/étnica: un poco más de un cuarto son blancos, mientras que un cuarto son latinos y un quinto son negros.

El sábado entró en vigencia una emergencia de salud pública en toda la ciudad por la enfermedad que aún se propaga, un día después de que la administración de la gobernadora Kathy Hochul emitiera órdenes de emergencia de salud pública y estatal para la viruela del mono.

Si eso se siente redundante, no lo es.

Por regulación federal, las emergencias de salud pública pueden justificarse cuando a) una enfermedad o trastorno presenta una amenaza crítica para la salud pública o b) existe una emergencia de salud pública, incluidos brotes significativos de enfermedades infecciosas o ataques bioterroristas. Pueden ser emitidos a nivel local, estatal y federal. Los estados de excepción también pueden.

Las órdenes de emergencia emitidas por el estado reemplazan a las locales, y las federales reemplazan a las estatales, pero en el caso de desafíos legales viables o sin protecciones reemplazantes, las órdenes de emergencia locales permiten a los municipios como la ciudad de Nueva York adaptarse a la amenaza de manera más agresiva y de una manera más integral. manera abarcadora.

Los estados de emergencia esencialmente amplían drásticamente el acceso a la ayuda para una crisis; en este caso, permiten que Nueva York obtenga más dosis de vacuna contra la viruela del mono más rápido y busque asistencia estatal y federal adicional a través de fondos, personal u otros medios. También permiten que los gobiernos suspendan las leyes locales y promulguen las normas necesarias para frenar la amenaza de la viruela del mono.

Las órdenes de emergencia de salud pública son emitidas por los departamentos de salud y permiten a los gobiernos enmendar las disposiciones del código de salud para implementar medidas como los mandatos de COVID aún vigentes para frenar la propagación viral. La fuente de la orden, el Departamento de Salud frente a la oficina del gobernador, es de vital importancia desde una perspectiva legal.

Esa es la razón por la que el exalcalde Bill de Blasio insistió en que su mandato de vacunas para los trabajadores de toda la ciudad se mantendría cuando los federales no lo hicieran. Existe un "derecho legal del comisionado de salud de mantener segura a la gente de esta ciudad", dijeron de Blasio y su abogado en diciembre cuando anunció ese mandato.

Las declaraciones duran durante la emergencia o por 90 días a menos que se prorroguen.

A nivel estatal, la declaración de emergencia de Hochul también permite que más profesionales de la salud administren vacunas contra la viruela del mono. Grupos como de Servicio de Emergencias Médicas (o EMS por sus siglas en inglés), farmacéuticos y parteras, a quienes normalmente no se les permite administrar vacunas, pueden hacerlo para acelerar el acceso, como se hizo con COVID al principio de la pandemia. También facilita los esfuerzos de reabastecimiento.

Solo tres estados de EE.UU., Vermont, Wyoming y Montana, aún no han reportado un caso de viruela del mono a los CDC. Sin embargo, eso no significa que la enfermedad no se esté propagando.

La semana pasada, el Dr. Anthony Fauci calificó el brote como un "problema grave". Dijo que la Casa Blanca estaba considerando crear un rol de coordinador de viruela símica similar al de COVID para agilizar la respuesta, la distribución y otros esfuerzos de divulgación.

Cómo prevenir la viruela del mono

El Departamento de Salud del Estado de Nueva York enumeró los pasos que las personas deben tomar para ayudar a prevenir la propagación de la viruela del simio:

Pregunte a sus parejas sexuales si tienen un sarpullido u otros síntomas compatibles con la viruela del simio.

Evite el contacto piel con piel con alguien que tenga un sarpullido u otros síntomas relacionados con la viruela del simio.

Comuníquese con un proveedor de atención médica después de la exposición o los síntomas, y consulte con el departamento de salud de su condado local sobre la elegibilidad para la vacuna.

Los neoyorquinos que reciben la vacuna JYNNEOS deben recibir ambas dosis, administradas con cuatro semanas de diferencia, y mantenerse alerto hasta que estén completamente vacunados, dos semanas después de la segunda dosis.

Si usted o su proveedor de atención médica sospechan que puede tener viruela del mono, aíslese en casa. Si puede, quédese en un área separada de otros miembros de la familia y mascotas.

Siga fuentes acreditadas de información de salud, incluidos NYSDOH, CDC y el departamento de salud de su condado local.

