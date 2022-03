NYC causa gran controversia a medida que podría levantar mandato de vacunación para ‘famosos’

Lo que debes saber Se espera que el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, comparta detalles el jueves sobre un controvertido plan para levantar el mandato de la vacuna contra el COVID-19 para los atletas profesionales y artistas.

NUEVA YORK -- Se espera que el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, comparta detalles el jueves sobre un controvertido plan para levantar el mandato de la vacuna contra el COVID-19 para los atletas profesionales, como Kyrie Irving de los Nets, mientras se mantiene vigente para los trabajadores del sector privado en toda la ciudad.

La noticia de las intenciones del demócrata provocó controversia inmediata a medida que se desarrollaba el miércoles por la noche, y muchos calificaron de injusto que los trabajadores de la ciudad, muchos de los cuales trabajaron durante la pandemia cuando no había una vacuna disponible, permanezcan suspendidos sin paga por rechazar las dosis mientras los atletas profesionales millonarios reciben un pase.

Recientemente, esta semana, Adams dijo que no tenía planes de reevaluar el mandato del sector privado todavía, y calificó el lugar de trabajo como un "ambiente importante".

La ciudad suspendió a numerosos empleados públicos por negarse a vacunarse, incluyendo servidores públicos como bomberos y trabajadores sanitarios. Se supone que todos los empleadores deben prohibir que los trabajadores no vacunados estén en lugares de trabajo compartidos.

Se espera que la exención deportiva entre en vigencia inmediatamente después del anuncio de Adams. El cambio no solo permitiría a jugadores como Irving, cuyo rechazo a vacunarse ha sido bien documentada, volver a jugar, sino que también sería una buena noticia para los Yankees y los Mets, cuyas temporadas comienzan pronto.

También podría aplicarse a los artistas. Varios funcionarios y políticos se quejan de lo que perciben como un cambio arbitrario e injusto.

El concejal de Staten Island, Joe Borelli, calificó la decisión esperada como "espantosa. Estamos despidiendo a nuestros propios empleados pero permitiendo exenciones para los ricos".

Continuó planteando la pregunta: "¿Cuál es la razón para eximir a los jugadores de baloncesto del mandato de vacunación del sector privado de la ciudad, pero no a los ujieres o conserjes en la arena? Debe haber un interés público apremiante para subvertir la aplicación equitativa de nuestras leyes. ¿Qué es?"

El presidente de la Asociación Benevolente de la Policía, Patrick Lynch, estaba igualmente indignado.

“Hemos estado demandando a la ciudad durante meses por su mandato de vacunación arbitrario y caprichoso; esto es exactamente de lo que estamos hablando. Si el mandato no es necesario para las personas famosas, entonces no es necesario para los policías que protegen nuestra ciudad en en medio de una crisis criminal", dijo Lynch. "Mientras las celebridades estaban encerradas, los oficiales de policía de la ciudad de Nueva York estuvieron en la calle durante la pandemia, trabajando sin el EPP adecuado y, en muchos casos, contrayéndose y recuperándose de COVID ellos mismos. No merecen ser tratados como ciudadanos de segunda clase ahora. "

Adams, un conocido fanático de los Mets, dijo que sentía que la regla de la vacuna impuesta por su predecesor era injusta cuando se trataba de atletas y artistas porque una laguna legal permitía que los jugadores visitantes y los artistas que no trabajan en Nueva York siguieran jugando o actuando incluso si no estaban vacunados.

La creación de exenciones especiales para atletas o artistas podría generar desafíos judiciales argumentando que la ciudad no está aplicando la ley de manera uniforme.

Según las pautas actuales de la ciudad, los jugadores de los Yankees y los Mets que no están vacunados contra el COVID-19 no pueden jugar partidos en casa. Esas reglas han impedido que Irving juegue en el Barclays Center y en el Madison Square Garden desde que regresó al equipo en diciembre.

Los Mets fueron uno de los seis equipos de las Grandes Ligas que no alcanzaron el umbral de vacunación del 85% que permitió relajar los protocolos la temporada pasada. Si bien los Yankees superaron ese número, se sabía que el equipo tenía varios jugadores clave sin vacunar.

El 15 de marzo, el jardinero de los Yankees, Aaron Judge, se negó a decir si está vacunado. Los jugadores de la MLB no vacunados actualmente no pueden viajar a Canadá para enfrentarse a los Toronto Blue Jays en el Rogers Centre y no se les pagará por esos juegos.

Hay 92 juegos de los Yankees en total en esos lugares.

Irving se encontraba entre las personas de más alto perfil afectadas por el requisito de vacunas del sector privado de la ciudad. Pudo volver a unirse al equipo en enero, pero solo cuando jugaban fuera de la ciudad.

Los fanáticos están algo indecisos acerca de permitir que Irving, abiertamente resistente a las vacunas, finalmente llegue a la cancha después de meses de estar fuera de los juegos en casa.

Algunos están entusiasmados con lo que podría significar su regreso para el equipo, pero aún creen que debería vacunarse. Otros fanáticos dijeron que debería haberlo dejado jugar todo este tiempo, desde su regreso al equipo en diciembre.

Brandon Kuty, periodista deportivo de Star-Ledger y NJ.com, dijo que el cambio de reglas sería una gran victoria para Irving y otros atletas profesionales de mentalidad similar.

"Kyrie Irving sale ganando: puede jugar sin la vacuna. Ya sea que esté de acuerdo o no, obtuvo lo que quería", dijo Kuty. "Tiene que ser un gran alivio para los fanáticos de los deportes, y no preocuparse por los jugadores de los Yankees y Mets no vacunados".

Los Yankees, que comienzan su temporada en casa contra los Medias Rojas de Boston el 7 de abril, dijeron antes del anuncio oficial que el presidente del equipo estaba “trabajando con el ayuntamiento y todos los demás funcionarios apropiados en este asunto”.

Los Yankees declinaron comentar el miércoles.