NYC anuncia los pasos para reemplazar programa escolar ‘Superdotados y Talentosos’

NUEVA YORK -- La Ciudad de Nueva York reveló "Brilliant NYC", el plan que reemplazará al programa Superdotados y Talentosos (Gifted and Talented, G&T por sus siglas en inglés) para estudiantes después de que se elimine por completo de las escuelas de la ciudad.

El modelo inclusivo recientemente revelado, compartido el martes, llegará a 26 veces más estudiantes que G&T. Según el alcalde Bill de Blasio, en un año típico, la ciudad ve a unos 65,000 estudiantes comenzar kindergarten (o jardín infantil), pero de ellos solo 2,500 ingresan al programa para Superdotados y Talentosos luego de un examen estandarizado presentado a niños de 4 años.

"El enfoque anterior no solo dependía demasiado de una única prueba estandarizada, no solo era exclusivo y excluyente porque solo llegaba a 2,500 de 65,000 [estudiantes], desafortunadamente con eso se produjo una segregación racial muy, muy seria que simplemente no encaja con en lo que creemos en esta ciudad”, dijo de Blasio.

"Estamos abordando un nuevo enfoque que, en lugar de brindar apoyo y aprendizaje acelerado a unos pocos, lo brinda a muchos y realmente reconoce que los dones de muchos niños no han sido reconocidos porque no había un lugar para que se vieran", continuó diciendo el alcalde.

Según de Blasio, el nuevo plan eliminará las "barreras artificiales" que han plagado el programa Superdotados y Talentosos.

"Nos estamos deshaciendo de algunas de esas barreras artificiales. Una barrera artificial fue una prueba realizada por niños de 4 años. Creo que todo el mundo ya lo sabe, no creo que una sola prueba estandarizada deba determinar el futuro de nadie a cualquier edad, y ciertamente no a la edad de cuatro años", dijo. "Estamos eliminando muchas de las barreras artificiales que limitaban la cantidad de niños que podían obtener un aprendizaje acelerado porque el enfoque anterior limitaba gravemente esa cantidad".

El alcalde anunció oficialmente la transición tan esperada el viernes, confirmando una medida que propuso por primera vez en enero. A los estudiantes de primer grado en adelante que ya estén en G&T se les permitirá completar el programa, pero no se formarán nuevas clases.

En cambio, la ciudad capacitará a los maestros y preparará a las escuelas para un modelo más inclusivo, uno basado en un formato de instrucción acelerada que aún prestará especial atención a los niños con habilidades únicas, pero lo hará sin separar las aulas.

"Estamos invirtiendo en capacitar a los 4,000 maestros de jardín de infantes para que puedan crear entornos de aprendizaje enriquecedores en sus aulas … y aprender a observar e identificar las fortalezas de los estudiantes y usar ese conocimiento para diferenciar el aprendizaje dentro del aula. Este marco mantendrá a nuestros estudiantes juntos, no separados por una etiqueta G&T. Los salones de clases albergarán diferentes niveles de instrucción y aprovecharán el interés único de los estudiantes", dijo la canciller de escuelas de la Ciudad de Nueva York, Meisha Porter.

En otras palabras, un programa que alguna vez requirió pruebas rigurosas para ingresar e incluía solo 2,500 estudiantes de jardín de infantes al año, se expandirá para abarcar a decenas de miles de estudiantes, sin que se requieran pruebas adicionales ni fondos de los padres, dijo de Blasio. La instrucción especial incluirá enseñanza en equipo y componentes digitales, entre otros esfuerzos, e inversión monetaria adicional para capacitar a los maestros.

De Blasio dijo anteriormente que Porter fue la primera canciller que tuvo para ayudarlo a desarrollar un medio apropiado para impulsar el plan.

El Departamento de Educación (o DOE por sus siglas en inglés) planea solicitar la opinión de la comunidad durante los próximos dos meses mientras trabaja para "perfeccionar" su plan, pero se implementará pronto, dijo.

"Vamos a ir a las comunidades durante los próximos dos meses, habrá conversaciones comunitarias en los 32 distritos escolares. Los líderes principales del DOE estarán allí, incluyendo nuestra canciller y luego, en diciembre, volveremos con un plan final pero lo que sabemos es que este es el comienzo de algo muy ilusionante, muy positivo”, dijo el alcalde este martes. "Esto tiene mucho que ver con el futuro de la ciudad".

Porter dijo que los comentarios de la comunidad comenzarán esta semana y se llevarán a cabo durante los meses de octubre y noviembre.

"Lo más mágico ocurre cuando todos tienen un asiento en la mesa y estamos saliendo a cada comunidad para escuchar sus ideas y comentarios sobre "Brilliant NYC". Este es un plan sólido, pero sé que con las opiniones e ideas de nuestra comunidad escolar podemos hacerlo aún mejor … estamos comenzando con fuerza al comenzar esas conversaciones del distrito esta semana … este plan ayudará a marcar el comienzo de una nueva era de equidad en nuestras escuelas y una instrucción rigurosa basada en los estudiantes", dijo Porter.

Según la canciller, "Brilliant NYC" también pide que siete equipos de todo el condado que son expertos en instrucción acelerada trabajen con las escuelas para apoyar la implementación del plan de estudios renovado. También se contratarán maestros adicionales en vecindarios que históricamente tenían poca o ninguna programación de G&T.

En 2019, el Grupo Asesor de Diversidad Escolar de la ciudad recomendó eliminar gradualmente el programa existente deSuperdotados y Talentosos, diciendo que era "injusto" y conducía a la segregación. En ese momento, la Unión de Libertades Civiles de Nueva York dijo que el 75% de los niños en el programa G&T eran blancos o asiáticos, aunque los estudiantes blancos y asiáticos sólo representan el 30% de la matrícula del distrito.

Cuando el canciller de escuelas de la Ciudad de Nueva York en ese entonces, Richard Carranza, renunció a principios de este año, hubo informes generalizados de que en el centro de su partida había una disputa con de Blasio sobre el ritmo de eliminación de las clases superdotadas.

El anuncio inesperado del viernes se produjo un día después de que un informe del inspector general de la ciudad descubrió que el alcalde hizo un mal uso de su equipo de seguridad para fines personales, incluido el transporte de sus hijos. También se produce en medio de informes de que el alcalde ha comenzado a decirles a los asociados que se postulará para gobernador el próximo año.