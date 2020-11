NYC anuncia acuerdo con Verizon para cerrar la brecha digital entre los neoyorquinos

Lo que debes saber Con más y más personas trabajando desde casa y estudiantes aprendiendo de forma remota debido a la pandemia, se ha hecho evidente que existe una gran brecha digital en varias comunidades, incluso en la ciudad de Nueva York, donde muchos no tienen Internet y si lo tienen, carecen de una conexión confiable.

Aunque puede parecer un problema nuevo en la era de COVID-19, la disparidad digital entre las comunidades se remonta a años atrás. Sin embargo, el martes, el alcalde Bill de Blasio anunció que después de años, la ciudad y Verizon llegaron a un acuerdo que requerirá que el gigante de las telecomunicaciones desarrolle su presencia de Fios para llegar a 500,000 hogares adicionales.

La prioridad será en las comunidades menos conectadas.

NUEVA YORK -- Con más y más personas trabajando desde casa y estudiantes aprendiendo de forma remota debido a la pandemia, se ha hecho evidente que existe una gran brecha digital en varias comunidades, incluso en la ciudad de Nueva York, donde muchos no tienen Internet y si lo tienen, carecen de una conexión confiable.

Aunque puede parecer un problema nuevo en la era de COVID-19, la disparidad digital entre las comunidades se remonta a años atrás. Sin embargo, el martes, el alcalde Bill de Blasio anunció que después de años, la ciudad y Verizon llegaron a un acuerdo que requerirá que el gigante de las telecomunicaciones desarrolle su presencia de Fios para llegar a 500,000 hogares adicionales, con una prioridad en las comunidades menos conectadas.

"Después de mucho trabajo por parte de muchas agencias de la ciudad, llegamos a un acuerdo que requerirá que Verizon desarrolle su presencia de Fios para llegar ahora a 500,000 hogares adicionales aquí en la ciudad de Nueva York", dijo de Blasio. "Este será un requisito de este acuerdo … se dará prioridad a las comunidades que han sido más desatendidas y hay una garantía específica de que cada edificio y vivienda pública, cada edificio de NYCHA, será alcanzado con este servicio como parte de esta huella de Fios".

El abogado de corporación de la ciudad de Nueva York, Jim Johnson, dijo que los procedimientos contra Verizon comenzaron en 2014 porque la compañía "no había cumplido con los términos de su contrato de franquicia de cable que se firmó durante la administración de Bloomberg. Y el objetivo de eso era construir fuera de su red. Pero el objetivo de la Ciudad es asegurarse de que la brecha digital se cierre. Por eso, presentamos este caso y ahora lo hemos resuelto para que más neoyorquinos tengan acceso a esta herramienta vital".

Johnson dijo que la resolución entre ambas partes "no podría ser más oportuna" dado que la actual crisis de salud "sólo ha subrayado cuán crítica es esta necesidad. Es necesario que nos acerquemos a los miembros de la familia, es necesario que los niños estudien".

Según Johnson, los vecindarios más afectados por COVID-19 serán los que más ganarán con el acuerdo anunciado. Estas comunidades, dijo Johnson, tienen ingresos familiares bajos y la menor cantidad de opciones, a veces sin opciones de proveedores del internet.

"Como mínimo, Verizon pondrá a disposición conexiones para 125,000 hogares adicionales en esos distritos comunitarios, solo en esos distritos comunitarios", dijo Johnson. "Y lo que es más importante, en general, el acuerdo asegura que medio millón de hogares que anteriormente carecían de acceso a banda ancha de Verizon debido a su incapacidad corporativa para invertir en la infraestructura, ahora tendrán la opción de banda ancha de fibra".

El Concejo Municipal reveló hallazgos clave en fusión de los datos de asistencia del aprendizaje remoto del Departamento de Educación de la ciudad, los cuales recibieron en respuesta a una citación emitida el mes pasado.

Johnson también señaló que el acuerdo garantiza la transparencia, con términos que exigen que Verizon informe trimestralmente sobre su progreso. Además, la ciudad planea hacer pública la lista de hogares elegibles para que las personas sepan cuándo llegarán los servicios a su parte de su comunidad.

En un comunicado a nuestra cadena hermana NBC 4 New York, el portavoz de Verizon, Rich Young, dijo: "Estamos agradecidos por la oportunidad de llevar el servicio Verizon Fios a 500,000 consumidores adicionales de la ciudad de Nueva York. Actualmente, alrededor de 2.5 millones de hogares y empresas de la ciudad de Nueva York se benefician de Fios. Este acuerdo se basa en la base de Verizon y hará que este servicio de banda ancha de primer nivel esté disponible para aún más consumidores".

"Hemos tenido una brecha digital", dijo el alcalde. "Hemos tenido una gran disparidad de quién tiene acceso a Internet, quién no. Quién obtiene un servicio de banda ancha confiable y rápido, quién no. Quién puede pagarlo, quién no. Pero cada vez entendemos más que tenemos que crear una sociedad en la que todos tengan el mismo acceso".

De Blasio continuó diciendo que "ha costado mucho trabajo y ha habido una lucha real aquí y algunos desafíos reales. Pero hemos llegado a un punto en el que algo real y tangible va a suceder para las personas, particularmente para gente trabajadora y gente que se ha quedado fuera [de los servicios]".