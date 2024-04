Nueva exposición en Nueva York recrea el ataque al festival de música israelí

NUEVA YORK - Los objetos llevan las cicatrices de una masacre. Cuartos de baño acribillados. Autos calcinados cubiertos de ceniza. Sandalias polvorientas, gafas destrozadas, tiendas de acampada abandonadas.

Todos estos objetos fueron recuperados de un extenso campo del sur de Israel donde miles de jóvenes se habían reunido el pasado otoño para asistir al festival de música trance al aire libre Tribe of Nova. Cuando salió el sol el 7 de octubre, los terroristas de Hamas abrieron fuego en la cercana frontera con Gaza, mataron a 360 personas y tomaron a decenas como rehenes.

Los restos que dejaron los asistentes al concierto se exponen ahora en Nueva York, a pocos pasos de Wall Street y del bullicioso centro financiero de Manhattan. Forman parte de una exposición subtitulada "06:29 AM - The Moment Music Stood Still" (06:29 AM - El momento en que la música se detuvo), una instalación inmersiva dentro de un local de 50,000 pies cuadrados que estará abierta al público durante cuatro semanas a partir del domingo.

Los organizadores de la exposición afirman que quieren ofrecer a los visitantes un "espacio sagrado" para el recuerdo, así como una forma de "explorar responsablemente los acontecimientos" del 7 de octubre. Los autos, la ropa, las tiendas de campaña y otros objetos rescatados del festival están rodeados de pantallas de televisión que muestran vídeos gráficos grabados por los atacantes de Hamas, así como testimonios ante la cámara de supervivientes de Nova. (Los reporteros de NBC News tuvieron acceso anticipado a la exposición el jueves).

Scooter Braun, mánager musical de alto nivel, ayudó a traer la exposición a Estados Unidos desde Tel Aviv, donde estuvo a disposición del público a finales del año pasado, cuando Israel se tambaleaba por la matanza de más de 1,200 personas. En una entrevista, Braun dijo que estaba profundamente conmovido después de haber viajado a Israel, visitado los kibutzim donde fueron masacrados civiles y pasado tiempo con jóvenes supervivientes del festival Nova.

"Vi a estos chavales de 20 años cantando, llorando, riendo juntos y abrazándose", dijo Braun. "Sentí rabia. ¿Cómo podíamos ignorarlos? … Sentí que les estábamos defraudando". (Los beneficios de la exposición se destinarán a Nova Healing Journey, una iniciativa que apoya el tratamiento de salud mental de las víctimas del 7 de octubre y sus familias).

La ambiciosa instalación llega a Estados Unidos en un momento especialmente tenso de la guerra entre Israel y Hamas.

Objetos personales y de acampada tomados del festival recrean la disposición del festival en "The Nova Music Festival Exhibition: October 7th 06:29 AM, The Moment Music Stood Still" el 18 de abril de 2024 en Nueva York. (Foto de Alexi Rosenfeld/Getty Images para The Nova Music Festival Exhibition)

La campaña militar israelí ha devastado Gaza, matando a más de 33,000 personas y alimentando una crisis humanitaria. El gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, está cada vez más aislado en la escena internacional por sus acciones militares. El Gabinete de Guerra de Netanyahu está sopesando cómo responder a los ataques de represalia de Irán con aviones no tripulados y misiles contra Israel, una incursión sin precedentes que hizo temer una conflagración regional más amplia.

Braun, nieto de supervivientes del Holocausto que fueron encarcelados en campos de concentración nazis, dijo que espera que la gente que visite la exposición se vaya con "empatía" por todos aquellos cuyas vidas se han visto trastocadas violentamente por el conflicto de Oriente Próximo: las víctimas israelíes del 7 de octubre, las familias de las personas secuestradas por militantes de Hamas, la "gente inocente de Gaza" que lleva más de seis meses sitiada.

No obstante, los organizadores de la exposición se preparaban para posibles protestas de activistas propalestinos, que se han manifestado en las principales ciudades en oposición a la conducta de Israel y al apoyo de la administración Biden al gobierno de Netanyahu. Braun dijo que espera que los organizadores puedan transportar la instalación de Nova a otras ciudades de Estados Unidos, aunque por el momento está centrado en la instalación de Nueva York.

La versión de "The Moment Music Stood Still" expuesta en Manhattan recrea los terrenos de Nova con un detalle inquietante. El suelo del recinto está cubierto de suciedad. Los árboles están sujetos al suelo con sacos de arena. El escenario principal del festival y la cabina del DJ están bañados en luz de neón. En consonancia con el nombre de la exposición, las salas parecen congeladas en el tiempo, atrapadas entre el éxtasis y el terror.

Notas y pegatinas recordando a los asistentes al festival asesinados se muestran en botellas de alcohol y congeladores tomados del festival Nova en "The Nova Music Festival Exhibition: October 7th 06:29 AM, The Moment Music Stood Still" el 18 de abril de 2024 en Nueva York. (Fotografía de Alexi Rosenfeld/Getty Images para The Nova Music Festival Exhibition)

En la esquina de una sala, los visitantes pueden ver mesas "Objetos perdidos" repletas de objetos personales encontrados en el desierto, muchos de ellos guardados en pequeñas bolsas de plástico: relojes, llaves de coche, gafas, bolsos. Las hileras de zapatos recuerdan una exposición similar en el Museo Conmemorativo del Holocausto de Washington, D.C., que simboliza los 6 millones de judíos asesinados en el Holocausto.

En una entrevista conjunta con NBC News, tres de los supervivientes del atentado describieron su angustiosa experiencia, recordando las frenéticas horas que pasaron luchando por llegar hasta sus seres queridos, huir de la lluvia de balas y esconderse de los atacantes de Hamas. Ofir Amar, de 40 años, dijo que espera que la exposición mantenga el espíritu del festival de Nova: una celebración de "la vida, la libertad y la paz".

"Puedes sentirlo vengas de donde vengas", dijo Amar. "Cuando estamos en el mismo terreno y escuchamos la misma música, todos somos iguales. No importa de dónde seas, qué religión, qué color, qué país. Somos iguales".

Esta nota fue publicada originalmente por NBC News en inglés. Para más de NBC News, haz clic aquí.