MTA anuncia cambios en el servicio de metro que llegarán en 2023: he aquí los detalles

NUEVA YORK -- La MTA anunció el lunes cambios a venir en el horario de ciertas líneas de metro para "satisfacer mejor las necesidades de viaje post-COVID" de los neoyorquinos.

Los cambios agregarán viajes programados a las líneas G, J y M los fines de semana, lo que mejorará los avances en hasta 2 minutos, dijo la MTA.

Además, New York City Transit también propone un inicio más temprano del servicio de hora pico local/exprés de las líneas A y C de lunes a viernes con el servicio exprés de la línea A con destino a Manhattan comenzando un viaje antes durante el pico de la mañana para ayudar a los pasajeros en el este de Queens y Rockaways. Con el fin de complementar este inicio expreso A más temprano, un viaje C en hora pico se cambiará más temprano en la mañana también.

Para hacer posibles estos viajes programados adicionales, NYC Transit hará reducciones estratégicas a los viajes programados los lunes y viernes en las líneas 1, 6, 7, E, F, L y Q.

Estos cambios reflejan una cantidad de pasajeros más baja y constante en general los lunes y viernes, donde la recuperación del número de pasajeros ha demostrado ser más lenta, que en los días de mitad de semana, ya que el trabajo de oficina híbrido se convierte en la tendencia creciente.

“Analizamos continuamente los patrones de número de pasajeros para servir mejor a los pasajeros”, dijo el presidente de Tránsito de la Ciudad de Nueva York, Richard Davey. “Estos ajustes reflejan una mayor recuperación de la cantidad de pasajeros los fines de semana y una menor cantidad relativa de pasajeros los lunes y viernes en la era del trabajo híbrido posterior a COVID. A medida que los pasajeros continúan regresando al transporte público y los patrones cambian, New York City Transit adaptará el servicio en consecuencia mientras nos esforzamos por brindar viajes más rápidos, limpios y seguros”.

El zar del metro de fin de semana de tránsito de la ciudad de Nueva York, José LaSalle, compartió sentimientos similares y dijo en un comunicado: “Los viajes discrecionales han llevado a la recuperación del metro de las profundidades de su caída pandémica, con una recuperación del número de pasajeros de fin de semana superior a la de los días de semana. Aumentar los viajes de fin de semana en las líneas G, J y M facilitará que los pasajeros de Brooklyn y Queens se muevan por la ciudad".

Se espera que los cambios entren en vigor en junio de 2023.