Medida temporal reducirá los arrestos por órdenes menores en Newark

NUEVA JERSEY – Una nueva política temporal en Newark, Nueva Jersey, reducirá los arrestos por órdenes de tráfico pendientes y órdenes judiciales no procesables, anunció el sábado el Departamento de Seguridad Pública de esta ciudad y el alcalde Ras J. Baraka.

La Policía no arrestará a las personas con órdenes de tráfico pendientes y otras órdenes menos serias de 500 dólares o menos. Los cargos relacionados con la violencia doméstica no están incluidos en esta nueva política.

La idea es aliviar la carga financiera por la pandemia y reducir los encuentros negativos con la Policía.

“Muchas personas han experimentado reveses financieros debido al COVID-19 y queremos reducir sus cargas, no empeorarlas, especialmente durante un momento ya difícil y estresante de sus vidas”, dijo el alcalde Baraka. “No excusamos las órdenes judiciales pendientes; simplemente estamos brindando la cortesía apropiada que se pidió durante esta pandemia. Y creo que es especialmente crítico que reduzcamos la posibilidad de que las personas tengan encuentros negativos con la Policía por delitos tan leves".

"La Policía puede continuar deteniendo a las personas con una orden judicial de tránsito o de detención pendiente, incluso si es de $ 500 o menos", dijo el director O’Hara. “Pero esos individuos no serán arrestados. Documentaremos el encuentro, informaremos a la persona sobre la orden y lo que deben hacer para resolverla. Esto permitirá a los agentes permanecer en las calles, en los barrios donde se necesita su presencia. Lo último que la gente necesita en este momento es perder tiempo de sus trabajos y familias por estos delitos menores".

Según la política temporal, no se arrestará a cualquier persona que tenga una orden judicial de tránsito pendiente o una orden judicial no procesable que no esté relacionada con la violencia doméstica. Cuando los agentes de Policía inician una detención, completarán un informe, incluido el número de orden pendiente, el cargo penal, la fecha de emisión, el municipio de la orden, el monto de la fianza y la dirección y el número de contacto actualizados de la persona buscada. Luego, informarán a la persona para que se ocupe de la orden pendiente lo antes posible. Estos informes se enviarán al Tribunal Municipal de Newark para su información.

El director O’Hara solicita a los miembros de la División de Policía de Newark que se adhieran a este procedimiento temporal de inmediato y hasta nuevo aviso.