Madre de víctima de abuso de un exmaesto en NY: “Mi única esperanza es que con el tiempo ella pueda superar el abuso que le infligiste”

NUEVA YORK – Un exmaestro de la secundaria de New Rochelle, en Nueva York, fue sentenciado a seis meses en prisión más 10 años de período de prueba como delincuente sexual. El acusado también tuvo que renunciar a su licencia de enseñanza del estado de Nueva York y deberá registrarse como delincuente sexual.

John Fraioli se declaró culpable el 13 de octubre de 2020 de cometer un acto sexual delictivo en tercer grado y violación en tercer grado relacionados a actos sexuales con una estudiante adolescente. Estos actos tuvieron lugar en el edificio de la escuela y en su casa en White Plains, respectivamente. Fraioli fue arrestado inicialmente por la Policía de New Rochelle en mayo de 2019.

El período de prueba para delincuentes sexuales implica un período riguroso de 10 años de supervisión por parte de la unidad de delitos sexuales del Departamento de libertad condicional del condado, con un conjunto estricto de pautas que incluyen, entre otras cosas, participación obligatoria en el tratamiento, restricciones en la vida diaria, viajes, uso de computadoras, condiciones de vida y de empleo, sometimiento regular a pruebas de polígrafo para monitorear el cumplimiento y comportamiento histórico delictivo, y supervisión regular por parte del tribunal para garantizar el cumplimiento. También es revocable ante cualquier indicio de incumplimiento. Además, no puede reunirse con menores de 18 años o estar presente en los lugares donde se congregan.

“Aunque lógicamente sé que no tengo la culpa, todavía me pasaba la mayoría de los días preguntándome si podría haber hecho algo diferente. He tenido tantos días, meses, casi dos años desperdiciados en sentimientos innecesarios de culpa y vergüenza por algo que no fue mi culpa", dijo la víctima en una declaración leída durante la sentencia.

Por su parte, la madre de la víctima también leyó una declaración y señaló que los maestros están destinados a apoyar, alentar y empoderar a los estudiantes. Sin embargo, afirmó, Fraioli hizo lo contrario. “La despojaste de la esperanza. Aprovechaste al máximo su vulnerabilidad. La manipulaste. La usaste. Te aprovechaste de ella…mi única esperanza es que con el tiempo ella pueda superar el abuso que le infligiste. Mi mayor temor es que ella no pueda".

“Es realmente perturbador que alguien en quien confiamos para proteger y cuidar a nuestros hijos haya hecho un daño tan terrible, y las declaraciones de la víctima y su madre dejan en claro el impacto extremo y duradero de este abuso”, dijo la fiscal del condado de Westchester, Miriam E. Rocah. “Nuestra oficina continuará persiguiendo agresivamente casos como este y haciendo del bienestar de la víctima nuestra máxima prioridad”.

Fraioli debe regresar a la corte el 11 de mayo para una audiencia para determinar su nivel de riesgo de delincuente sexual.