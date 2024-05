¡No más recibos de papel! NYC instala parquímetros modernos con nueva tecnología

Lo que debes saber Los conductores de la Ciudad de Nueva York ahora podrán pagar el estacionamiento en la acera de una manera más fácil y moderna.

El comisionado del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT), Ydanis Rodríguez, inició el miércoles el despliegue en toda la ciudad de parquímetros digitales, modernos y mejorados, comenzando en West 166th Street y St. Nicholas Avenue, en el Alto Manhattan.

Se trata de una nueva tecnología que lleva por nombre Pay-by-Plate, Pago por Placa, en donde ya no sé utilizará recibos de papel para pagar el tiempo en un estacionamiento en la calle, todo será de manera digital, lo que permitirá a los usuarios ingresar su número de placa en lugar de mostrar un recibo en el tablero de su vehículo.

NUEVA YORK -- Los conductores de la Ciudad de Nueva York ahora podrán pagar el estacionamiento en la acera de una manera más fácil y moderna.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

El comisionado del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT), Ydanis Rodríguez, inició el miércoles el despliegue en toda la ciudad de parquímetros digitales, modernos y mejorados, comenzando en West 166th Street y St. Nicholas Avenue, en el Alto Manhattan.

Se trata de una nueva tecnología que lleva por nombre Pay-by-Plate, Pago por Placa, en donde ya no sé utilizará recibos de papel para pagar el tiempo en un estacionamiento en la calle, todo será de manera digital, lo que permitirá a los usuarios ingresar su número de placa en lugar de mostrar un recibo en el tablero de su vehículo.

Los medidores modernizados incluirán una pantalla grande, moderna, a todo color y retroiluminada, visible en todas las condiciones, que permitirá mostrar información de pago y el ingreso de información de matrículas del carro. Los medidores tendrán múltiples opciones de idioma y la oportunidad de realizar pagos con tarjeta de crédito sin contacto. La actualización Pay-by-Plate también ayuda a eliminar la práctica ilegal de transferir el tiempo de estacionamiento a una zona o vehículo diferente mediante un recibo en papel.

A partir de este miércoles, las cuadrillas comenzarán la mejora gradual de los parquímetros, comenzando en el norte de Manhattan y avanzando gradualmente hacia el sur. Las actualizaciones de medidores continuarán este año y el próximo y se extenderán al resto de Manhattan, Queens, El Bronx, Brooklyn y Staten Island. Rodríguez realizo el anuncio por primera vez hace un mes.

“Los parquímetros de pago por placa nos ayudarán a decir adiós a los recibos en papel en los tableros y saludar a un estacionamiento más simple y eficiente para los ocupados neoyorquinos en movimiento”, dijo el comisionado del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York, Ydanis Rodríguez. "Esta nueva tecnología no sólo mejorará la experiencia del usuario, sino que cada año reducirá los costos de mantenimiento y ahorrará suficiente papel para viajar desde la Ciudad de Nueva York hasta Los Ángeles".

Cada año, los parquímetros de la ciudad imprimen recibos por valor de aproximadamente 2,500 millas, suficiente para extenderse desde la Ciudad de Nueva York hasta Los Ángeles. Los neoyorquinos podrán pagar en un quiosco o utilizar la aplicación ParkNYC. Los parquímetros mejorados también ayudarán a proporcionar más estacionamiento a corto plazo al mejorar el control del estacionamiento.

Los medidores proporcionarán datos en tiempo real a los agentes de tránsito del NYPD para ayudar a garantizar que los vehículos no se excedan en el límite del medidor.

De qué trata Pay-by-Plate

Pay-By-Plate es la nueva forma de pagar el estacionamiento en la Ciudad de Nueva York. Los conductores deben ingresar la información de su placa para completar una transacción de estacionamiento con parquímetro. Ya no es necesario que muestre un recibo en su panel como comprobante de pago. Un recibo está disponible si lo solicita durante su transacción para sus registros. ParkNYC ya permite a los conductores pagar con placa y seguirá siendo una opción de pago.

¿Cómo uso un parquímetro de Pago por Placa?

Los nuevos medidores de Pago por Placa cuentan con una gran pantalla táctil a todo color que proporciona una interfaz audaz pero simple. Comience presionando el botón Inicio ubicado debajo de la pantalla táctil. La información sobre tarifas, las instrucciones sobre el ingreso de matrículas y la compra de tiempo de estacionamiento se transmiten claramente a los clientes en la pantalla.

¿Qué pasa si escribo mal mi número de placa?

Los automovilistas deberán revisar toda su información del estacionamiento antes de comprar tiempo en los parquímetros. Los conductores pueden cancelar su sesión antes de confirmar el pago, pero no pueden cancelarla una vez que completan la transacción. Los automovilistas deben comenzar otra sesión de estacionamiento con la matrícula correcta si su matrícula se ingresó incorrectamente.

¿Puedo pagar en cualquier parquímetro de Pago Por Placa independientemente de mi ubicación?

No. Las sesiones y transacciones de estacionamiento son exclusivas de una zona de bloque y parquímetro específica. Los automovilistas sólo pueden ganar tiempo en el parquímetro ubicado en el frente de cuadra o lote donde están estacionados. Según la Sección 4-08 (h)(4) de las Reglas de Estacionamiento de la Ciudad de Nueva York, el tiempo de estacionamiento adquirido no es transferible. Si pasa a un nuevo bloque, deberá iniciar una nueva transacción.

¿Cómo sabe el Departamento de Estacionamiento del NYPD que pagué?

Las transacciones de los parquímetros y de la aplicación de estacionamiento móvil ParkNYC se sincronizan instantáneamente con los sistemas de control de estacionamiento del NYPD. El personal encargado de hacer cumplir la ley compara el número de identificación de la zona de ParkNYC (por ejemplo, 123456) con la placa del vehículo para verificar el pago.

¿Cuáles son mis opciones de recibo?

Una vez que haya confirmado su compra, puede solicitar un recibo impreso en papel para sus registros. El Departamento de Finanzas – Oficina de Infracciones de Estacionamiento tiene acceso a todas las transacciones de estacionamiento en caso de que usted, sin darse cuenta, reciba una citación. Además, los automovilistas pueden comunicarse con el NYC DOT para solicitar la verificación de una transacción de estacionamiento llamando al 311 o visitando NYC311 Online.

¿Necesito colocar el recibo en mi tablero?

No, no es necesario colocar el recibo de un medidor de Pago por Placa en el tablero; consérvelo únicamente para sus registros. Los automovilistas aún deben colocar el recibo en el parabrisas para los parquímetros que no son de pago por placa.

¿Cómo sé cuando se me acaba el tiempo?

El tiempo adquirido se indicará en la pantalla táctil, como en los contadores anteriores. Los conductores pueden comprar tiempo en incrementos tocando el botón + en la pantalla para agregar más tiempo o reducir el tiempo presionando el botón –. También puede comprar el tiempo máximo permitido en el medidor presionando el botón MAX. El inicio y el final de su transacción de estacionamiento se mostrarán claramente en la pantalla, así como en el recibo impreso, si decide imprimir.

¿Cuánto tiempo puedo comprar?

Los automovilistas pueden estacionarse durante el tiempo máximo indicado y no pueden aumentar su tiempo una vez comprado en un parquímetro. En la aplicación ParkNYC hay disponible una mayor flexibilidad para agregar tiempo.

¿Cuáles son las tarifas del estacionamiento con parquímetro?

Las tarifas de estacionamiento con parquímetro varían en toda la ciudad. Hay seis zonas de medidores diferentes, así como diferencias entre las tarifas y regulaciones de los medidores comerciales y de pasajeros. Puede encontrar información adicional sobre las tarifas de los medidores en nyc.gov/paythemeter.

¿Qué formas de Pago se aceptan en los Medidores de Pago Por Placa?

Los nuevos parquímetros aceptan tarjetas de crédito, tarjetas de estacionamiento NYC DOT y monedas. Los pagos por teléfono móvil son independientes y se pueden realizar a través de la aplicación de NYC, ParkNYC. Se aceptan pagos con tarjeta de crédito a través del lector de tarjetas de crédito o del lector de tarjetas NFC Tap-And-Go sin contacto. Siga las indicaciones que aparecen en pantalla para obtener instrucciones.

Dónde se empezarán a ver los nuevos parquímetros

A partir del 8 de mayo de 2024, los parquímetros se actualizarán gradualmente a la operación de pago por placa, comenzando con los parquímetros en el norte de Manhattan y avanzando gradualmente hacia el sur. Las mejoras de los medidores continuarán en el resto de Manhattan, Queens, El Bronx, Brooklyn y Staten Island.

"Nuestros nuevos parquímetros de pago por placa son fáciles de usar y facilitarán el estacionamiento a corto plazo para todos", dijo el comisionado del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York, Ydanis Rodríguez. "Los conductores ya no tendrán que preocuparse por dejar un recibo en papel en su tablero y podrán usar la conveniencia de la aplicación ParkNYC para pagar el medidor mientras viajan".

Cómo funciona el nuevo sistema de pago de parquímetros

Abre una cuenta en la aplicación. Encuentra el sitio donde estacionaste. Selecciona cuánto tiempo deseas estar. Confirma la información y paga.

Una vez completamente instalado en los 80,000 espacios de estacionamiento con parquímetro de la ciudad, los conductores ingresarán su número de placa y su estado en un parquímetro en la calle y completarán el pago.

El proceso se alinea con el sistema de pago que ya existe a través de la aplicación ParkNYC, la aplicación de pago móvil con más de 1.8 millones de usuarios.

Dónde puedo encontrar más información

Puede encontrar información detallada sobre el cronograma de implementación, cómo usar los parquímetros y otra información sobre estacionamiento en nyc.gov/paythemeter. Además, la ubicación de los bloques con medidores en la Ciudad de Nueva York se puede encontrar en la página web del NYC DOT.

Sobre la aplicación puedes ir aquí.