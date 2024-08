Pueblo de LI alega que se les está negando a sus residentes acceso a una playa por motivos racistas

Lo que debes saber Solo se puede acceder a la playa Ho-Hum en Long Island en barco y solo está abierta a los residentes y sus invitados. Pero un pueblo amenaza con emprender acciones legales, ya que el supervisor acusa al otro pueblo de restringir ilegalmente el acceso, alegando que se trata de una cuestión racial.

Aunque cualquiera puede visitar la playa, la ciudad afirma que debido a que el ferry se paga con dinero de los contribuyentes, solo los residentes pueden usarlo.

Ahora Brookhaven ofrece un servicio de barco gratuito que lleva a otras personas a la playa, lo que permite a algunos descubrir la joya escondida por primera vez. El servicio de barco comenzó a principios de semana, pero Bellport Village inmediatamente emitió un aviso de infracción, indicando que el pueblo no obtuvo un permiso para el servicio de barco.

NUEVA YORK -- Residentes de un pueblo en Long Island alegan que le están negando acceso a una playa debido a su raza.

Solo se puede acceder a la playa Ho-Hum en Long Island en barco y solo está abierta a los residentes y sus invitados. Pero un pueblo amenaza con emprender acciones legales, ya que el supervisor acusa al otro pueblo de restringir ilegalmente el acceso, alegando que se trata de una cuestión racial.

Ho-Hum Beach es una pequeña franja de arena en el pueblo de Bellport, pero el supervisor municipal de Brookhaven argumentó el martes que Bellport Village está haciendo un esfuerzo concertado para mantener a la gente alejada de la playa.

"Le deben una explicación a la gente detrás de mí. Los hijos de las personas detrás de mí que no pudieron ir a la playa", dijo el supervisor de Brookhaven, Dan Panico.

Un funcionario de la NAACP dijo que ha habido "una exclusión premeditada de personas como yo".

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Dorothy Jackson dice que le han negado el acceso al ferry de Village of Bellport que lleva a la gente a Ho-Hum Beach. Vive en la vecina North Bellport, una comunidad predominantemente negra.

"Literalmente lloré cuando llegué a casa y me senté en el camino de entrada", dijo Jackson.

Después de las implicaciones de Panico de que negarle el acceso se basaba en la raza, el alcalde de Bellport Village respondió diciendo que la raza no tiene nada que ver con eso.

"Nuestro criterio para viajar en ferry es que hay que ser residente… No queremos limitar el tipo de gente aquí. Son los residentes del pueblo los que pagan por estos servicios", dijo la alcaldesa Maureen Veitch. "Francamente, no se me permite regalar comodidades a los contribuyentes. Sería ilegal".

Aunque cualquiera puede visitar la playa, la ciudad afirma que debido a que el ferry se paga con dinero de los contribuyentes, solo los residentes pueden usarlo.

Ahora Brookhaven ofrece un servicio de barco gratuito que lleva a otras personas a la playa, lo que permite a algunos descubrir la joya escondida por primera vez.

"Casi no queríamos venir hoy porque teníamos miedo de que la gente fuera cruel", dijo Theresa Yanni, residente de North Bellport desde hace mucho tiempo.

El servicio de barco comenzó a principios de semana, pero Bellport Village inmediatamente emitió un aviso de infracción, indicando que el pueblo no obtuvo un permiso para el servicio de barco.

"Se siente como una cuestión de discriminación. Tienen miedo de traer aquí al tipo equivocado de personas", dijo Yanni.

Los funcionarios del pueblo y del pueblo dijeron que están dispuestos a sentarse para llegar a un acuerdo, pero eso aún no ha sucedido.