Little Island NYC: ¿Dónde está?¿Es realmente gratis? Y más para saber

NUEVA YORK -- Little Island hizo su muy esperado debut en la Ciudad de Nueva York el año pasado, ofreciendo deslumbrantes vistas gratuitas y un amplio entretenimiento para el público que visita el parque, que flota en el río Hudson.

El parque infantil público de 2.4 acres tiene como objetivo vincular la naturaleza y el arte y es parte del Parque del Río Hudson, y alberga una variedad ecléctica de actividades, desde diversión familiar hasta drag bingo y cabaret, todos los miércoles a viernes hasta septiembre. Consulte el calendario completo de eventos aquí y encuentre respuestas a todas sus preguntas principales a continuación.

¿Dónde está Little Island y cómo puedo llegar?

Little Island está ubicado en el Muelle 55 de la autopista West Side de Manhattan con entradas en West 13th y 14th Street. Está abierto todos los días, pero es posible que necesite boletos para asistir a ciertos eventos. Haga clic aquí para buscar horarios de eventos e información de boletos.

La mejor manera de llegar a Little Island es tomando el transporte público hasta 14th Street.

Las estaciones de metro más cercanas son los trenes A, C, E y L ubicados en 14th Street y 8th Avenue (accesible por ADA); los trenes 1, 2 y 3 ubicados en 14th Street y 7th Avenue; y los trenes F y M ubicados en 14th Street y 6th Avenue. Caminando hacia el oeste, los visitantes pueden cruzar la autopista West Side en 14th Street y 13th Street.

Autobús: Los autobuses M11, M12 y M14D SBS paran en 14th Street y 10th Avenue.

Desafortunadamente, no se permiten bicicletas en Little Island con el fin de mantener nuestro espacio accesible para todos los visitantes.

Si va en bicicleta a Little Island, los portabicicletas se encuentran justo al norte y al sur de las entradas del parque en la explanada del parque del río Hudson, donde puede asegurar su bicicleta. Desafortunadamente, no se permiten bicicletas en Little Island con el fin de mantener nuestro espacio accesible para todos los visitantes. Citibike: Las estaciones de Citibike más cercanas a Little Island están ubicadas a lo largo de 10th Avenue en 14th Street y 15th Street. Alternativamente, hay ubicaciones adicionales en The High Line en West 16th Street, así como en la esquina de las calles Washington y Gansevoort.

Taxi/viaje compartido: Los vehículos deben dejar a los huéspedes en 10th Avenue. También hay un lugar para recoger y dejar a los taxis en el Muelle 57, justo al norte de Little Island.

Los vehículos deben dejar a los huéspedes en 10th Avenue. También hay un lugar para recoger y dejar a los taxis en el Muelle 57, justo al norte de Little Island. Hay cruces peatonales a lo largo de la West Side Highway en 14th Street y 13th Street. Los visitantes pueden ingresar a Little Island desde South Bridge cerca de 13th Street o North Bridge cerca de 14th Street.

¿Dónde puedo estacionar?

Desafortunadamente, no hay estacionamiento en el río Hudson. Sin embargo, el estacionamiento público más cercano es MPG Manhattan en 450 West 17th Street entre las avenidas Ninth y 10th, pero tendrá que pagar.

¿Cuales son las horas?

Little Island está abierto todos los días a partir de las 6 a.m., pero todo el parque tiene que cerrar si hay relámpagos en un radio de 10 millas, vientos sostenidos de más de 32 mph, calor extremo o nieve u otros factores climáticos severos. En este momento, Little Island está abierto a las 6 a.m. a las 23:00 hasta el 13 de noviembre, luego se reduce un poco el horario para el invierno: de 6 a.m. a 9 p.m. Del 14 de noviembre al 12 de marzo. Agregue otra hora de funcionamiento a partir de marzo (del 13 de marzo al 4 de septiembre, el horario de funcionamiento es de 6 a. m. a medianoche).

¿Es accesible? ¿Y es realmente todo gratis?

Las únicas actividades que requieren un boleto pagado son las actuaciones en The Amph. Todo lo demás es gratuito para el público, y todo el parque cumple con la ley ADA. Incluso puede traer sus propias bebidas y alimentos sin alcohol. Alimentos y bebidas (con y sin alcohol) también se venden en el parque entre mayo y septiembre.

¿Qué pasa con los baños?

Los baños públicos para todos los géneros están ubicados cerca de The Glade, justo después de la entrada del South Bridge al parque.

¿Qué no se puede hacer allí?

Buena pregunta. Aquí hay una lista de cosas que no se deben hacer para los asistentes al parque de Little Island: