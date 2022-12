Ley de Nueva York protege a las personas de las llamadas comerciales no deseadas

NUEVA YORK -- La gobernadora Kathy Hochul promulgó el martes una legislación para tomar medidas enérgicas contra las llamadas comerciales no deseadas. La legislación requiere que los vendedores telefónicos den a los clientes la opción de ser agregados a la lista de no llamar al comienzo de ciertas llamadas comerciales.

La nueva legislación ayudará a proteger a los neoyorquinos de continuas llamadas no deseadas.

Recibe actualizaciones de lo que acontece en el área triestatal directo al buzón de tu correo electrónico. Suscríbete a los boletines de Telemundo 47.

“Estamos intensificando nuestros esfuerzos para brindarles a los neoyorquinos un descanso de las llamadas de telemercadeo no solicitadas”, dijo la gobernadora Hochul. "Durante demasiado tiempo, los neoyorquinos han lidiado con estas llamadas molestas, sin saber que pueden evitar estas interacciones al ser agregados a la lista de no llamar de un vendedor por teléfono. Esta nueva legislación protegerá a los neoyorquinos de recibir llamadas frustrantes y no deseadas al brindarles una mejor información sobre las listas de no llamar".

La medida requiere que los vendedores por teléfono den a los clientes la opción de ser agregados a la lista de no llamar de la compañía al comienzo de ciertas llamadas de telemercadeo, justo después de que se indique el nombre del vendedor por teléfono y el nombre del solicitante. Según la ley actual, los vendedores telefónicos deben informar a las personas que pueden solicitar que se les agregue a la lista de no llamar de su empresa. Sin embargo, los consumidores suelen colgar antes de que un vendedor por teléfono o una grabación hayan mencionado la lista de no llamar, lo que permite que los vendedores por teléfono continúen llamándolos una y otra vez.

Al dar a los consumidores la información de la lista de no llamar al inicio de las llamadas de telemercadeo, esta legislación garantizará que los neoyorquinos estén protegidos de llamadas incesantes y no deseadas.