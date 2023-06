Ladrones están irrumpiendo en casas de NJ para robar llaves de autos de lujo

What to Know Una peculiar ola de crimen en West Orange, Nueva Jersey, está dejando a los residentes nerviosos e inquietos.

Aparentemente, los ladrones ingresan a casas ajenas durante la noche, no en busca de efectivo u objetos de valor, sino en busca de llaves de autos.

Este problema no se limita solo a West Orange. La policía dice que el pueblo cercano de Livingston tuvo seis robos de este tipo solo la semana pasada.

Joshua Davis, un residente, dice que su vecino es una de las crecientes víctimas de estos delitos.

"Aparentemente, bajaron al sótano y agarraron las llaves", dijo Davis.

La policía dice que sigue sucediendo. Ya han investigado al menos ocho allanamientos y robos similares en los últimos meses.

El sospechoso o los sospechosos usan abridores de puertas de garaje, encuentran puertas o ventanas abiertas y, en al menos un caso, entraron a la fuerza. Una vez que están dentro de la casa, buscan llaves de autos caros y de alta gama y escapan conduciendolos.

"Es una locura. No sé, parece surrealista en cierto sentido. Viví aquí toda mi vida y esas cosas nunca han sido un problema desde que era pequeño", dijo otro residente a NBC 4 New. York. "Escucharlo ahora, me sorprende en cierto sentido".

Harold Ross también vive en la comunidad y dice que los crímenes preocupantes lo obligan a revisar dos veces sus cerraduras.

"Acabo de escuchar sobre los robos de llave y el robo de los autos y estoy un poco preocupado", dijo Ross. "Siento que no se ha tomado completamente en serio cuando comenzó y ahora que está empezando a salirse un poco de control, están empezando a reconocerlo como un problema".

Este problema no se limita solo a West Orange. La policía dice que el pueblo cercano de Livingston tuvo seis robos de este tipo solo la semana pasada.