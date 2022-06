“La fecha vivirá en infamia”: Líderes de los tres estados y residentes reaccionan al fallo del aborto de SCOTUS

La decisión de la Corte Suprema de anular Roe v. Wade, que era impensable hace solo unos años, conmocionó a todo el país el viernes por la mañana, un fallo que puso fin a las protecciones constitucionales para los abortos que han existido durante casi medio siglo.

La decisión, impulsada por una mayoría conservadora, fue la culminación de décadas de esfuerzos de los opositores al aborto, posible gracias a un lado derecho envalentonado de la corte que fue fortalecido por los tres designados del expresidente Donald Trump.

El fallo se produjo más de un mes después de la sorprendente filtración de un proyecto de opinión del juez Samuel Alito que indicaba que el tribunal estaba preparado para dar este paso trascendental.

Se espera que el resultado del viernes conduzca a la prohibición del aborto en aproximadamente la mitad de los estados.

Pone a la corte en desacuerdo con la mayoría de los estadounidenses que estaban a favor de preservar Roe, según las encuestas de opinión.

LÍDERES Y ORGANIZACIONES REACCIONAN

El presidente Joe Biden dijo el viernes que “es un momento solemne para Estados Unidos” después de que la Corte Suprema anuló Roe v. Wade, la histórica decisión de 1973 que legalizó el aborto en todo el país.

La Corte Suprema le quitó expresamente al pueblo estadounidense un derecho constitucional que ya había reconocido. Simplemente se lo llevaron. Eso nunca se ha hecho a la derecha”, dijo en un tuit.

También dijo desde la Casa Blanca que “ahora que Roe se ha ido, seamos muy claros, la salud y la vida de las mujeres en esta nación ahora están en riesgo”.

Tras el fallo de la Corte el viernes, la gobernadora Kathy Hochul de Nueva York compartió su reacción inmediata en un tuit, diciendo que el acceso al aborto "es un derecho humano fundamental".

En una declaración posterior, Hochul calificó la decisión como "una grave injusticia" y enfatizó que el aborto sigue siendo "seguro, accesible y legal" en el estado.

“Hoy, la Corte Suprema le quitó el derecho a millones de estadounidenses a tomar decisiones sobre sus propios cuerpos. Esta decisión es una grave injusticia", expresó la mandataria.

"Quiero que todos sepan que el aborto sigue siendo seguro, accesible y legal en Nueva York. El mes pasado, anticipándome a esta decisión, hice una inversión histórica de $35 millones para apoyar la red de proveedores de servicios de aborto de nuestro estado. La semana pasada, gracias a la asociación del líder de la mayoría Stewart-Cousins ​​y el presidente Heastie, firmé un paquete de legislación histórico y líder en el país que protege aún más los derechos de los pacientes y empodera a los proveedores de atención médica reproductiva", añadió.

"El derecho a la salud reproductiva es un derecho humano fundamental. La historia nos muestra que cuando se prohíbe el aborto, el aborto se vuelve peligroso para las mujeres. Las personas de bajos ingresos y las personas de color serán las más perjudicadas. Nueva York siempre ha sido un faro para quienes anhelan ser libres. Nuestro estado siempre será un puerto seguro para quienes buscan acceso a la atención del aborto. Para cualquiera que esté trabajando para negar el acceso al aborto, nuestro mensaje es claro: no aquí, no ahora, nunca jamás", agregó.

Mientras tanto, el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, hizo referencia a los borradores de opiniones filtrados a principios del mes pasado sobre el tema y dijo que el fallo del viernes fue "espantoso".

“Ninguna cantidad de borradores de opiniones filtrados ni ninguna cantidad de especulación podrían haber preparado a las mujeres estadounidenses para la decisión retrógrada y atroz de la Corte Suprema de hoy de eliminar el derecho constitucional a la libertad reproductiva”, dijo Murphy. “Si bien Nueva Jersey planeó esta eventualidad al codificar un derecho de la mujer a un aborto bajo la ley estatal, nos corresponde hacer más para garantizar plenamente los derechos reproductivos y garantizar el acceso a la atención de la salud reproductiva sin demora. Hasta que lo hagamos, mi Administración tomará las medidas necesarias para proteger completamente tanto a las mujeres de Nueva Jersey como a aquellas que vienen a nuestro estado para acceder a la libertad que ya no existe en su estado de origen. En Nueva Jersey, las mujeres siempre tendrán plena autonomía sobre sus propios cuerpos y el derecho a tomar sus propias decisiones médicas".

Otro líder de los tres estados, el gobernador de Connecticut, Ned Lamont, dijo que estaba "agradecido de vivir en Connecticut, donde nuestras leyes dejan en claro que las mujeres tienen derecho a elegir".

“La decisión de la Corte Suprema de hoy sobrepasa drásticamente el derecho constitucional de los estadounidenses a tomar sus propias decisiones sobre salud reproductiva sin interferencia del gobierno”, dijo Lamont en la declaración. “Las decisiones sobre salud reproductiva solo deben tomarse entre un paciente y su médico sin la interferencia de los políticos. Este fallo no solo dará como resultado un mosaico de leyes desiguales entre los estados, sino que, lo que es más importante, dará lugar a situaciones peligrosas y potencialmente mortales similares a las que este país presenció innumerables veces en la era anterior al histórico caso Roe en el que murieron mujeres. o quedaron gravemente heridos porque no pudieron acceder por sí mismos a la atención médica a la que deberían tener todo el derecho de acceder”.

"Mientras yo sea gobernador, los derechos reproductivos estarán protegidos en Connecticut y haré todo lo que esté a mi alcance para impedir que se aprueben leyes que restrinjan esos derechos", agregó el mandatario.

"No se equivoquen: esta lucha está lejos de terminar", dijo Andrea Miller, presidenta del Instituto Nacional para la Salud Reproductiva y el Fondo de Acción NIRH, un grupo de defensa del derecho al aborto, en un comunicado luego de la decisión de SCOTUS.

“La decisión mayoritaria de la Corte Suprema de anular Roe v. Wade es un ataque devastador y sin precedentes a nuestras libertades más preciadas, que pone en peligro nuestros cuerpos, nuestras familias y nuestro futuro”, dijo Miller en un comunicado. “El fallo en Dobbs v. Jackson Women's Health Organisation cambiará la vida y pondrá en peligro la salud y el bienestar de millones de personas en todo el país: aquellas que buscan servicios de aborto, aquellas que necesitarán servicios de aborto en el futuro y las familias y seres queridos de esas personas. a quienes se les negará la atención del aborto que necesitan. Y si bien esta carga afectará a todas las razas, clases y códigos postales, sabemos que recaerá más sobre las comunidades negras, indígenas, latinx y otras de color; los que trabajan para llegar a fin de mes; gente joven; y personas que viven en comunidades rurales.

Llamando al día uno que "vivirá la infamia" como uno cuando los jueces "daron la espalda a la gente de esta nación".

"La decisión perniciosa de hoy no fue inesperada, pero eso no la hace menos terrible", dijo Miller. "Esta fecha vivirá en la infamia, como el día en que una camarilla inexplicable de jueces extremadamente conservadores le dio la vuelta al precedente y le dio la espalda a la gente de esta nación. Marcará el comienzo de una era en la que cada embarazo que termina, y cada persona involucradas, pueden ser sospechosas y otorgará a los funcionarios gubernamentales en aproximadamente la mitad de los estados un amplio poder para vigilar, enjuiciar y castigar a quienes interrumpen sus embarazos y a quienes las ayudan a hacerlo. Pero no se equivoquen: esta lucha está lejos de terminar. La abrumadora mayoría de los estadounidenses cree que el aborto debería ser legal, asequible y disponible en todas las comunidades", expresó.

Joy D. Calloway, presidenta interina y directora ejecutiva de Planned Parenthood of Greater New York Action Fund, dijo en un comunicado:

“Esto es personal. La Corte Suprema de los EE. UU. ha privado a millones de personas de su derecho a controlar sus cuerpos y decisiones personales de atención médica. Esta cruel decisión provoca una peligrosa crisis sanitaria. Las personas se verán obligadas a superar barreras injustas para acceder al aborto o tener embarazos en contra de su voluntad, a riesgo de su salud y su vida. Este es un día profundamente triste para nuestro país, pero la lucha está lejos de terminar", agregó.

En un comunicado, NYC Health + Hospitals, el sistema de atención médica pública más grande de los Estados Unidos, dijo que "continuará brindando servicios de aborto seguros, legales y accesibles a todos los que tomen esta decisión profundamente personal" y dijo que "dará la bienvenida a los pacientes cerca de y lejos".

El presidente y director ejecutivo, el Dr. Mitchell Katz, dijo en un comunicado que la decisión es una amenaza para la salud pública.

“El fallo de hoy de la Corte Suprema de EE. UU. que restringe los derechos reproductivos de millones de estadounidenses es un paso atrás y una amenaza para la salud pública”, dijo Katz.

Esta es parte de su declaración:

Pronto seremos testigos de las enormes consecuencias de este fallo y debemos prepararnos para el impacto desproporcionado que tendrá en las comunidades desfavorecidas, las personas de color y las personas que ya enfrentan barreras para acceder a la atención médica.

El potencial de abortos inseguros, maternidad no deseada y necesidades de salud no satisfechas también conducirá a la falta de libertad económica y obstáculos para los jóvenes que intentan sobresalir o salir de la pobreza.

Pero aquí en Nueva York, NYC Health + Hospitals continuará brindando servicios de aborto seguros, legales y accesibles para todos los que toman esta decisión profundamente personal.

Haremos lo que sea necesario para acomodar a los pacientes de cerca y de lejos. Y tomaremos las medidas necesarias para proteger la seguridad de nuestros pacientes y los profesionales de la salud que brindan estos servicios.

Somos afortunados de vivir en una ciudad y un estado que están igualmente comprometidos con el derecho al aborto y están fortaleciendo las protecciones para los proveedores de servicios de aborto.

A pesar de lo decepcionado que estoy por el fallo de la Corte de hoy, también me siento más decidido que nunca a cumplir la misión de nuestro gran sistema de salud pública de atender a todos, independientemente de su estatus migratorio o capacidad de pago, y proteger los derechos fundamentales y la salud. de las personas a las que servimos.

Por otro lado, el acalde Bill de Blasio también se pronunció.

"Dos días seguidos, la política se presentó ante la gente en el tribunal más alto del país y, como resultado, la salud de nuestra nación ahora está en peligro. Lo que la corte ha hecho hoy ignora las opiniones de la mayoría de los estadounidenses, ya que ayuda a los estados a controlar los cuerpos de las mujeres, sus elecciones y sus libertades”, dijo el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, en un comunicado.

“No hay nada para llamar a esta opinión de la Corte Suprema más que una afrenta a los derechos humanos básicos y que tiene como objetivo encadenar a las mujeres y otras personas en la servidumbre reproductiva. El cuidado reproductivo es cuidado de la salud, pero, en pocas palabras, esta decisión pone vidas en riesgo”, agregó.

Mientras tanto, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, calificó la decisión de anular Roe v. Wade como "un ataque vicioso, peligroso y deliberado a nuestra libertad más básica como seres humanos".

La declaración completa de James dice: “El fallo de hoy es un ataque vicioso, peligroso y deliberado a nuestra libertad más básica como humanos. Cada persona en este país debería tener derecho a tomar sus propias decisiones sobre sus propios cuerpos. Pero no se equivoquen: no volveremos a la era inhumana y restrictiva anterior a Roe. Independientemente de la situación a nivel nacional, Nueva York siempre será un refugio seguro para cualquiera que busque un aborto. Trabajaré incansablemente para garantizar que los neoyorquinos de bajos ingresos y las personas de estados hostiles tengan acceso a la atención que necesitan y merecen. Siempre lucharé para proteger nuestro derecho a tomar decisiones sobre nuestros propios cuerpos y ampliar el acceso a esta atención crítica que salva vidas”.

El expresidente Barack Obama dijo que la corte "relegó la decisión más intensamente personal que alguien puede tomar a los caprichos de políticos e ideólogos, atacando las libertades esenciales de millones de estadounidenses".

La exprimera dama Michelle Obama dijo que estaba "desconsolada".

“Nuestros corazones pueden estar rotos hoy, pero mañana, tenemos que levantarnos y encontrar el coraje para seguir trabajando para crear la América más justa que todos merecemos”, dijo.

El expresidente Donald Trump se atribuyó el mérito de la decisión de la Corte Suprema que anuló un fallo histórico que legalizó el aborto en los Estados Unidos hace casi 50 años.

En un comunicado, Trump calificó la sentencia como "la mayor GANANCIA de POR VIDA en una generación".

Mientras tanto, en un hilo de Twitter, el exvicepresidente Mike Pence elogió la decisión diciendo: "Habiendo recibido esta segunda oportunidad para la vida, no debemos descansar y no debemos ceder hasta que la santidad de la vida sea restaurada al centro de la ley estadounidense en todos los estados de la tierra".

La senadora estadounidense Kirsten Gillibrand (D-NY) describió la decisión como "este fallo no solo es un insulto para las mujeres en todas partes, sino que es una afrenta para los 6 de cada 10 estadounidenses que apoyan la libertad reproductiva de las mujeres".

“Este fallo demuestra que nuestro sistema judicial ya no representa la voluntad del pueblo estadounidense y ya no representa la lógica, la ciencia o la justicia igualitaria ante la ley”, dijo Gillibrand en su comunicado. “Pero si bien el fallo de hoy es un revés terrible en la lucha por la igualdad de las mujeres, no disminuye nuestra determinación. De hecho, es hora de ponernos manos a la obra y luchar por nuestros derechos”.

Concluye su declaración diciendo: "No podemos permitir que casi 50 años de progreso para los derechos de las mujeres se borren de un solo golpe. Simplemente hemos llegado demasiado lejos para dar marcha atrás ahora".

En un tuit, Gillibrand también dijo que "cuando le quitas a alguien la capacidad de tomar sus propias decisiones sobre su propio cuerpo, ya no es un ciudadano. Ya no tiene libertad, autonomía corporal o derechos civiles básicos".

La líder de la mayoría en el Senado del estado de Nueva York, Andrea Stewart-Cousins, demócrata, dijo que las decisiones dieron como resultado "dos Estados Unidos, donde los estados deben decidir si servirán como bastiones de las libertades o no".

"La abominable decisión de hoy de anular Roe v. Wade marca un nuevo capítulo en nuestra historia estadounidense", dijo Stewart-Cousins. "No podemos subestimar el efecto de cambio de vida que esto tendrá no solo en millones de mujeres hoy, sino también en la seguridad y libertad de las generaciones venideras. Ahora vivimos en dos Américas, donde los estados deben decidir si servirán como bastiones de la libertad, o no. Anticipándonos a este fallo, tomamos medidas para proteger aún más los derechos de las mujeres para acceder a la atención médica reproductiva y proteger a los visitantes de otros estados que buscan servicios de aborto. La atención del aborto es atención médica y seguirá siendo accesible para todos los que la necesiten. en Nueva York. Nuestro puerto seguro está listo para dar la bienvenida a aquellos que buscan refugio, con la promesa de que nunca se les quitarán sus opciones en Nueva York".

La representante estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) dijo en su tuit que anular Roe v. Wade "nunca hará que [los abortos] desaparezcan", sino que "solo los hará más peligrosos".

“Este es un día oscuro para las mujeres, un día oscuro para la libertad y un día oscuro en la historia de nuestro país”, dijo la congresista Bonnie Watson Coleman (D-NJ).

Coleman también se refirió al fallo del jueves, en el que la Corte anuló la ley de portación de armas ocultas del estado de Nueva York y dijo en un tuit que "en menos de 24 horas, la Corte Suprema ha demostrado que le importa más controlar a las mujeres que las armas".

Coleman también se dirigió a aquellos que están preocupados en Nueva Jersey, recordando al público que Nueva Jersey tiene derecho al aborto.

El congresista Jamaal Bowman (D-NY) también emitió la siguiente declaración en respuesta a la anulación del Tribunal de Roe v. Wade, que ha estado vigente durante décadas, calificándolo como un "día oscuro en la historia estadounidense". Y agregó: "Sabíamos que vendría, pero eso no lo hace menos devastador".

Bowman continuó diciendo que Nueva York da la bienvenida a cualquiera que viva en un estado que perdió el derecho al aborto.

“Nuestro país le falló hoy a los millones de estadounidenses que sufrirán este fallo inhumano, peligroso y mortal, especialmente a los pobres y las personas de color que sufrirán y morirán más”, dijo Bowman.

“Esto no fue simplemente un fallo judicial, fue un ataque, planeado por extremistas de extrema derecha y llevado a cabo por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Este fallo trata de controlar a las mujeres y robarles su derecho a tomar decisiones sobre sus propios cuerpos y su atención médica. Este es un ataque directo a las libertades generales de las mujeres en todo este país”, continuó su declaración.

Bowman luego centró su atención en la Corte Suprema, de quien dijo que "perdió su legitimidad".

“Seamos claros: entre nombramientos ficticios, escaños robados y veredictos extremos como este de hoy, la Corte Suprema de Estados Unidos ha perdido su legitimidad. Para que nuestra democracia y gobernabilidad funcionen, debemos restaurar la legitimidad de la Corte. La mejor manera de hacerlo es expandir la Corte Suprema y restaurar un nivel de equilibrio que se ha erosionado con los años”, dijo.

“Este es un día oscuro, pero hoy comienza la lucha: la lucha para restaurar el aborto y los derechos reproductivos en todos los estados del país. Debemos prevalecer, y creo que lo haremos”.

Mientras tanto, el senador estadounidense Cory Booker (D-NJ) calificó la decisión como "un ataque masivo a los derechos reproductivos y la libertad".

El senador estadounidense Bob Menéndez (D-NJ) compartió su frustración por el fallo "devastador y desastroso" y dijo en un comunicado:

“Después de años de cruzada, los republicanos lograron hacer retroceder a nuestra nación a los días oscuros en los que las mujeres vivían sin autonomía corporal ni acceso a cuidados reproductivos seguros. El hecho de que la Corte Suprema no haya ratificado Roe v. Wade es una decisión devastadora y desastrosa que impactará a millones de mujeres estadounidenses y permanecerá para siempre como una mancha en la historia de nuestro país.

“Con la decisión de hoy, la mayoría conservadora en la Corte ha descartado casi 50 años de precedentes, poniendo en peligro el progreso establecido desde hace mucho tiempo en derechos civiles, derechos de voto y derechos LGBTQ+. No se equivoquen, los jueces que derribaron a Roe le han dado la espalda cruelmente a mujeres y familias en todo Estados Unidos. Como resultado, el lugar donde vive una mujer ahora determinará su capacidad para acceder a una gama completa de opciones de salud reproductiva. Los ricos, los poderosos y los bien conectados seguirán teniendo acceso a todos y cada uno de los cuidados que elijan. Pero las mujeres de bajos ingresos, especialmente las de color, no lo harán. Esto es más que un problema de salud, es un problema de derechos humanos.

“Hoy, comparto su enojo y decepción. Comparto su frustración y su indignación. Mañana, y todos los días posteriores hasta que se restablezca por completo el acceso a la atención de la salud reproductiva, estoy listo para luchar con ustedes”.

La representante Carolyn B. Maloney (D-NY), presidenta del Comité de Supervisión y Reforma, dijo que la decisión "se trata de quitarnos nuestro derecho a la autonomía corporal" y no de proteger la salud o la seguridad públicas.

“Esta vergonzosa decisión eliminará el acceso a la atención del aborto para millones de personas en los Estados Unidos y dañará desproporcionadamente a las comunidades que ya están marginadas y es más probable que experimenten disparidades de salud, incluidas las personas de color y las personas con menos ingresos”, se lee en la declaración de Maloney. parte.

“La decisión de hoy socava décadas de precedentes que protegen las libertades fundamentales de todas las personas que viven en los Estados Unidos y es una amenaza directa a otros derechos esenciales basados ​​en el derecho a la privacidad de una persona, incluido el derecho a la anticoncepción y el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. Será registrada como una de las decisiones más equivocadas, ideológicamente impulsadas y profundamente defectuosas en la historia de nuestro país".

En un tuit, Maloney dijo que estaba "enfurecida" por la decisión y que se uniría a la multitud que protestaba frente a SCOTUS.

Citando una encuesta marista publicada el mes pasado, la Unión de Libertades Civiles de Nueva York dijo que la decisión provocará prohibiciones en la mitad de los estados de EE. UU. de la noche a la mañana, a pesar de que la gran mayoría de los estadounidenses creen que el aborto es un derecho fundamental.

La directora ejecutiva de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, Donna Lieberman, emitió una declaración en la que calificó la decisión como "un asalto a gran escala".

Esto es parte de lo que expresó:

Este es un ataque contra las mujeres y cualquier persona que necesite servicios de aborto”, dijo Lieberman. “Este es un ataque a gran escala contra las personas embarazadas, sus proveedores de atención médica y sus sistemas de apoyo. Esta es una catástrofe de justicia racial, de género y económica. Como la mitad de los estados de este país vergonzosamente hacen del embarazo forzado la ley de su tierra, no lo toleraremos en Nueva York. Afirmaremos el derecho a la atención del aborto y garantizaremos el acceso a él, pase lo que pase.

A medida que desaparezcan los derechos reproductivos federales, Nueva York volverá a ser un faro para las personas que necesitan servicios de aborto, incluidas mujeres, jóvenes, personas transgénero y no conformes con el género. Hoy en Nueva York, la Ley de Salud Reproductiva protege el acceso al aborto en nuestra ley de salud pública. Las personas desde Mississippi hasta Texas son bienvenidas aquí y tienen derecho a recibir la atención vital que necesitan.

Nuestro estado abrió sus puertas por primera vez a la atención del aborto hace cinco décadas, y tres años antes de que la Corte decidiera Roe. Pero hay más trabajo por hacer para expandir el acceso para mujeres, niñas, personas de color y personas de bajos ingresos en todo el país. Para que Nueva York sea líder y un estado con acceso al aborto, los líderes de Albany deben convocar una sesión especial para aprobar protecciones constitucionales a través de una Enmienda de Igualdad. No aprobar estas medidas críticas este verano es inconcebible: debemos proteger la atención del aborto y asegurarnos de que cualquier persona que necesite atención pueda obtenerla aquí en Nueva York.

El presidente de la Liga Católica, Bill Donohue, dijo en un comunicado que "el fallo nos enorgullece de ser católicos".

"Eruditos legales honestos sobre el derecho al aborto han dicho durante mucho tiempo que si bien el aborto debería ser legal, no es asunto de los tribunales resolver tales asuntos. [El juez Samuel] Alito retomó esta admisión y dijo: "La Constitución no hace referencia a aborto, y tal derecho no está implícitamente protegido por ninguna disposición constitucional...Además de los asuntos legales, el aborto involucra una serie de cuestiones biológicas y morales. El ADN que nos hace a todos seres humanos únicos está presente en la concepción, y no un día después. Es un mérito de la Iglesia Católica que lideró la discusión. sobre la moralidad del aborto durante todos estos años", decía en parte su declaración.

Mientras tanto, la Sociedad de Ayuda Legal dijo en parte que la decisión no era "pro-vida" sino "pro-opresión".

"Despojar a las personas de sus derechos reproductivos no es a favor de la vida, es a favor de la opresión. Este fallo exacerbará las desigualdades raciales y dañará desproporcionadamente a las comunidades de color más vulnerables y marginadas que ya enfrentan obstáculos para acceder a la atención médica. Obligar a las personas a tener embarazos no deseados para plazo empujará a las familias a una pobreza más profunda y pondrá en riesgo la vida de las personas embarazadas, muchas de las cuales son mujeres BIPOC", decía en parte la declaración de Legal Aid Society, y agregaba: "Conocemos el impacto devastador que tiene la falta de acceso a servicios reproductivos". la atención médica y el aborto tienen sobre nuestros clientes y sus familias".

El representante Tom Suozzi (D-NY), quien también se postula para gobernador de Nueva York, emitió un comunicado diciendo en parte que "la Corte Suprema ha declarado inconstitucional el derecho de la mujer a tomar sus propias decisiones de salud reproductiva. Las mujeres estadounidenses de hoy tendrán menos libertad que sus madres".

El líder republicano del Senado de los Estados Unidos, Mitch McConnell, calificó el fallo como "una victoria histórica" ​​que fue a la vez "valiente" y "correcta".

Andrew Giuliani, candidato republicano a gobernador de Nueva York e hijo del exciudadano de Nueva York Rudy Giuliani, aliado de Trump, dijo en un comunicado que celebraba la decisión y que “es el legado perdurable del presidente Donald J. Trump”.

"Como neoyorquino pro-vida, celebro la revocación de Roe vs Wade por parte de la Corte Suprema. Es una victoria para los derechos de los estados pero, lo que es más importante, para la santidad de la vida. Esta protección para nuestros neoyorquinos más vulnerables es el legado perdurable del presidente Donald J. Trump”, dijo.

La representante Mondaire Jones (D-NY) dijo que la decisión de la "mayoría radical de extrema derecha en la Corte Suprema" tendrá "consecuencias letales para la gente".

La declaración de Jones dice en parte: "Hoy, la mayoría radical y de extrema derecha en la Corte Suprema impuso su punto de vista impopular y sin apoyo legal sobre el pueblo estadounidense, anulando Roe v. Wade y poniendo fin al derecho al aborto para millones en este país. Esta es la culminación de un ataque de décadas emprendido por el Partido Republicano contra la libertad reproductiva y nuestra democracia. No se equivoquen: la decisión de la Corte Suprema tendrá consecuencias letales para las personas que necesitan abortos para salvar sus vidas y agravará los ciclos de pobreza y marginación para las personas negras y marrones a las que se les ha quitado su derecho constitucional a elegir.

“Si bien el aborto seguirá siendo legal en el estado de Nueva York, las legislaturas estatales de este país ya aprobaron leyes para prohibir el aborto y criminalizar a los proveedores y las personas que buscan la atención médica que necesitan. No importa en qué estado vivas, este ataque al derecho al aborto es un ataque a todos los estadounidenses".

Los obispos católicos del estado de Nueva York calificaron el día de "histórico" y dijeron que "la decisión justa salvará a innumerables niños inocentes que simplemente esperan nacer".

En un comunicado, el grupo dijo en parte: "Con toda la comunidad pro-vida, estamos encantados con este resultado de la Corte. Sin embargo, reconocemos la amplia gama de emociones asociadas con esta decisión... Debemos recordar que este es una victoria judicial, no cultural. La cultura sigue profundamente dividida sobre el tema, lo que se evidenciará en el mosaico de estatutos estatales relacionados con el aborto en todo el país".

En un tuit, el arzobispo de Nueva York, el cardenal Timothy Dolan, dijo "damos gracias a Dios" en referencia a la decisión de la Corte.

Mientras tanto, Concerned Clergy for Choice y la Junta Asesora de Clérigos de Planned Parenthood Federation of America se oponen a la decisión de la Corte y dicen:

“Como personas de fe y profundas convicciones morales, nos oponemos inequívocamente a las prohibiciones o restricciones médicamente innecesarias del aborto. Estas restricciones socavan la agencia moral individual y la capacidad de tomar decisiones de salud personales de acuerdo con la conciencia de uno, incluso si convertirse en padres y cuándo. Afirmamos la agencia moral de las personas que buscan abortos, su autonomía corporal y su autoridad moral para tomar decisiones reproductivas”.

La directora ejecutiva del Consejo Nacional de Mujeres Judías, Sheila Katz, calificó la decisión como "un fracaso moral" que "pondrá vidas en riesgo".

“Al anular 50 años de precedentes, la atención del aborto segura y vital ahora es prácticamente inaccesible para millones de personas que la necesitan. En las próximas semanas y meses, veremos el impacto devastador que tendrá este fallo en las vidas humanas”, dijo Katz.

“Esta decisión atroz es una violación directa tanto de nuestros valores estadounidenses como de nuestra tradición judía. Revertir las protecciones de Roe desafía la lógica, la moralidad, la compasión y el derecho fundamental de todos los estadounidenses a practicar sus creencias religiosas sin la interferencia del gobierno", continuó diciendo Katz, y agregó que "esta decisión alterará para siempre la vida de quienes se verán obligadas a permanecer embarazadas, lo que aumenta las posibilidades de que enfrenten complicaciones médicas que amenazan sus vidas, pobreza y desempleo".

"La decisión de la Corte Suprema de hoy que anuló casi cinco décadas de protecciones y libertad reproductiva es devastadora. Esta decisión peligrosa pone en peligro a millones de personas, otorga al gobierno el control sobre nuestra libertad individual para elegir y sienta un precedente inquietante que pone en entredicho muchos otros derechos y libertades constitucionales. peligro", dijo la organización de derechos LGBTQIA+ Heritage Pride, que supervisa la lista de eventos del NYC Pride, tras la decisión de la Corte.

El reverendo Al Sharpton, activista, así como fundador y presidente de National Action Network, dijo: "La decisión de la Corte Suprema de anular Roe v. Wade es un intento flagrante de llevarnos de vuelta a la edad oscura. Impactará de manera desproporcionada a las mujeres negras y pobres mujeres. Esto debe ser resistido agresivamente. Los estados deben promulgar leyes para proteger a las mujeres".

El público reacciona

News 4 New York habló con algunos residentes del área tri-estatal. Esto fue lo que dijeron:

"Estoy en estado de shock. Mi teléfono está explotando por culpa de todas mis amigas", dijo Liz Ciancarelli, de Massapequa, Long Island.

Francine Georgia, también de Massapequa, dijo que recuerda el susto de salud que tuvo la madre de su amiga después de intentar hacerse un aborto.

"Simplemente vuelvo a mi vida: puedo recordar a la madre de mi amiga tratando de abortar y terminó en el hospital", dijo.

"Aunque no estoy a favor del aborto, creo en el derecho de las mujeres a elegir y el gobierno no debería venir a decirte lo que debes hacer con tu cuerpo".

La señora Aracely Herrera viajó de Texas para la capital del país.

Mientras tanto, en Nueva Jersey, la opositora al aborto Marie Tasey espera que este fallo pueda ayudar a revertir la ley en el estado.

"Creemos que con este fallo se creará una conversación nacional sobre el aborto y creemos que, eventualmente, Nueva Jersey cambiará y se convertirá en un estado pro vida", dijo Tasey. "Buscaremos cambiar la composición de la legislatura, están listos para la reelección, ambas cámaras, en dos años".

Sin embargo, tanto Tiffany Booker, de Ewing, como Tanisha Johnson, de Trenton, dijeron que es una decisión personal.

"Las mujeres deberían tener sus propios derechos", dijo Booker.

“No creo en el aborto, pero creo que toda mujer tiene derecho a elegir”, dijo Johnson.

