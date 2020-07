Jueza federal bloquea publicación de registros disciplinarios del NYPD

Lo que debes saber Una jueza federal detuvo la publicación de los registros disciplinarios de los oficiales de policía en Nueva York, revocando temporalmente una reforma de transparencia estatal promulgada a raíz del asesinato policial de George Floyd.

NUEVA YORK -- Una jueza federal detuvo la publicación de los registros disciplinarios de los oficiales de policía en Nueva York, revocando temporalmente una reforma de transparencia estatal promulgada a raíz del asesinato policial de George Floyd.

La jueza Katherine Polk Failla otorgó una orden de restricción temporal el miércoles por la noche que prohíbe que los departamentos de policía y otras entidades del estado divulguen registros de disciplina hasta al menos el 18 de agosto, cuando escuchará argumentos en una demanda sindical que desafía su publicación.

Failla se hizo cargo del caso cuando fue transferido de la corte estatal, extendiendo y ampliando una suspensión existente que pausó la divulgación pública de registros relacionados con acusaciones o acuerdos de solución no confirmados y no finalizados.

La Asociación de Beneficencia de la Policía (o PBA por sus siglas en inglés), que representa a los agentes de policía de la ciudad de Nueva York y otros sindicatos de seguridad pública, demandó a la ciudad el 15 de julio para impedir que el alcalde Bill de Blasio cumpliera su promesa de publicar una base de datos de denuncias de mala conducta en línea. Los sindicatos argumentaron que publicar quejas no comprobadas o falsas podría manchar la reputación de los oficiales y comprometer su seguridad.

"La batalla para proteger la seguridad y el derecho al debido proceso de los oficiales de seguridad pública y la policía continúa", dijo Hank Sheinkopf, portavoz de la coalición sindical.

Un abogado de la agencia de vigilancia policial de la ciudad, la Junta de Revisión de Quejas Civiles (o CCRB por sus siglas en inglés), dijo que el fallo está bloqueando que la agencia "informe al público sobre las quejas contra las personas que se supone que las están protegiendo".

Matthew Kadushin, el asesor general de la agencia, dijo que confía en que la ciudad prevalecerá.

Al emitir la orden de restricción temporal, Failla también prohibió que el capítulo de Nueva York de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (o NYCLU por sus siglas en inglés) publicará registros que ya había obtenido a raíz de la derogación de la ley del mes pasado manteniéndolos en secreto, descubriendo que la organización había sido de alguna manera " actuando en concierto ”con el gobierno de la ciudad.

La organización, que a menudo se enreda con la ciudad en la corte, dijo que obtuvo quejas de conducta indebida de parte de la CCRB bajo la ley de registros abiertos del estado. La NYCLU dijo que recibió los registros antes de que se presentara la demanda del sindicato y que no era parte en ella.

El presupuesto para el año fiscal 2021 abarca el recorte de $ 1 mil millones del presupuesto operativo de $ 6 mil millones del NYPD.

"El tribunal federal no tiene autoridad para prohibir que lo hagamos público, y vamos a impugnar esta orden sin precedentes lo antes posible", dijo Christopher Dunn, director legal de la organización.

"Con la derogación de la sección 50-a, el público tiene derecho a tener acceso a información completa sobre la mala conducta de la policía, y tenemos el derecho absoluto de compartir con el público la información que tenemos".

Los legisladores de Nueva York, impulsados ​​a la acción el mes pasado por las protestas por la muerte de Floyd en Minneapolis y otra mala conducta policial, derogaron la ley 50-a que durante décadas bloqueó la divulgación pública de registros disciplinarios para los oficiales de policía, así como los bomberos y oficiales correccionales.

Mientras la ley estaba en los libros, los sindicatos de oficiales demandaron para hacerla aún más restrictiva para que el público e incluso las víctimas de la mala conducta policial no pudieran conocer los resultados de las audiencias de disciplina interna.

A raíz de la derogación, la CCRB se movió rápidamente para responder a las solicitudes de los nuevos registros disponibles, un proceso ahora en espera debido a la orden de restricción temporal. El Departamento de Policía de Nueva York, que también investiga las quejas a través de su oficina de asuntos internos, aún no ha respondido a las solicitudes de The Associated Press y otros medios de comunicación para sus registros disciplinarios.