Jueza dictamina que NY no puede limitar los servicios de agencias de adopción religiosa

What to Know Una jueza federal dictaminó que el estado de Nueva York no podía exigir que una agencia de servicios familiares cristianos brinde servicios de adopción a parejas no casadas o del mismo sexo.

New Hope Family Services en Syracuse afirma que no puede brindar servicios de adopción a parejas del mismo sexo o no casadas debido a sus creencias religiosas.

Presentó una demanda federal contra la Oficina de Servicios para Niños y Familias del estado en 2018 después de que la agencia le dijera que revisara su política “discriminatoria e inadmisible” o cerrara su programa de adopción, según documentos judiciales.

La jueza del Tribunal de Distrito de EE. UU. Mae A. D'Agostino en Albany citó las protecciones de la libertad de expresión el martes al otorgar a New Hope un juicio sumario y dictaminar que la agencia estatal no podía obligar a New Hope a brindar servicios de adopción a parejas no casadas o del mismo sexo.

Un abogado de New Hope dijo que cerrar una agencia por sus creencias religiosas no beneficia a nadie.

“Los servicios guiados por la fe de New Hope no coaccionan a nadie y no hacen nada para interferir con otros proveedores de adopción que tienen diferentes creencias sobre la familia y los mejores intereses de los niños”, dijo Roger Brooks de Alliance Defending Freedom en un comunicado preparado.

La Oficina de Servicios para Niños y Familias del estado dijo en una declaración preparada que estaba “profundamente decepcionada con la decisión y sostiene que no se debe tolerar la discriminación por ningún motivo. Estamos revisando nuestras opciones para los próximos pasos”.

El tribunal de distrito de Albany había desestimado la demanda de New Hope en mayo de 2019, pero el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de EE. UU. devolvió el caso al tribunal de primera instancia.

New Hope dijo que no requiere fondos del Gobierno y ha colocado a más de 1,000 niños con familias adoptivas desde 1965.