Joey Chestnut lamenta agresión viral contra manifestante en concurso de perros calientes

NUEVA YORK -- Joey Chestnut ganó su cinturón mostaza número 15 en el concurso de comer perros calientes Nathan's 2022 el lunes.

Pero tiene un arrepentimiento de su última actuación en el campeonato.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

En una entrevista con Josh Peter de USA TODAY Sports, el comedor competitivo mejor clasificado del mundo dijo que "se sentía mal" por el momento viral en el que derribó a un manifestante que subió al escenario durante la competencia en el restaurante original Nathan's Famous en Coney Island de Brooklyn.

“Tan pronto como agarré al tipo, me di cuenta de que era un niño”, dijo Chestnut, de 38 años. “Me sentí mal después. Estaba entusiasmado, concentrado en volver a comer".

“Es desafortunado. Ojalá no hubiese sucedido. Es un fastidio".

Mientras Chestnut devoraba su perro caliente número 18, tres manifestantes del grupo activista por los derechos de los animales Direct Action Everywhere subieron al escenario corriendo con máscaras de "Star Wars" y sosteniendo carteles con el mensaje "Expose Smithfield's Deathstar". Los activistas protestaban contra Smithfield Foods, que es el proveedor de carne de cerdo de Nathan's.

Uno de los manifestantes, con una máscara de Darth Vader, empujó a Chestnut fuera de su posición y mostró el letrero a la multitud. Chestnut, quien llegó al evento con muletas debido a la ruptura de un tendón en la pierna, respondió estrangulando a ese manifestante y tirándolo al suelo. Chestnut inmediatamente volvió a comer cuando los manifestantes fueron retirados por seguridad.

El activista enmascarado de Darth Vader era Scott Gilbertson, un joven de 21 años de Berkeley, California. USA TODAY Sports también habló con Gilbertson, quien sintió que el derribo fue "innecesario" y se sorprendió al encontrar que Chestnut fue quien lo causó.

“Sentí que era innecesario con seguridad”, dijo Gilbertson. “Tenía la máscara puesta, así que no podía ver quién era. Supuse que era un guardia de seguridad. Y luego, cuando vi el video, era Joey. Me sorprendió.''

Chestnut admitió que el altercado parecía "excesivo", pero agregó que la máscara que usaba Gilbertson jugó un papel en su reacción.

“Me asusté un poco porque tenía puesta la máscara”, dijo Chestnut. “Vi la máscara y creo que fue entonces cuando me di cuenta de que no pertenecía aquí”.

“Parece excesivo”, agregó. “Pero en mi posición, no sé, había estado esperando mucho tiempo por el concurso y desearía que [Gilbertson] hubiera estado a mi lado y nunca lo hubiera tocado. Si no me hubiera dado un codazo y no se hubiera puesto delante de mí, no habría sido un problema. Pero también desearía que no subieran al escenario”.

Gilbertson, quien fue acusado de allanamiento de morada, alteración del orden público y acoso según el Departamento de Policía de Nueva York, dijo que podía entender por qué Chestnut reaccionaría de forma exagerada en esa situación, pero aún pensaba que era excesivo.

“Realmente no tengo nada en contra de Joey como persona”, dijo Gilbertson. “Solo estaba tratando de difundir mi mensaje y el mensaje de mi organización. No estaba tratando de empujarlo. Tenía puesta la máscara y mi visión periférica estaba obstaculizada”.

“Estaba tratando de ponerme delante de él. No podía ver lo cerca que estaba de él y le di un codazo. Así que puedo entender, supongo, por qué puede haber reaccionado de forma exagerada. Pero creo que la medida en que reaccionó fue innecesaria”.

Los otros dos manifestantes, Robert Yamada, de Phoenix, de 42 años, y Joshua Marxen, de Santa Clara, California, de 31 años, fueron acusados ​​de allanamiento de morada y alteración del orden público, según la Policía de Nueva York.

Chestnut dijo que podría haber comido tres perros calientes más si no fuera por el incidente. De todos modos, ganó de manera cómoda al devorar 63 perros calientes, 15.5 más que el segundo lugar Geoffrey Esper.