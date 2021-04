Jersey City reanudará las clases presenciales la próxima semana, revirtiendo la decisión anterior

NUEVA JERSEY - El segundo distrito escolar más grande de Nueva Jersey ha revertido su decisión tomada durante el fin de semana de permanecer con el aprendizaje remoto hasta al menos septiembre.

El superintendente del distrito escolar de Jersey City, Franklin Walker, anunció el miércoles que los niños de preescolar al tercer grado cuyas familias hayan optado por regresar a las aulas de forma física pueden hacerlo desde el próximo jueves 29 de abril. Las clases en persona se imparten los lunes, martes, jueves y viernes, dijo Walker.

Los estudiantes de 4 ° a 12 ° grado también pueden regresar, pero la fecha para ellos está fijada para el 10 de mayo.

Otros estudiantes seguirán aprendiendo sobre la comunicación remota y aquellos en aprendizaje híbrido tendrán el miércoles como un día de aprendizaje remoto para que el personal pueda desinfectar las escuelas, según el superintendente.

El último anuncio de reapertura se produjo solo tres días después de que Walker les dijera a los padres en una llamada automática que los 30,000 estudiantes del distrito no regresarán a los edificios escolares hasta al menos septiembre, citando la escasez de maestros y otros trabajadores que se negaron a regresar.

Walker dijo que los planes cambiaron después de reunirse con miembros de la Junta y el Liderazgo del Sindicato de Maestros.

"La creciente preocupación de los padres, especialmente de aquellos con niños pequeños, nos ha hecho reconsiderar la decisión", dijo en su anuncio.

Solo el 20 por ciento de los estudiantes dijeron a la encuesta del distrito en marzo que quieren regresar a las aulas físicas, informó NJ.com, y la mayoría de las familias no respondieron. No está claro si aquellos que optaron por no participar tendrán otra oportunidad de cambiar también de opinión.

El cambio también se produjo después de que el alcalde de la ciudad de Jersey, Steven Fulop, calificara la demora como "un fracaso absoluto en el liderazgo y la planificación" y el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, dijo el miércoles que estaba "decepcionado" con la decisión.

Los padres incluso amenazaron con protestar en la Junta de Educación de la ciudad de Jersey el jueves para que las escuelas permitieran que sus hijos regresaran.

El alcalde Fulop dijo que la noticia es "un gran paso adelante".

"Gracias a todos los padres y maestros que expresaron su opinión + gracias al superintendente Walker ya los miembros de la BOE por revisar la decisión de cerrar", escribió en una publicación de Facebook.